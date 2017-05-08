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    08-05-2017

						
2016 yılının en çok kazanan yazarları

						

						

							
							

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Edebiyat karın doyurmaz diyenler fena halde yanılıyor. Dünyaca ünlü iş hayatı dergisi Forbes her yıl, birçok farklı alanla birlikte ebebiyat dünyasının da çok kazanan yazarlarını da açıklıyor. Dünya çapında en çok kazanan yazarları geçtiğimiz ağustos ayında yazmıştık. Peki 2016 yılında, Türkiye'de en çok hangi yazarlar kazandı dersiniz? İşte 2016'nın en çok kazanan 10 yazarı:
 
1. Elif Şafak - 1.8 milyon TL
 
Elif Şafak yıllar içinde bu listede adını görmeye alıştığımız isimlerden biri. Son olarak Havva'nın Üç Kızı adlı romanı yayınlanan Elif Şafak 2016 yılında 1.8 milyon TL gelir elde etti.
 
 
2. Orhan Pamuk - 1.4 milyon TL
 
Listenin ikinci ismi Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk. Orhan Pamuk Türkiye'de olduğu kadar dünya genelinde de ciddi bir okur kitlesine sahip.
 
 
 
 
3. Kahraman Tazeoğlu - 1.3 milyon TL
 
Aşkla Kal, Mor, Vazgeçtim gibi kitaplarıyla tanınan Kahraman Tazeoğlu da 2016'nın en çok kazanan yazarları arasında yer alıyor.  Tazeoğlu'nun kitapları 2016 yılında 465 bin baskı adedine ulaştı.
 
 
 
4. Sinan Yağmur - 1.2 milyon TL
 
Tasavvuf konusunda kaleme aldığı kitaplarla tanınan Sinan Yağmur da 2016 yılında en çok kazanan yazarlar listesine girmeyi başardı.  Yağmur'un inceleme, araştırma ve biyografi türlerinde birçok eseri bulunuyor.
 
 
 
 
5. Ahmet Ümit - 1.1 milyon TL
 
Polisiye edebiyatımızın en sevilen kalemlerin olan Ahmet Ümit de adını bu tür listelerde sıkça duymaya alıştığımız bir isim. Son olarak Elveda Güzel Vatanım adlı romanıyla okurlarıyla buluşan Ahmet Ümit dünya çapında da sevilen bir yazar.
 
 
 
6. Ayşe Kulin - 928 bin TL
 
Geçtiğimiz günlerde Kanadı Kırık Kuşlar romanıyla okurlarıyla buluşan Ayşe Kulin 2016 yılında Türkiye'nin en çok kazanan 6. yazarı oldu. 
 
 
 
7. Ahmet Batman - 853 bin TL

Soğuk Kahve, Sabah Uykum, Korkma Kalbim gibi kitaplarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Ahmet Batman'ın kitapları 2016 yılında yazara 853 bin TL gelir sağladı ve Batman'ı en çok kazanan yazarlar listesinde yedinci sıraya taşıdı.
 
 
8. İlber Ortaylı- 756 bin TL
 
Tarih konusundaki engin bilgisinin yanı sıra yaptığı yorumlarla da gündeme gelen İlber Ortaylı cehaletle mücadelesinde oldukça başarılı görünüyor. Ortaylı'nın kitapları 2016 yılında 240 bin adet basılmış ve yazara da 756 bin TL gelir sağlamış.
 
 
 
9. Soner Yalçın - 607,5 bin TL
 
Araştırmacı gazeteci kimliğiyle tanınan Soner Yalçın'ın birçok kurgu dışı kitabı da mevcut. Ayrıca belgesellere de imza atan yazar 2016 yılında 607,5 bin TL kazandı.
 
 
 
 
10. Azra Kohen - 572,4 bin TL
 
Fi-Pi-Çi üçlemesinin yanı sıra Aeden adlı romanıyla da tanıdığımız  Azra Kohen de 2016 yılında en çok kazanan 10 yazar arasında. Kohen son olarak başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'ın yer aldığı ve yazarın Fi adlı romanından uyarlanan internet dizisiyle gündeme gelmişti.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Hürriyet
 
 

						

						

						
						

							
							

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