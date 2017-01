The Beatles'a "dokunan" kitaplar

Son günlerde müzik kitaplarının raflarda kapladığı alan hızla artmaya başladı, öyle ki artık yalnızca müzik kitapları basan bir yayınevi bile var: Kara Plak! Yayın hayatına The Beatles'ın tek onaylanmış biyografisi ile başlayan Kara Plak'ın bu tercihi tesadüf olmasa gerek. Zira 60'lı yılların efsanevi The Beatles'ı bilmeyen yoktur. Hem müzikal hem de ticari manada büyük bir başarıya imza atan grubun şöhreti kısa sürede İngiltere sınırlarını aşmış ve tüm dünyaya ulaşmıştı. Geniş ve çağının ötesinde bir hayran kitlesine sahip olan The Beatles edebiyat açısından da bir ilham kaynağı olmuştu elbette. Hal böyle olunca bir ucuyla The Beatles'a dokunan kitapların ortaya çıkması da kaçınılmazdı. Biz de bu kitaplardan dört tanesini BookGlow'dan sizin için derledik. Ne yazık ki Hunter Davies imzalı The Beatles dışındaki kitapların henüz Türkçe çevirisi bulunmuyor. Umuyoruz diğer üç kitabı da en yakın zamanda Türkçe okuma şansını buluruz!





1. The Beatles - Hunter Davies





Kara Plak Yayınları'nın Türkçe'ye kazandırdığı birçok kitabın ilki Hunter Davies imzalı The Beatles. Hunter Davies'in grubun zirvede olduğu 1967-1968 yılları arasında grupla beraber 18 ay geçirerek kaleme aldığı kitap aynı zamanda grup üyeleri tarafından da onaylanan tek biyografi. İlk yayımlanışından sonra, 1985'te ve 2009'da eklenen uzun bölümlerde grubun dağılma sürecini, dağıldıktan sonra yaşananları, grup üyelerinin solo kariyerlerini de anlatan kitap, bu sayesinde güncelliğini kaybetmiyor.

2. I Shot Bruce - Brett Busang





I Shot Bruce altmışlı yılların İngiltere'sinde beş yıllık bir zaman dilimine yayılıyor ve merkezine bir rock yıldızı olma arzusuyla yaşayan Vijay Asunder'ı alıyor. Karakterimiz dünyaca ünlü bir müzik grubunun menajeri tarafından reddedilmesiyle birlikte ondan sürekli kaçan başarıyı simgeleyen, kendi yerini işgal ettiğine inandığı bir kişiyi öldürmeye karar veriyor. Bir antikacıda çalışarak yaşamını sürdüren Asunder bir yandan da grup üyelerinin hayatlarını takibe alıyor ve bu hayata kendisinin de sahip olabileceği fikriyle intikamını planlamaya başlıyor. Romanı The Beatles'a bağlayansa sadece romanda geçen altmışlı yılların ünlü müzik grubunun The Beatles'ı çağrıştırması değil, grubun bu büyük şöhrete ulaşmasından hemen evvel gruptan çıkarılarak ve yerini Ringo Starr'a bırakan, nam-ı diğer beşinci Beatles Pete Best'ten ilham alması. Pete Best'in gruptan çıkarılmasından kısa bir süre sonra müziği bıraktığını ve 20 yıl boyunca devlet memuru olarak çalıştığını da ekleyelim.

3. Revolution in the Head: The Beatles' Records and the Sixties - Ian MacDonald





Bu kitap için "The Beatles'ın kutsal kitabı" desek yalan olmaz. The Beatles üyelerinin genç ve hevesli müzisyenlerden birer kültür elçisine dönüşümüne tanıklık eden kitap, aynı zamanda grubun 1957'deki amatör kayıtlarından başlayarak 1995'teki son bir araya gelişlerinin kaydına kadar toplamda 241 şarkıyı tek tek ele alıyor ve değerlendiriyor. Kitabın bir diğer artısı da Paul McCartney'le yapılan en son röportajları da içermesi. Kapsamlı bir rehber olan bu kitap The Beatles üyelerinin hayatları, müzikleri ve grubun zirvede olduğu yıllar hakkında oldukça ilginç detaylar sunuyor okuyucusuna.

4. The Beatles Anthology - The Beatles





The Beatles'ın macerasını kendi ağızlarından anlatan bir kitap The Beatles Anthology. Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr'ın bir araya gelip kendi hikayelerini anlatmaya karar vermesiyle doğmuş bu The Beatles otobiyografisi. Genç yaşta hayatını kaybeden John Lennon'ın eşi Yoko Ono'nun da katılımıyla zenginleşen kitapta grup üyelerinin şahsi arşivlerinden eşi olmayan belge ve fotoğrafların da bulunduğunu ekleyelim.

Kaynak: BookGlow