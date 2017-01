The Crown izleyicilerine 9 kitap önerisi

Kraliçe II. Elizabeth'in tahta geçişini anlatan Netflix dizisi The Crown yalnızca tarih meraklısı izleyicilerin kalbini fethetmekle kalmadı, dün gece gerçekleştirilen Altın Küre Ödül Töreni'nde Game of Thrones, Stranger Things ve Westworld gibi rakiplerini geride bırakarak en iyi televizyon dizisi dalında Altın Küre Ödülü'nü kucakladı. Hal böyle olunca, The Crown izleyicileri için izleyicileri için bir okuma listesi sunmaktan geri duramadık. İşte o 9 kitap:

1. Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch - Sally Bedell Smith

Kraliçe II. Elizabeth'in çocukluğundan bugüne dek, tüm hayatına detaylı bir bakış atmak isteyen okurlar için iyi bir kaynak Sally Bedell Smith'in elinden çıkan bu biyografi. Smith çalışmasını röportajlar, dökümanlar ve diğer kaynaklarla da destekliyor.





2. Victoria - Daisy Goodwin

1819'dan 1901 yılına dek hüküm süren Kraliçe Viktoria da heybeti ve saltanat süresiyle Kraliçe II. Elizabeth'ten pek aşağı kalmaz doğrusu. Daisy Goodwin'in kaleme aldığı -ki kendisini İngiliz yapımı televizyon dizisi Victoria'nın yazarı olarak da tanıyoruz- Victoria işte bu heybetli kraliçenin hayatını romanlaştırıyor. 18 yaşında kendini olabilecek en büyük makamlardan birinde bulan genç Victoria'nın saltanatına dahil olmak için iyi bir fırsat bu roman.





3. The Little Princesses - Marion Crawford





Marion Crawford sıradan bir kadın değildi. O İngiliz kraliyet ailesinin gelecekteki kraliçelerinin eğitimden sorumlu bir öğretmendi. Prenses Elizabeth'in - ki kendisi sonradan Kraliçe II. Elizabeth olarak anılacaktı- ve Prenses Margaret'in özel öğretmeni ve dadısı olarak kızlarla oldukça yakın bir ilişki içindeydi. Haliyle hatıralarına yer verdiği bu kitap da kraliyet ailesine oldukça içten bir bakış sunuyor okurlarına.





4. Philip and Elizabeth: Portrait of a Royal Marriage - Gyles Brandreth

Şimdilerde en çok ilgimizi çeken "kraliyet çifti" Prens William ve Kate Middleton olsa da bir zamanlar Philip ve Elizabeth vardı. İşte bu kitap II. Elizabeth'in saltanatına eşlik eden o evliliğin hikayesi...

5. King Edward VIII: The Official Biography - Philip Ziegler





Aşkıyla saltanatı arasında sıkışan ve sonunda aşkı için saltanatından feragat eden prenslerin sadece masallarda var olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Böyle bir prens gerçekten de yaşadı ve adı da VIII. Edward'tı. Amerikalı Wallis Warferd Simpson ile evlenebilmek için tahtından vazgeçen ve tarihte tahtıntan kendi rızasıyla feragat eden ilk kral olan VIII. Edward'ın gerçek hikayesi bu.

6. Princess Margaret: A Biography - Theo Aronson



Aslında ne Prenses Elizabeth'in ne de küçük kardeşi Prenses Margaret'in tahta geçeceği hiç düşünülmemişti, zira taht üzerinde hak sahibi olan amcaları VIII. Edward ve onun soyuydu. Ancak amcaları aşkının peşinde tahttan vazgeçince sadece Elizabeth'in değil, Margaret'in de hayatı değişmiş oldu. Alt tabakadan ve kendinden yaşça büyük bir adama olan aşkıyla trajikleşen bir prensesti Margaret. Onun Theo Aronson'ın elinden çıkan bu biyografi ise onun gölgede kalan hayatına bakmak için güzel bir fırsat.

7. My Early Life, 1874-1904- Winston S. Churchill





İngiliz Kraliyet ailesiyle Churchill kadar içli dışlı olmuş bir başbakan zor bulunur. Her ne kadar The Crown'da onun hayatının son demlerine tanıklık ediyor olsak da en zorlu savaş anlarında hem aile, hem de ülke için zorlu roller oynamıştı Churchill. Bu otobiyografiyse onun egzantrik hayatının doğrudan bir anlatımı.

8. Three Sisters, Three Queens - Philippa Gregory





Tarihi dizilere meraklı olup da Tudors hanedanını bilmeyen yoktur pek. Tarihsel kurgulardaki maharetiyle tanıdığımız Philippa Gregory bizi üç kardeş kraliçenin peşinde Tudors hanedanlığına geri götürüyor: Mary, Margaret, ve Katherine. İngiltere, İskoçya ve Fransa'nın kraliçeleri olan bu üç kadının mücadelesi tarihsel kurgu seven okurun damağına göre.

Kaynak: The Bustle