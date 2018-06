Distopik anlatılara doyamayanlara 30 kitaplık bir okuma listesi

“Distopya" günümüzde hayli yüklü bir kelime olsa da, en genel anlamıyla, ütopik toplum anlayışının anti-tezini tanımlamak için kullanılan bir sözcük. Distopik anlatılara yönelik ilgi son yıllarda hiç görülmedik ölçüde artış gösterdi. The Handmaid's Tale'in televizyonda yarattığı büyük etki, Yüksek Şatodaki Adam gibi diziler ve Fahrenheit 451'in yeniden sinemaya uyarlanması bunun bir yansıması.

Tüm dünyada totaliter rejimleri akla getiren uygulamaların artması, politik umutsuzluk iklimi ve teknolojinin olanaklarının çoğalmasıyla devlet aygıtlarının bireyin özel hayatını tahakküm altına alabilmesinin kolaylaşması, distopik anlatılara yönelik ilginin sebepleri arasında gösterilebilir.





Paste Magazine, distopya türünün klasikleriyle, genç yetişkinlere hitap eden romanları harmanlayarak, sıralama konusunda hayli öznel(!) davranan bir liste ortaya çıkarmış. Eksik gedikleri olsa da, bazı romanları hak etmediği kadar arka sıralarda bıraksa da, pek çok önemli distopyayı yeniden hatırlatacak, masamız üzerindeki yığını büyütecek bir liste.

1) Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

2) 1984 - George Orwell







3) Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley



4) Hayvan Çiftliği – George Orwell





5) Damızlık Kızın Öyküsü - Margaret Atwood





6) V for Vendetta - Alan Moore and David Lloyd





7) Zamanda Kıvrılma - Madeleine L'Engle







8) The Belles - Dhonielle Clayton







9) Mezbaha 5 - Kurt Vonnegut





10 Neuromancer - William Gibson





11) Mesajcı - Lois Lowry







12) Beni Asla Bırakma - Kazuo Ishiguro





13) Bulut Atlası - David Mitchell





14) Kurma Kız - Paolo Bacigalupi





15) Infinite Jest - David Foster Wallace





16) Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? - Philip K. Dick





17) All These Things I’ve Done - Gabrielle Zevin





18) Yüksek Şatodaki Adam - Philip K. Dick





19) Otomatik Portakal - Anthony Burgess







20) Küller ve Kor - Sabaa Tahir







21) Açlık Oyunları – Suzanne Collins

22) American War - Omar El Akkad



23) Sihirli Şehir - Jeanne Duprau







24) Karanlığı Taramak - Philip K. Dick

25) Biz - Yevgeni Zamyatin



26) Antilop ve Flurya - Margaret Atwood



27) Parazit - Neal Stephenson







28) Wool serisi - Hugh Howey





29) Rüyanın Öte Yakası - Ursula K. Le Guin





30) Kızıl Yükseliş - Pierce Brown





Görsel: Uğur Altun