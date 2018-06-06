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Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    06-06-2018

						
Distopik anlatılara doyamayanlara 30 kitaplık bir okuma listesi

						

						

							
							

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“Distopya" günümüzde hayli yüklü bir kelime olsa da, en genel anlamıyla, ütopik toplum anlayışının anti-tezini tanımlamak için kullanılan bir sözcük. Distopik anlatılara yönelik ilgi son yıllarda hiç görülmedik ölçüde artış gösterdi. The Handmaid's Tale'in televizyonda yarattığı büyük etki, Yüksek Şatodaki Adam gibi diziler ve Fahrenheit 451'in yeniden sinemaya uyarlanması bunun bir yansıması.
 
 
Tüm dünyada totaliter rejimleri akla getiren uygulamaların artması, politik umutsuzluk iklimi ve teknolojinin olanaklarının çoğalmasıyla devlet aygıtlarının bireyin özel hayatını tahakküm altına alabilmesinin kolaylaşması, distopik anlatılara yönelik ilginin sebepleri arasında gösterilebilir.


Paste Magazine, distopya türünün klasikleriyle, genç yetişkinlere hitap eden romanları harmanlayarak, sıralama konusunda hayli öznel(!) davranan bir liste ortaya çıkarmış. Eksik gedikleri olsa da, bazı romanları hak etmediği kadar arka sıralarda bıraksa da, pek çok önemli distopyayı yeniden hatırlatacak, masamız üzerindeki yığını büyütecek bir liste.
 
 
 
 
1) Fahrenheit 451 -  Ray Bradbury
 
 
2) 1984 -  George Orwell


3) Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley
 

4) Hayvan Çiftliği – George Orwell
 

5) Damızlık Kızın Öyküsü - Margaret Atwood


6) V for Vendetta - Alan Moore and David Lloyd


7) Zamanda Kıvrılma - Madeleine L'Engle


8) The Belles -  Dhonielle Clayton


9) Mezbaha 5 - Kurt Vonnegut


10 Neuromancer - William Gibson

 
11) Mesajcı - Lois Lowry


12) Beni Asla Bırakma - Kazuo Ishiguro


13) Bulut Atlası - David Mitchell


14) Kurma Kız - Paolo Bacigalupi


15) Infinite Jest - David Foster Wallace


16) Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? - Philip K. Dick


17) All These Things I’ve Done - Gabrielle Zevin


18) Yüksek Şatodaki Adam - Philip K. Dick


19) Otomatik Portakal - Anthony Burgess


20) Küller ve Kor - Sabaa Tahir


21) Açlık Oyunları – Suzanne Collins
 
 
22) American War - Omar El Akkad
 

23) Sihirli Şehir - Jeanne Duprau


24) Karanlığı Taramak - Philip K. Dick
 
 
25) Biz - Yevgeni Zamyatin
 

26) Antilop ve Flurya - Margaret Atwood
 

27) Parazit - Neal Stephenson


28) Wool serisi - Hugh Howey


29) Rüyanın Öte Yakası - Ursula K. Le Guin


30) Kızıl Yükseliş - Pierce Brown
 

 
 
 
Görsel: Uğur Altun
 
 
						

						

						
						

							
							

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