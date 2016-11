Dosya // Felsefenin aklı, kurmacanın hayali

Yeni Hayat felsefi bir roman mıdır; Sofie’nin Dünyası’na felsefe sözlüğü diyebilir miyiz; Küçük Prens çocuk romanı mıdır, yoksa felsefe metni midir; Alice’in Harikalar Diyarındaki Maceraları edebiyata mı, bilim felsefesine mi aittir? Bütün bu soruların temelinde bir soru var aslında: Felsefe ve edebiyatın ilişkisi nerede başlar? Sanırım anlatıda...

“Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti.” Sene 1994. O vakitler dilimize pelesenk olan bu cümle, Orhan Pamuk’un Yeni Hayat kitabının açılış cümlesi. Hafızam beni yanıltmıyorsa, Yeni Hayat’la birlikte ilk kez yeni yayımlanmış bir kitap ana haber bültenlerine konu olmuş, reklamları dört bir yanı sarmış, edebiyat okuru olsun olmasın herkeste merak uyandırmış, “çok satan” kavramıyla tanışmamızı sağlamıştı. Kitabı okuyanlar, okumayanları biraz da hor görerek okumaları tavsiyesinde bulunuyor, fakat kitabın konusu sorulduğunda birkaç muğlak cümleyle geçiştiriyorlardı. Aşk, kitap, yolculuk, yeni bir hayata ve arayışa dair felsefi düşünceler… Peki, Yeni Hayat felsefi bir roman mıydı, yoksa okur konusu bir nebze de olsa belirsizlik taşıyan romanların felsefi öğeler barındırdığını düşünmek kolaycılığını mı âdet edinmişti?



Aynı yıl, kitapçı raflarında –ve maalesef korsan tezgahlarında- Yeni Hayat’ın hemen yanında yer alan ve satış rakamları Türkiye’deki yayıncısını bile şaşırtan bir kitap daha çok konuşulmuştu. Norveçli yazar Jostein Gaarder’ın Sofie’nin Dünyası romanı ilk bakışta cüssesiyle insanın gözünü korkutan cinsten olduğu halde çok okunmuş, bazılarınca “felsefeyi basitleştirdiği” iddialarıyla küçümsenmiş, bazıları içinse en karmaşık görünen konuları kurgusu sayesinde akıcı bir dille anlatıverdiği için bir felsefe kılavuzu olmuştu. Neredeyse bütün felsefe tarihini, on beş yaşındaki kahramanı Sofie vasıtasıyla adeta hap yapıp okura sunan bu roman yalnızca Türkçede değil, çevrildiği bütün dillerde muazzam satış rakamlarına ulaşmış, felsefenin bunca ilgi görmesi o zamanlar herkesi hayretler içinde bırakmıştı. Acaba bu romana felsefe sözlüğü de diyebilir miydik?



“Ertesi gün Küçük Prens yine geldi. ‘Aynı saatte gelseydin daha iyi olurdu,’ dedi tilki. Sözgelimi öğleden sonra saat dörtte geleceksen, ben saat üçte mutlu olmaya başlarım. Vakit ilerledikçe, ben de kendimi o ölçüde mutlu hissederim. Saat dört oldu mu da kıpırdanmaya, kaygılanmaya başlarım şimdiden; mutluluğun değerini anlamışımdır! Oysa sen herhangi bir saatte gelirsen, yüreğimi gelişin için hazırlayamam… Bunun için gelenekler gerekiyor.'"



İş felsefe olunca, birkaç yıl önce telif hakları serbest kaldığında yayınevlerinin farklı farklı çevirilerle basabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştığı, dünyanın en çok satan (daima-satan), en çok okunan, en çok dile çevrilen, hatta bununla kalmayıp adına hayran grupları kurulan, kitaptan esinlenen kırtasiye ve oyuncak benzeri yan ürünleri başlı başına bir sektör olan Küçük Prens de konumuza dahil elbette. Sahi, bu kitap ne anlatıyor? Bu sorunun en beylik yanıtı, bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyasını anlattığı olacaktır muhakkak. Oysa daha sonra kitabın üstüne yazılıp çizilenler, bunun aslında bir savaş romanı olduğunu, İkinci Dünya Savaşı ertesinde dünyanın parçalanmış durumunu tasvir ettiğini, eğitime ve toplumsal hayata dair kılavuz niteliğinde ipuçları barındırdığını, basit bir sevgi öyküsünden çok temsili bir eleştiri olduğunu savunarak zaman içinde “Küçük Prens felsefesi”nin oluşumuna zemin hazırladılar. Peki, öyküsü ve amacı muğlaklığın sınırlarında gezen bu kitabın bu kadar çok okunmasının sebebi nedir? Küçük Prens yetişkinler için felsefi bir çocuk romanı mıdır, yoksa çocuk romanı formunda yazılmış bir felsefe metni midir?



“Aman Tanrım! Bugün de ne tuhaf şeyler oluyor! Daha dün her şey eskisi gibiydi. Acaba dün gece değiştim mi ben? Dur bakayım: Bu sabah uyandığımda aynı mıydım? Bir değişiklik duymuştum gibi geliyor. Ama aynı değilsem, değişmişsem, yeni bir soru çıkıyor ortaya: Ben kimim o zaman? İşte asıl bilmece bu!”



İlk baskısı 1865 yılında yapılan, neredeyse yüz elli yıldır, çocukların her taşın altını tavşan deliği var mı diye kolaçan etmesine ve beyaz tavşanların peşine düşmesine sebep olan Alice’in Harikalar Diyarındaki Maceraları da içeriğinde bir çocuk kitabından daha fazlasını barındırıyor elbette. İngiliz yazar, matematikçi, papaz ve fotoğrafçı Charles Lutwidge Dodgson’ın “Lewis Carroll” takma adıyla çalıştığı okulun dekanının küçük kızı Alice Liddell için yazdığı bu kitap, okurların tavşan deliğinden düşüp gerçekliğin sınırlarından çıkarak olasılıkların şekillendirdiği bir evrendeki sonsuz ihtimalle karşılaşmasını sağlıyor. Bazı üniversitelerde matematik ve mantık eğitimi için kaynak kitap olarak gösterilen, fizikçilerin kuantum fiziği kuramlarını açıklayabilmek için sıklıkla “tavşan deliği”ne başvurdukları bu kitabın felsefi bir roman mı, yoksa bir çocuk kitabı mı olduğu sorusunun da net bir cevabı yok tahmin edebileceğiniz gibi.





Felsefi dokunuşlarla yeni katmanlar

Felsefe ve edebiyatın ilişkisi nerede başlar? Sanırım anlatıda, yani dilde. Her ikisi de anlatısını kurabilmek için ortak dili kullanır, hem felsefe hem de edebiyat metinleri dil yapıtlarıdır. Felsefe bir dünya görüşü, düşünce, duygu ve hayata dair fikirlerin uçuşturulması olabilir; ama genel kanının aksine kavranması zor, gizemli ve çelişkili değildir; entelektüellerin ve “meczupların” tekelinde de değildir kuşkusuz. Edebiyat ise epey kaba bir tarifle duygu, düşünce ve hayata dair fikirlerin estetik ve sanatsal bir biçimde ifade edilmesidir. Her ikisi de müşterek kaynaklardan, hayattan, insandan, iletişimden, bireyin ya da toplumun deneyimlerinden, bilinçten, tarihten, kültürden ve bunların yansımasıyla ortaya çıkan soyut meselelerden beslenseler ve ifade aracı olarak ortak bir dili sistemli bir şekilde kullansalar da yöntem olarak farklılaşırlar. Felsefe daha ziyade genel ve kapsayıcı olanla ilgilenirken, edebiyat özel ve farklı olanın peşindedir. Felsefe yanılsamaları ortadan kaldırmaya çalışırken, edebiyat yanılsama yaratma peşindedir. Felsefe soyut ve somut kavramları berraklaştırmaya çalışırken, edebiyatın hiç de öyle bir derdi yoktur. Derrida’nın ifade ettiği gibi edebiyatı “insanın her şekilde her şeyi söylemesine olanak tanıyan kurgusal bir kurum” olarak düşündüğümüzde, felsefenin zorunluluklarının edebiyat için geçerli olmadığı sonucuna varabiliriz. Edebiyat, dili yalnızca estetik bir kaygıyla, çağrışımlarla, betimlemelerle kullanma özgürlüğüne sahiptir. Bilhassa kurmaca söz konusu olduğunda felsefenin gerektirdiği akıl işin içinden tamamen sıyrılarak, yerini hayal gücüne ve bunun sağladığı özgürlüğe bırakır.



Felsefecilerin ve edebiyatçıların iki alan arasında edebiyat eleştirisinden bağımsız bir ilişki kurma ve onu anlamlandırma çabaları yıllardır devam ediyor. Şimdilik edebiyatın bilindik felsefi tartışmalar aracılığıyla elde edebileceğimiz kavrayışı sağlayıp sağlayamayacağı, dahası böyle bir yükümlülüğünün olup olmadığı konusunda bir uzlaşmaya varamamış olsalar da, edebiyatın okura olasılıklar üzerine düşündürerek ve hayal gücünü teşvik ederek felsefi bir bakış açısı sağladığı konusunda hemfikirler. Amerikalı felsefeci Martha Nussbaum, edebi eserlerin toplumsal kavrayışı ve anlayışı geliştirdikleri için ahlak felsefesinin ürünleri olarak görülebileceğini savunmasına rağmen edebiyatın bizi daha duyarlı, daha yeterli insanlara dönüştürmek için yeterli olmayacağını söylüyor. Felsefi kurmaca, tanımı üzerinde mutabakat sağlanamamış bir edebi tür olmasına rağmen, felsefi görüşleri konu edinen kurgu eserler genellikle bu kategoride değerlendiriyor. Bunu da pek çok alt türe ayırmak mümkün elbette, ama bence temelde ikiye ayırabiliriz: felsefeyi edebiyatın konusu olarak görenler ve edebiyatı felsefenin bir yöntemi olarak benimseyenler. Felsefe denince ilk akla gelen yazarlar arasında Sartre, Camus, Kafka, Faulkner, Dostoyevski, Iris Murdoch, Ahmet Hamdi Tanpınar, David Foster Wallace, Lars Iyer, David Markson’ı saymak mümkün. Bunların arasında Sartre, Camus, Iyer gibileri felsefi sorulara yanıt aramak için edebiyatın betimleyici ve canlı dilini kullanarak kurmacayı bir araç gibi gören yazarlar da var; Murdoch, Tanpınar, Wallace gibi kurduğu metne felsefi dokunuşlarla yeni katmanlar ekleyenler, hatta kurguyu felsefi bir soru haline getirenler de…







“Tanpınar felsefesi”

“Yalnız insanoğlunda idi ki yekpare ve mutlak zaman, iki hadde ayrılıyor, içimizde bu küçük idare lambası, bu isli aydınlık çırpındığı, çok basit şeylere kendi mûdil riyaziyesini soktuğu için, süreyi toprağa düşen gölgemizle ölçtüğümüz için, ölüm ve hayatı birbirinden ayırıyor ve kendi yarattığımız bu iki kutbun arasında düşüncemiz bir saat rakkası gibi gidip geliyordu. İnsanoğlu, zamanın bu mahpusu, onun dışına fırlamağa çalışan bir biçare idi. Onun içinde kaybolacağı yerde, onu dışarıdan seyre çalışıyordu. Onun için bir ıstırap makinesi olmuştu.”



Türkçe edebiyatta felsefe denince ilk akla gelen yazarlardan biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanının kahramanı Mümtaz’ın ağzından zamana hükmedemeyen insanın çaresizliğini anlattığı bu sözlerde olduğu gibi, zaman kavramı yazarın diğer eserlerinde de sıklıkla karşımıza çıkar. Zamanı “yekpâre geniş bir an” ve “parçalanmaz bir bütün” olarak tanımlayan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, bilhassa Huzur ve Mahur Beste’de kahramanlarını nesnel zamanın dışına çıkarabilmek için rüya ve musikiye başvurduğunu görürüz. Bergson’un zaman felsefesinden nasıl etkilendiğini, ve bunu eserlerinde nasıl kullandığını ve genişlettiğini analiz eden incelemeler çokça yazıldı, hâlâ yazılıyor. Hatta belki de artık bir “Tanpınar felsefesi”nden söz etmek bile mümkün. Ama Tanpınar için felsefeci diyebilir miyiz?



Bergson’un zaman felsefesi deyince akla gelen bir diğer yazar ise Amerikalı William Faulkner. Ağustos Işığı ve Döşeğimde Ölürken romanlarında zamanın akıl dışılığını konu edinen yazar, postmodern edebiyatın mihenk taşlarından biri sayılan Ses ve Öfke romanında yarattığı, zaman algısı yalnızca şimdiden ibaret olan Benjy ve geçmişi şimdiki zaman taşımaya çalışan Quentin karakterleriyle nesnel zamanın hiçliğini vurgular. “Çünkü babam saatler zamanı öldürürler demişti. Zaman demişti küçük çarkların tik taklarından oluşup kaldıkça ölmüş demektir; ancak saatler durursa zaman canlanır.” Varoluşçu felsefenin öncülerinden olan ve romanlarıyla bu felsefeyi kavramaya ve açıklamaya çalışan Sartre içinse kırılmış zaman algısı saçmalıktan ibarettir. “Faulkner’da Zaman” makalesinde, “Faulkner ve başka birçok yazar, yaratıcı hayal gücünden ve gerçeklikten böylesine uzak belli bir saçmalığı niçin seçmiştir?” diye soran Sartre, makalesini “Faulkner, ihtiyarlıktan can çekişen ve içinde nefesimizin daraldığı, sıkışıp kaldığımız bir dünyayı anlatmak amacıyla bu olağanüstü sanatını kullanır. Onun sanatından hoşlanıyorum, ama onun metafiziğine inanmıyorum. Engellenmiş gelecek hâlâ gelecektir,” diye bitirir. Faulkner ile Sartre arasındaki bu uzlaşmazlıkta taraf tutmamız, ikisinden birinin haklılığına karar verebilmemiz mümkün müdür?



Hem edebiyat hem de felsefe alanında eserleri bulunan, romanlarında çoğunlukla bilinç, ahlak, iyi ve kötü gibi felsefenin temel sorularını konu edinen ünlü İngiliz yazar ve felsefeci Iris Murdoch ise felsefe ve edebiyatın birbirine tamamen zıt meşgaleler olduğunu anlatır. Felsefenin ciddi ve hakiki sorun ve kavramları analitik akıl yoluyla çözmeye çalışırken; edebiyatın meselesinin daha ziyade gizemli, muğlak ve şahsi olanı imgelem vasıtasıyla ortaya çıkarmak olduğunu belirten yazar “Edebi yazar okurunun oynaması için kasıtlı olarak boş bir alan bırakır. Filozof boş alan bırakmamalıdır,” der. 1978 tarihli bir BBC röportajında kendi romanlarının felsefi düşünceler barındırmasının bu fikirleriyle çeliştiği ifade edildiğindeyse, bunun yalnızca bildiklerinin bir şekilde yazdığı metinlere sızdığı önemsiz bir durum olduğunu belirtir ve ekler: “Eğer gemileri yüzdürmek hakkında bir fikrim olsaydı, romanlarımda bunu anlatırdım. Kaldı ki, bir romancı olarak, felsefeyi bilmektense gemileri yüzdürmeyi bilmeyi tercih ederim.” Romanları felsefeyle bunca hemhal olmuş bir yazar, bu sözleriyle okuru felsefe ve edebiyatın birbirinden tamamen ayrı tutulması gerektiğine ikna edebilir mi?



Buna tamamen karşıt görüşteki David Foster Wallace ise Columbia Üniversitesi tarafından yayımlanan Fate, Time and Language adlı felsefe tezinde kurmacanın bir felsefe metninin ruhunu anlamak için iyi bir yol gösterici ve iyi bir araç olduğunu belirtir. “Gerçek dünyada hepimiz acı çekiyoruz, empati imkansız bir şey. Ama kurmaca bizi bir karakterin acısını hayal ederek anlamamızı sağlıyor ve böylece başkalarının da bizim acımızı anlayabileceğini daha kolay tasavvur edebiliyoruz. Bu insanı besleyen, kurtaran bir şey, bizi içimizde daha az yalnız yapan bir şey,” diyen Wallace, kurmacanın soyut felsefeyi basitleştirip kolaylaştırarak daha fazla okura ulaştırmak amacında olmadığını, ama okurun bir felsefe metnine verdiği öznel tepkileri dönüştürmek için bir araç olarak kullanılabileceğini anlatır. Kendi ifadesiyle “Wittgenstein ve Derrida arasında geçen bir diyalog” olarak okunabilecek ilk romanı The Broom of the System’da arzu ettiği felsefi romana yaklaşamadığını belirten yazara göre, bu türün en göze çarpan örneği, David Markson’ın yazdığı, Türkçesi geçtiğimiz yıllarda Jaguar Kitap tarafından yayımlanan Wittgenstein’ın Metresi romanıdır. Biçimsel olarak da Tractatus Logico- Philosophicus’a benzetilen ve deneysel kurgunun zirvelerinden biri olarak nitelendirilen Wittgenstein’ın Metresi zorlu felsefe sorularını yeryüzünde yaşayan son insan olduğuna inanan kahramanı Kate’in daldan dala atlayan konuşmalarıyla okura yöneltir.



Hazır Wittgenstein demişken, Lars Iyer’i de anmadan geçmeyelim. Hem Kuşku, Dogma, Göç üçlemesinde hem de Wittgenstein Jr.’da kurmacayı felsefi soruşturmada bir araç olarak kullandığını düşündüğüm ve metinleri çoğunlukla filozoflardan yaptığı alıntılarla ve göndermelerle bezenmiş olan Iyer, bir makalesinde yazma eylemiyle uğraşanlara, “Sahtekar olduğunuza dair algınızı kaybetmeyin,” diyerek aslında felsefe ve edebiyat arasındaki temel farka da dikkat çeker.





Okurun niyeti

Bütün bunların ışığında edebiyat ve felsefe ilişkisine dair kesin bir hükme varmak mümkün olmadığı gibi, yepyeni sorularla baş başa kalıyoruz. Edebiyat-felsefe ilişkisinin bir başlangıcı ve sınırı var mıdır, hangisi diğerine nasıl yön verir? Kurgu dediğimiz şey okurun gerçeklik algısını bozmayı amaçladığından, kurmaca eserler yazma eylemi felsefeden bağımsız düşünülebilir mi? Şu durumda her yazar bir felsefeci midir? Felsefe ve edebiyat aynı kaynaklardan beslendiklerine göre, farklılıkları yalnızca izledikleri yol ve yöntemlerde midir? Bu sorular şimdilik edebiyatçılar ile felsefeciler arasında bitmek bilmez bir tartışmanın konusu. Yeni Hayat felsefi bir roman mıdır; Sofie’nin Dünyası’na felsefe sözlüğü diyebilir miyiz; Küçük Prens çocuk romanı mıdır, yoksa felsefe metni midir; Alice’in Harikalar Diyarındaki Maceraları edebiyata mı bilim felsefesine mi aittir gibi soruların cevabı ise sanırım okurun niyetinde gizli.

Görseller: (sırasıyla) Sedat Girgin, Muhammed Ali Üzen