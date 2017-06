Dosya // Jules Verne'in Türkçedeki maceraları

Jules Verne, bizden önceki kuşaklardan milyonlarca insanı etkisi altına aldığı gibi bizim kuşağımızı da büyülemişti. Aslında hayal ettiği seyahatler, ulaşım araçları çoktan gerçek olmuş, keşfedilmemiş yer kalmamıştı. Tartışmalar yaratan Ay'a Seyahat 60'ların sonunda hayata geçirilmişti. Artık biliyorduk ki Jules Verne, romanlarında çağının ötesinde bir ulaşım ya da iletişim aracından bahsediyorsa, bu mutlaka gerçekleşecekti. Türkçeye ilk baskıları daha 1870'lerde yapılmaya başlanan romanlarının çevirmenleri de, matbaacıları da Osmanlı'nın ünlü aydınlarıydı. Cumhuriyet yıllarında ise yazdığını hiç bilmediğimiz maceraları yayımlanmıştı. Gerçi dili bize göre biraz eskiydi ama olsun. Yoksa Amazon nehrinin üzerinde seyahat edip, Sibirya steplerini at üstünde geçip, denizin altında dev ahtapotları görüp, balonla Afrika'yı nasıl keşfedecektik?

İlkokul dönemi 1970’lerin ikinci yarısına denk gelen çocukların hafızasından çıkmayan bir yayın vardır: Milliyet Çocuk dergisi. 1970’lerin ortalarında çıkmaya başladığı ilk sayısından itibaren bir kuşağın vazgeçilmezi oldu. Ülkü Tamer ve Yalvaç Ural’ın hazırladığı dergide kitap, sinema, tiyatro haberleri, tarih sayfaları, Pıtırcık, Uzay Çocuğu gibi kahramanların maceraları ve spor sayfaları vardı. Ancak Milliyet Çocuk’un bir hafta boyunca neredeyse günleri sayarak beklenmesine yol açan, derginin ortasında yer alan çizgi romanlardı. Alexandre Dumas’dan Fenimor Cooper’a, Jack London’dan Emilio Salgari’ye kadar pek çok ünlü yazarın eserlerini okurlarıyla buluşturan bu bölümde sıklıkla da Jules Verne’in romanları da yayımlanıyordu.





Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay’a Seyahat, 80 Günde Devriâlem gibi en popüler olanlarından Define Peşinde, Denizler Hâkimi, Bir Piyango Bileti gibi daha az bilinen Jules Verne eserlerinin çizgi romanları, arkadaşlarımın pek çoğunda olduğu gibi beni de çabucak bu büyük yazarın meraklısı haline getirdi. Artık Milliyet Çocuk’ta yer alan çizgi romanlar yetmiyor, her hafta yeni bir Jules Verne kitabı alıyorduk. Birkaç yıl içinde birçoğumuzun yeni favori çizgi roman kahramanları olmuştu. Çelik Bilek, Mister No, Yüzbaşı Tommiks, Kaptan Swing ve diğerleri… Ama Jules Verne farklıydı. Çizgi roman ya da değil, artık her hafta dünyanın başka bir yerine yolculuk etme fırsatı çıkmıştı. Bir hafta kutuplarda mahsur kalıyor, hemen ardından Afrika’nın balta girmemiş ormanlarında maceraya atılıyorduk.

Jules Verne, bizden önceki kuşaklardan milyonlarca insanı etkisi altına aldığı gibi bizim kuşağımızı da büyülemişti. Romanlarını yüz yıldan fazla zaman önce yayımlamaya başlamıştı. Ve romanlarında hayal ettikleri seyahatler, ulaşım araçları çoktan gerçek olmuş, keşfedilmemiş yer kalmamıştı. O romanlarını yazdığı dönemde henüz dünyada daha ayak basılmamış ne çok yer vardı oysa. Yayımlandığı dönemde tartışmalar yaratan Ay’a Seyahat romanında anlatılanlar mesela, 1960’ların sonunda hayata geçirilmişti. Romanlarında bahsettiği görüntülü telefon, televizyon olarak karşımızdaydı. Hatta o günlerde 80 Günde Devriâlem’in sinema filmini televizyonda izlemiştik bile. Görüntü siyah beyazdı ama olsun, renklisi de yoldaydı. Artık biliyorduk ki Jules Verne, romanlarında çağının ötesinde bir ulaşım ya da iletişim aracından bahsediyorsa, bu mutlaka gerçekleşecekti. Onun hayal ettiklerinin bir kısmının gerçekleşmiş olması, diğerlerinin de hayata geçeceğinin kesin işaretiydi ve ona güveniyorduk. Uçak, helikopter, denizaltılar onun kitaplarını yazdığı dönemde ortada yoktu. Günümüzde televizyon artık eski bir “teknoloji”; hepimizin cebinde akıllı telefonlar var. İnsanoğlu havacılık teknolojisini uzayın derinliklerine taşıdı. Sesten hızlı uçaklarla ulaşım sıradan bir durum haline geldi. Verne’in Denizler Altında 20 Bin Fersah romanıyla kurguladığı elektrikle çalışan denizaltılar artık nükleer güçle çalışıyor.





Çocukluk yıllarında bulabildiğim Jules Verne kitaplarının hepsini okudum. Altın Kitaplar serisi Jules Verne’in en tanınmış romanlarını yayımlıyordu. O zamanlar bu kitapların Jules Verne’in romanlarının özet versiyonu olduğunu bilmiyorduk. Bu halleriyle bile çok güzeldi. Ancak asıl tadına doyulmaz olan, daha önceki dönemlerde yayımlanmaya başlamış olanlardı. İnkılâp Kitabevi 1940’ların sonunda basmaya başlamıştı Jules Verne romanlarını. En çok bu kitaplardan bulmak mümkün oluyordu. Okuru çok olduğu için çok sayıda basılmıştı ve Jules Verne’in yazdığını hiç bilmediğimiz maceralarını yayımlamışlardı. Gerçi dili bize göre biraz eskiydi ama olsun. Cenup Yıldızı’nı, Deniz Canavarı’nı, Araba ile Devriâlem’i, Jangada’yı, Michel Strogoff’u başka nasıl okuma fırsatı bulacaktık! Ya da Amazon nehrinin üzerinde seyahat edip, Sibirya steplerini at üzerinde geçip Rusya’daki büyük isyana nasıl tanıklık edecektik!



Milliyet Çocuk dergilerimin çoğunu sakladım. Özellikle de içinde çizgi roman olanları… Yirmi kadar Ferid Namık Hansoy çevirisi kitabım da duruyordu. Ama Kitap-lık dergisinin 2000 yılı yaz sayısında yer alan Sabri M. Koz’un “Jules Verne’in Türkçedeki Serüveni-Seçme Kaynakça” başlıklı yazısıyla birlikte eski harfli Jules Verne çevirilerini toplamaya başladım. Bu yazı Jules Verne eserlerinin Türkçe tercümeleriyle ilgilenenler için bir rehber niteliği taşıyordu. Son beş yılda artık sadece Jules Verne’in ilk çevirisinin yapıldığı 1875’ten bu yana yayımlanmış kitaplarını değil, Osmanlı döneminden itibaren Türkçeye uyarlanmış sinema filmi ve tiyatro uyarlamalarının ilan ve afişlerini, Türkiye’de yayımlanmış gazetelerde Jules Verne hakkında çıkan haber ve makaleleri, film müziği plaklarını, Jules Verne kitapları basan matbaalar hakkındaki bilgi ve belgeleri topladım. İki yıl önce Twitter’da açtığım “Jül Vern Türkiye” adresinde, topladığım malzemenin bir kısmından örnekler paylaşmaya başladım. Kısa sürede binlerce Jules Verne meraklısı takipçisinin oluşması üzerine Ekim 2016’dan geçtiğimiz nisan ayına kadar Açık Radyo’da yayımlanan “Balonla 25 Hafta” programını hazırlayıp sunma imkanı buldum.

Şimdi de topladıklarımı sergilemeye ve Jules Verne’in Türkçedeki maceralarını kitaplaştırmaya karar verdim. Bu yazı bu sergi hazırlığının kısa ipuçlarını da içeriyor.







İlk Jules Verne çevirileri

Türkiye’deki ilk Jules Verne çevirisi, 1875 tarihli Seksen Günde Devriâlem. Şeyh Yahya Efendi Matbaası’nda basılan romanın çevirmeni ne yazık ki kaydedilmemiş. Yani orijinal adı Le Tour du monde en 80 jours olan romanı “seksen günde dünya seyahati” yerine “devriâlem” olarak çeviren kişiyi bilmiyoruz. O tarihten bu yana bu roman birkaç istisna dışında bütün Türkçe çevirilerinde “Seksen Günde Devriâlem” adıyla basıldı. (Şeyh Yahya Efendi Matbaası ise o tarihlerde İstanbul’da matbaacılık da yapan az sayıdaki tekkelerden biri olan Kadiri şeyhi Mustafa Efendi Dergahı’nın şeyhinin adını taşıyor.) Sonraki çeviriler ise 1877’de, Bursa’daki Hüdavendigar Vilâyeti Matbaası’nda eski harfli Türkçe ve Ermeni harfli Türkçe olarak çevrilen - Musavver Kut-ı Şimali Seyahatnamesi; çeviren Ohannes Gökasyan. (Yeri gelmişken belirtelim, Jules Verne’in dört romanı Ermeni harfli Türkçe olarak yayımlanmış.)

1875 ile 1915 arasındaki kırk yıl boyunca Jules Verne romanları dönemin en rağbet gören eserleri arasında en başlarda geliyor. Tercüman-ı Hakikat, Sabah, Servet-i Fünun gibi önde gelen gazete ve dergiler Jules Verne çevirileri tefrika ediyorlar. Bu yayınlar arasında şimdiki İstanbul Erkek Liselilerin Numune-i Terakki dergisinde Balonla Beş Hafta romanını tefrika etmeye başladıklarını (13 Mart 1888) hatırlatalım. Ne yazık ki bu takdire şayan girişim derginin yayınının sona ermesi nedeniyle tamamlanamamış.







Jules Verne’i Türkçeye kimler çevirdi?



Jules Verne mütercimleri arasında ilginç isimler var. Örneğin Sultan Abdülhamid’in mabeyincilerinden Mehmet Emin Bey, Arzın Merkezine Seyahat ve Balonla Beş Hafta’yı çeviriyor. Gazeteci Ahmet Rasim Kip Kardeşler’i Kaptan Jipson adıyla, Faik Sabri (Duran) On Beş Yaşında Bir Kaptan’ı, Selanikli Tevfik Güney Yıldızı’nı Elmaspare adıyla tercüme ediyor. Mustafa Refik, Mahmut Kenan, Ali Reşad, Mehmed Cemil, Ali Selahaddin, Ohannes Gökasyan, Mihran Arabacıyan, Karabet Panosyan da Jules Verne romanı çeviren diğer isimler... Ama bu isimlerin hiçbiri sonraki yıllarda edebiyat tarihine geçecek, Servet-i Fünun dergisini de yayımlayacak olan Ahmet İhsan’ın (Tokgöz) başarısına ulaşamıyor.





Ahmet İhsan Bey, 1889 yılından itibaren 16 Jules Verne romanı çeviriyor. Bu romanların büyük kısmını kendisine ait Âlem Matbaası’nda basıyor ve yayımlıyor. Hatta hatıralarından anlıyoruz ki, Fransa’dan, Jules Verne romanlarının yayıncısı Hetzel Yayınevi’nden Denizler Altında 20 Bin Fersah romanının çeviri hakları ve resim klişeleri için 171 Frank telif hakkı ödemiş.

Bu dönemde Jules Verne hakkında Ahmed Midhat Efendi, Halit Ziya (Uşaklıgil), Yahya Kemal (Beyatlı) gibi dönemin güçlü kalemleri de yazılarında Osmanlı’da fenni roman –yani bilimkurgu– tercümeleri ile Jules Verne ve eserlerinden bahsediyorlar.





Ahmet İhsan Tokgöz’ün 1930’lu yıllarda Hasan Âli Yücel’e anlattığına göre, Jules Verne çevirileri, o yılların okurları tarafından en çok ilgi gören kitaplardı. Şöyle diyor Ahmet İhsan Tokgöz: “İlk tercüme ettiğim Jül Vern’in 80 Günde Devriâlem’i 1000 nüsha satılmıştır. Fasikül halinde satışa çıkarılan bu kitabın ilk formalarından 2000 kadar sürüldüğü halde sonunda bine düşmüştür. Ayni müellifin diğer eserlerinden yaptığım tercümeler de hep 1000 satılmış, daha aşağı düşmemiştir.”

Şunu da hatırlatalım; Jules Verne çevirilerinin yayımlandığı dönem, Sultan II. Abdülhamid dönemi. Sultanın, Sherlock Holmes’ün maceraları kadar sevip sevmediğini bilmesek de, Jules Verne romanlarına ilgi duyduğunu biliyoruz. Hatta aynı zamanda Jules Verne mütercimi de olan mabeyincisi Darugazade Mehmet Emin Bey’in torununun aktardığına göre, Mehmet Emin Bey II. Abdülhamid’e sarayda Ay’a Seyahat romanını okumuş, sultan da merakla dinlemiş ve sorular sormuş.

Ay’a Seyahat romanının çeviri öyküsünde ise tuhaf bir sansür/otosansür ayrıntısı da var. Jules Verne’in orijinal adıyla De la Terre à la Lune, yani “Dünya’dan Ay’a” romanı, 1892 yılında Mazhar Bey tarafından Arzdan Kamere Seyahat adıyla tercüme edilmiş. Ancak romanda Ay’a seyahat için destek veren ülkeler listesinde yer alan Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı Bankası bölümü çıkarılmış.





Jules Verne uyarlamaları

O yıllara ait bir başka dikkat çekici detay da, Jules Verne eserlerinin Osmanlı topraklarındaki tiyatro uyarlamalarıdır. 1884 yılında Paris’teki ünlü Théatre de la Porte-Saint-Martin, uyarlamasını bizzat Jules Verne’in yaptığı 80 Günde Devriâlem’i kendi ülkesinden sonra ilk olarak İstanbul’da, Tepebaşı’ndaki Petit Champ Tiyatrosu’nda operet olarak sahneledi. 1890’lı yıllarda ise Kel Hasan’ın Hayalhane-i Osmani Kumpanyası ve Abdi’nin Handehane-i Osmani Kumpanyası’nda Seksen Günde Devriâlem eseri tiyatro oyunu olarak oynandı.

Jules Verne uyarlaması olarak bir başka etkinliğin bilgisini de verelim. Fransız sinemacı Georges Méliès’nin 1902 yapımı Ay’a Seyahat adlı filmi de aynı yıl Konkordiya Tiyatrosu’nda (şimdi yerinde St. Antuan Kilisesi var) gösterildi. Sonraki yıllarda Jules Verne uyarlaması filmlerin İstanbul, İzmir, Selanik gibi şehirlerde gösterildiği bilgisine gazete arşivlerinde ve sinema tarihi araştırmalarında rastlıyoruz.

Osmanlı dönemi çevirileri arasında özel önem verdiğim konulardan biri ise, Jules Verne’in 1883 tarihli İnatçı Keraban romanının hikayesi. Jules Verne’in ana kahramanı Türk olan tek romanı İnatçı Keraban, bugün bile yazarın Türkiye’de en az bilinen eserlerinden biridir. Romanda İstanbul’a Hollanda’dan gelen ortağını karşılamak için Üsküdar’dan Tophane’ye geçen tütün tüccarı Keraban Ağa’nın kayak vergisinin arttığını öğrenmesi üzerine Anadolu yakasına Karadeniz’in çevresine dolaşarak gitmesi ve bu yolculuk sırasında gelişen olaylar anlatılır. Bu son derece ilginç romanın İnatçı Kahraman Ağa adıyla yapılan Türkiye’deki ilk çevirisinin hikayesi de bir o kadar sıra dışı. İnatçı Keraban, Fransa’da yayımlanmasından tam 32 yıl sonra 1915’te basılmaya başlanmış ama tamamlanamamış. O tarihte Kitabçı Arakel Matbaası (Arakel Tozluyan) tarafından yayımlanmaya başlanan İnatçı Kahraman Ağa romanı, aynı yıl Kitabçı Arakel’in kapanmasıyla sekizinci formadan sonra basılmamış. Kitabın sonraki ilk çevirisi Cumhuriyet dönemine rastlar ve 1931 yılında Kemalettin Şükrü Bey (Orbay) tarafından yapılan bu çeviri de, yine İnatçı Kahraman Ağa adıyla yayımlanır. (Romanın tam çevirisi ise, 2000’li yılların başında İthaki Yayınları tarafından yapıldı.)





Cumhuriyet döneminde Jules Verne romanları yayımlayan Tefeyyüz Kitaphanesi, Kanaat Kütüphanesi, İyigün Yayınları, İtimat Kitabevi, Aydoğdu Yayınları, Altın Kitaplar gibi pek çok yayınevi var. Ancak Garbis Fikri’nin kurduğu İnkılâp Kitabevi, bir kısmını kısaltarak yayımladığı Jules Verne külliyatı ile yazarın eserlerinin yeni harfli çevirilerinin yayılmasında ve 1980’li yılların başına kadar defalarca basılmasında başrolü oynuyor. Burada isminden özellikle bahsedilmesi gereken isim ise İnkılâp Kitabevi için Jules Verne çevirilerini yapan Ferid Namık Hansoy’dur. Kendisi de büyük bir Jules Verne hayranı olan Hansoy, Jules Verne romanlarının büyük bölümünü dilimize çevirmiştir. Ferid Namık Hansoy tercümelerinin, bugün bile hiçbir yeni çeviride bulunmayacak bir tadı vardır. 1940’lı ve 50’li yılların İstanbul Türkçesinin incelikleri Jules Verne romanlarının heyacanı ile ile iç içe geçer. “Benzinle çalışan” yerine “petrol kuvvetiyle müteharrik” demenin keyfini başka nerede sürebiliriz ki?

Jules Verne çevirileri, tiyatro ve sinema uyarmaları, sinema salonları, tiyatro kumpanyaları, kitap ve film ilanları, haberleri, afişleri, gazete yazıları, radyo oyunları, “Jülvernsever” edebiyatçılar, çevirmenler, fenni romancılar, çizgi romanlar, matbaacılar, yayıncılar hakkında söylenecek daha çok şey var. Ama SabitFikir’deki yerimiz bu kadar! Umut ederim ki, bu sonbaharda, Jules Verne’in Türkçedeki serüveni hakkında hazırlığına giriştiğimiz sergide buluşma fırsatı buluruz.





Yazının sonunda, “Jules Verne çocuk kitapları yazarı mıdır” tartışmasına hiç girmeden söyleyeyim: Jules Verne’i çocuklarınıza da okutmayı unutmayın. Çünkü bu ülkenin hayal kurmayı, keşfetmeyi, macerayı seven insanlara çok ihtiyacı var.

Görsel: Gökçe İrten