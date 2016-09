Dosya // Kemiklerden kitaplara: Cervantes'in izinde edebiyat

“Sezar mı? Don Kişot mu? Kendimi beğenmişliğimin içinde, ikisinden hangisini örnek almak istiyordum? Önemi yok. Olay şu ki bir gün, uzak bir diyardan, dünyayı fethetmek için yola çıktım; dünyanın bütün tereddütlerini.” Cioran, Burukluk.(1)

Hayatı elinden düşürmediği kitaplarla tepetaklak olan bir okurun maceralarının anlatıldığı bir roman okursak ne olur? Bu soruya kısa ve basit bir yanıt verelim: “modern edebiyat” doğar. “Salkım salkım insan kalabalıklarında,” belki de kendi nezdinde yaşamaya değmeyecek bir dünyada kitaplarla kafayı bozan, türlü deliliğe gömülen Alonso Quijano’nun (namıdiğer Don Quijote) hikayesinin anlatıldığı, modern romanın başlangıcı kabul edilen, tüm dünya edebiyatının iklimini değiştiren ve kendisinden sonra gelen tüm yazarları başka başka sapaklara çıkaran Don Quijote’nin yazarı Miguel de Cervantes Saavedra’nın ölümünün 400. yılı 2016. Tıpkı William Shakespeare’in de ölümünün 400. yılı olduğu gibi.



Cervantes’in, köhneyen yazın türlerini yine köhneyen bir dünya görüşüne sahip bir ülkede, “ideolojik köhneleşmişlikle edebi köhnemişliği bir arada ele alarak”(2) nasıl değiştirdiğini, okuya okuya aklını bozmuş bir soylunun çılgınlığını nasıl da hayallere dalan bir yazarın çılgınlığına, varlığı yadsıyışı aidiyete ve aidiyeti varlığı yadsımaya dönüştürdüğünü, basmakalıp görüntüleri, bildik repertuvarları nasıl da yerle bir ettiğini, “dil düzeneklerini nasıl da söküp söküp parçalara ayırdığını,”(3) ruhu nasıl da lime lime edip sonra baştan diktiğini, kurallarını tamamen kendisinin koyduğu yepyeni bir oyun başlattığını, yalnızca metinlerarası değil, türler arası bir yapıt, hatta bu yapıtı okumaya, metinle canhıraş bir mücadeleye girmeye muktedir bir okur kitlesi yarattığını az çok hepimiz biliyoruz.



Laf ebesi çağımızda ne Shakespeare’in ne de Cervantes’in kim olduğunu bir de ben anlatmak niyetindeyim. Gelgelelim, günümüz İspanyolca edebiyatının önde gelen isimlerinin ve usta yazarlarının Cervantes ile Shakespeare arasındaki bu ortak payda üzerinden yaşadığı kırgınlığı, aslen öngördükleri hayal kırıklığını bahsedilmeye değer buluyorum.

“400 yıldır bir türlü ölemedi gitti, ölse de kurtulsak”

Kendisi de Shakespeare çevirmeni olan, hatta kimi romanları adlarını Shakespeare’den alan, içlerinde bol miktarda Shakespeare alıntısı yahut uyarlaması bulunan eserleri elliye yakın dile çevrilen, Real Academia Española üyesi, bol ödüllü, Madridli yazar Javier Marías, Shakespeare’in yalnızca kendi kültüründe değil, tüm dünyada yaşamaya devam ederken, İspanyol kültüründe Cervantes’e, “Dört yüz yıl sonra neden hâlâ okunmaya değer olduğunu anlatmak yerine, dört yüz yıldır bir türlü ölemedi gitti, ölse de kurtulsak,” edasıyla yaklaşıldığını dile getirir. Aslında buna çok da şaşırmamak gerektiğini de ekler; zira İspanyolların genel havasının, hele de politik bir amaca hizmet etmediği sürece, ölüleri umursamamak olduğunu –yaşayanların yerini işgal etmektir çünkü bu– ülkenin bir “kültür yoksunluğuna” sürüklendiğini pek çok defa dile getirmiştir. Cervantes’in bir İspanyol klasiğine kurban gittiğini, 57 yaşına dek yaşlı bir ahmak olarak görüldüğünü, dört yüz yıldır ölü olmasının bile hak ettiği değeri görmesine yetmediğini anlatır.(4)

Gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok ödül sahibi bir başka İspanyol yazar Javier Cercas ise, “İspanyolların Cervantes’i hak edip etmediklerinden bile emin değilim; iyisi mi Cervantes İngilizlerin olsun, şüphesiz ona bizden daha çok sahip çıkarlar,” der. “Kemiklerini kazıp çıkaracağımıza canlılığını hâlâ koruyan eserlerine kıymet vermeliyiz,”(5) diyen Andrés Trapiello ve Arturo Pérez-Reverte de dahil olmak üzere pek çoklarının en temelde hemfikir olduğu görüş şudur: Yaratılmasına mutlak katkıda bulunduğu yazınsal, sanatsal, hatta felsefi Rönesans’ın bundan dört yüz yıl önce de gerisinde kalan bir ülkeydi İspanya, hâlâ da öyledir. Haksız değildir Cioran, “İspanya kapalı bir evrendir,”(6) derken.

Adım adım bir suçlamaya dönüşen bir toplum portresidir sözünü ettiğimiz yazarların çizdikleri. Yine o bildik çelişkidir içlerinde buldukları: Belki de yaşamaya değmeyecek bir dünya uğruna savaşmak. Savururken yel değirmenleri meltemlerini.

“Niçin yazarız ve yazmayı neden bırakırız?”

Acıdan kasılmış kanlı bedenlerle yazılmış bir tarihtir İspanya’nınki: İşgalle, savaşla, zorbalıkla, sürgünle, delik deşik edilmiş, kurşunlanmış, bombalanmış ölümle farkındalık yaratılmış topraklardır Cervantes’inki; tıpkı Latin Amerika’nınki gibi. Bu yazgı ortaklığında (bu bağlamda Cervantes Ödülü’nün İspanya ile sınırlı kalmaması, İspanyolca konuşan tüm ülkeleri kapsaması da dikkate değerdir), akıntıya karşı biçimlendirdikleri yaşamlarıyla, gerek geçmişlerini oluşturan çağların, gerek içinde yaşadıkları çağın siyasal, toplumsal ve kültürel koşullarının, gerekse kişisel hayaletlerinin ve saplantılarının kendilerini sürükledikleri dünyaları kaleme alan, dahası bu dünyaların gizlediklerini aydınlatan yazarlar çıkmıştır tüm bu topraklardan. Ufukta kaybolup giden çarpık ve belirsiz gölgelerle, aldatıcı seraplarla dolu, ete kemiğe bürünen tüm uzaklıklar çağırmıştır sanki her birini. Bazen yas, bazen ironi peçesi yüzlerinde. Bir macera yazınıdır bu, bir yazın macerası. İşte bu yazın macerasında kurguyla gerçeği birbirine bulayan, iç içe geçiren, birinin koluna diğerini takan bir edebiyattır İspanya’ya olduğu kadar Latin Amerika’ya ve tüm dünyaya Cervantes’ten miras kalan. İnsan hayatının farklı bir muhasebesidir bu.



Her yazar kendi yel değirmenlerini döndüren rüzgarı bir parça ensesinde hisseder ve yeri geldiğinde kalkar ona kafa tutar ya, çağdaş İspanyolca edebiyatta Cervantes’in izlerinin en belirgin şekilde görüldüğü yazarlardan biri kuşkusuz, “edebiyatta kural olmadığını” savunan Enrique Vila-Matas’tır. 1948, Barselona doğumlu Enrique Vila-Matas’ın metinlerinin mayası okumak ve yazmaktır. Ne de olsa, kendi deyimiyle, “hakikati kurguda arayan” bir adamdır. Edebiyat illetine tutulmaktır büsbütün onunki de. Kurgunun gerçekliği, gerçekliğin kurguyu istilasıdır kaleme aldığı. Basbayağı modern bir Don Quijote hikayesidir yazarın 2002 yılında yayımlanan romanı El mal de Montano’da anlattığı. Bartleby ve Şürekâsı’nda (Doğan Kitap, 2005) sorduğu, “Niçin yazarız ve yazmayı neden bırakırız?” sorusunun yerine bu kez, “Edebiyatı nasıl kurtarırız?”ı koyar. Kronik bir gerçeklikten kopuştan mustariptir El mal de Montano’nun kahramanı: Yazar olan Jose Montano feci bir hastalığa yakalanmış, edebiyatın ağında sıkışıp kalmış, hayatını edebiyatla ilişkilendirme saplantısına tutulmuştur. Kocasının bu marazdan kurtulması için uzaklara gitmesini salık veren karısı Rosa’da Dulcinea’nın izlerini görmek mümkündür pekala. Montano’nun durumu Alonso Quijano’nun hastalık süreciyle örtüşürken Vila-Matas, 2005 yılında yayımlanan Doctor Pasavento adlı romanında kurgu ve gerçekliği bu kez tersine çevirerek savaştırır. Doctor Pasavento’nun kahramanı İsviçreli yazar Robert Walser’in izinde, yalnızlığın, sessizliğin, deliliğin ve özgürlüğün peşine düşer. Yine “Donkişotvari” bir maceranın yankılarıyla inkar ve aidiyetin, boşluğun ve kaybolmanın sınırlarında gezinir. Başka bir deyişle, şövalye romanlarının yerini bu kez Robert Walser’in eserleri alır.



Gerek Don Quijote’de gerekse Vila-Matas’ın eserlerinde bir “okur-yazar çiftilliği”(7) görülür. Yazar, hem gerçek hem de kurgudur. Hem gözlemci-anlatıcı hem de yaratıcıdır.



Metinlerarasılık üzerine örer Vila-Matas eserlerini ve metni daimi bir inşa haline sokar böylece. Ruhuna tüneyen tüm edebiyat olanaklarıyla yazı onu nereye çağırıyorsa, bizi de düşürerek peşine, ama gerçek ama hayali bir yolculuğa çıkar. Don Quijote’den miras melankolik mizah, kurguyla gerçeğin bu sarmaş dolaş hali, anlatıcı-yazar rolü, metin içine metin yerleşimi ve metinlerarasılık yakın dönem Latin Amerika edebiyatında da gitgide daha sağlam bir yer edinmeye başlamıştır kendisine. Bana kalırsa bunun en etkin ve en etkileyici örneklerinden biridir 1983, Meksika doğumlu Valeria Luiselli. Tıpkı Vila-Matas’ın yaptığı gibi, edilgen okura başkaldırmaktır onunki. “İnsanı tümüyle saran eksiksiz, çoğul ve çelişkili bir okuma”(8) yaratmaktır. Gerek Kalabalıkta Yüzler’i (Siren Yayınları, 2016) gerekse yakın zamanda yine Siren Yayınları’ndan çıkacak olan Dişlerimin Hikâyesi’ni Cervantes üstünden okumak mümkündür.



Kayıp metinlerin peşine düşer Kalabalıkta Yüzler’deki çevirmen anlatıcı. Bir dizi yanlış yahut sahte çeviri saçar önümüze. Ellerinde balyozlarla gezerken, kurgu, gerçeğin duvarını yıkar durmaksızın; gerçek de kurgunun. Soluğunda nükte dans eden Valeria Luiselli, okurun beklentilerini alt üst eder düpedüz. Bir parça annelik, bir parça Meksikalı şair Gilberto Owen, bir parça da yazmak ve dolayısıyla da kimlik üstüne kurulu bir metindir Kalabalıkta Yüzler. Dişlerimin Hikâyesi ise ta çocukluğundan koleksiyonerliğe merak salan Gustavo Sánchez Sánchez’in hikayesidir. Romanda, her şeyden önce, yine hikaye anlatıcılığı ön plandadır. Ve yine Don Quijote’de olduğu gibi ikinci bir anlatıcı, ikinci bir yazar serilir önümüze. Luiselli’nin sonsözü ise bu üstkurmacayı dönüp dolaşıp başladığı noktaya getiren, büsbütün aktif bir okur-yazar diyaloğunu gözler önüne seren unsur olur. Türlerin sınırlarını silmektir, –Dişlerimin Hikâyesi’nde– yer yer öykünceye benzeşen üslubuyla Luiselli’nin yaptığı. Metinlerarası göndermelerse bu cüretkar yazınsal deneyiminin belki de kalbini oluşturur. Bana kalırsa, verdiği bir röportajda, “Gustavo Sánchez Sánchez nasıl doğdu, benzerlerine hangi eserlerde rastlayabiliriz?” sorusuna, “Don Quijote’yi yeniden okuduğunuz zaman rastlayabilirsiniz,” yanıtını veren ve daha şimdiden edebiyatın her şeye açılabilecek bir yol olduğunu iyiden iyiye kanıtlayan Luiselli’nin, gerek Foucault’ya, gerek Borges’e, gerek Proust’a ve gerekse Vila-Matas’a ve daha saymadığım nicelerine göz kırparak yaptığı, tam da Cervantes’e şapka çıkarmaktır. Hem de heyecan verici bir şekilde.



Eserlerinde yarattığı müşkül durumlarla, ilkin her şeyi birbirine dolayıp ardından yanıtlanmamış, ucu olabildiğine açık sorulara çeviren ve yanıtlarını adeta bir gölge oyununa dönüştürdüğü bir edebiyatla veren Javier Marías’ın Don Quijote’siyse bambaşka bir noktada, belki de tam da bu ışık gölge oyunlarında yatar. Mutlak bir baş dönmesidir Marías’ın kahramanlarına yüklediği. Böyle duyurur kendi sesini. Olası olabilecek her şey olası olamayacak olanın yerini alır. Olası olamayacak her şeyse olası olabilecek olanın. Büsbütün “uçurumu gözetlemektir,” yahut ister okuru, ister kahramanını uçuruma sürüklemektir Marías’ın yaptığı. Burada andığımız tüm isimler kadar çevresinde yürüdüğü belli başlı saplantıları vardır onun da: sırlar, ihanet, dile dökmenin yarattığı tedirginlik, sözcüklerin derinindeki boşluk. Bir yele kapılıp giden, bekleyen, öndeki düşünceyi gerilerdeki düşünceye bağlamaya çalışan, “niteliği olmayan mutluluklarla, sıfatı olmayan ürpermelerle”(9) sarılı kahramanlar yaratır. İster heybetle, ister sefaletle geçen yıllarda acıları, hazları, düş kırıklarını, feragatleri yitip gitmeyecek, gözden kaybolmayacak bir dille anlatmaktır onunki. Kırık kopuk değil, “ısrarıyla bizi felç edebilecek” yahut basbayağı bir itki kazandırabilecek sözlerle yarayı sarmak, yarayı düpedüz deşmektir. Kendi kahramanlarına çizdiği –çok defa tekinsiz– yazgılarla özlem dolu, “karanlık bir aydınlığa, aydınlık bir karanlığa” sahip bir yaşam deneyimine atılmaktır.

Yaşamın yüzünü değiştirmiş bu İspanyol...

Cervantes ödüllü yazar Juan Goytisolo, “Roman her şey olabilir de, bir dilbilimsel varsayımın cansız örneği olamaz,”(10) der. Düşlemlerle, hezeyanlarıyla, ellerinde kılıçları sislerin içinde dala çıka kalkan, yürüyen, giden eserler yaratmıştır bu yazarların her biri. Alışılmışı kıran, “kendi geliştiği oranda yasalarını da kendiyle birlikte yaratan,”(11) insanların arasındaki yerini kendi yapan yapıtlardır onların ortaya koyduğu; bu yüzden katman katman, bu yüzden canlıdır. Ama esrik ama çılgın ama sessiz, durgun.



Şilili yazar Roberto Bolaño’nun, “İspanyolca yazan her yazarda Cervantes’in izleri görülür,” sözü doğrultusunda, kendi imgelemlerinde, kendi devinimlerinde, kendi yapısal süreç ve olgularında, bu sayfalarda andığımız her bir yazar, tıpkı William Shakespeare gibi bundan tam dört yüz yıl önce ölen Miguel de Cervantes Saavedra’nın yankısını duyurur bize.



Kurgu gerçekliktir çünkü: gerçeklik kurgu.



“Kurgularımız sürdükçe biz de sürdüreceğiz yaşamı.”(12)



Ve anmaya devam edeceğiz “uzak bir diyardan, dünyayı, dünyanın bütün tereddütlerini, fethetmek için yola çıkmış,” yaşamın yüzünü değiştirmiş bu İspanyolu, yazın ve yaşam devam ettiği sürece.

