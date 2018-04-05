Edebi hastalıklar ve tedavi yöntemleri

Henüz bu konuya kendini adamış tıp insanları ve klinikler yok, ancak onların varlığından hepimiz haberdarız. Eşimiz dostumuz, komşumuz, iş arkadaşımız ya da daha kötüsü, bizzat kendimiz!



Eğer aşağıdaki belirtilerden bir ya da birkaçını gösteren tanıdıklarınız varsa, onları vakit geçirmeden bir “bibliofizik” uzmanına yönlendiriniz! Hayattan aldığınız zevki baltalama potansiyeli taşırlar.

AntiPoemia



Tanımı: Şiir görünce dehşete düşme hastalığı



Belirtileri: Sarsılmaz bir rasyonalizm, dilin sabit ve değiştirilemez olduğuna dair yıkılması zor bir inanç. Hedefe odaklanmış, kariyerist bir hayat tarzı. Eklem itihabı,boyun ağrısı, kas gerginliği gibi başka hastalıklarla komplikasyon yaratabilir.



Tedavisi: Turgut Uyar, Gülten Akın, Edip Cansever, Lale Müldür… Bu liste uzar gider!.







ImaginatioAbsentis



Tanımı: Bilimkurgu, fantazya gibi türlere, ütopik romanlara burun kıvırma hastalığı



Belirtileri: Hayal gücü yoksunluğu, pratik işlerle gereksiz yere zaman geçirme alışkanlığı. Dünyanın değişebileceği fikri karşısında kronik bir karamsarlık. İnsanlığın geleceğine dair umursamaz tavırlar.



Tedavisi: Üç ay boyunca yalnızca Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick ve J.K. Rowling kitapları okumak.

MultitidoPhobia



Tanımı: Toplu taşımada ve kalabalık içinde kitap okurken başkalarının bakışlarından rahatsız olmak; bazen kitabın kapağını örtmeye çalışmak, bazen de okumadan sayfaları çevirmek zorunda hissetmek.



Belirtileri: Başkalarının ne düşündüğüne fazlasıyla önem veren bir mizaç, ilerleyen safhalarda sosyalfobi ve yalnızca tek başınayken hayal dünyasına dalabilme bozukluğu.



Tedavisi: Otobüsle Trerry Pratchett okurken yüksek sesle kahkaha atmak. İş çıkışı saatlerinde metrobüste, metroda ve vapur iskelelerinde, kapağında okuyanı zor durumda bırakacak illüstrasyonlara sahip yeraltı edebiyatı kitapları okumak.





XenobibliEgra



Tanımı: Yalnızca kendi anadilinde yazılmış romanları okuma hastalığı.



Belirtileri: Hamasi söylemler, böbürlenmeler… Yalnızca kendisi gibi konuşan, davranan, kendi yediği yemeklerden hoşlanan insanlarla özdeşleşebilmek. Kendi yaşadığı ülkenin her konuda en iyi olduğuna dair safça bir inanç. Bazen açıkça yabancı düşmanlığı... Uzun süre bu hastalıktan mustarip olanların görüş alanlarında daralma gözlenebilir.



Tedavisi: Başka kültürlerden insanlarla daha fazla haşır neşir olmak, bol bol seyahat, gidilen ülkelerin kitapçı dükkanlarında hiç bilmediği dillerin kitaplarını alıp karıştırmak ve bir yıl boyunca yalnızca çeviri edebiyat okumak.







Amisobiblimia



Tanımı: Kadın edebiyatçılardan uzak durma hastalığı



Belirtileri: Şoven hareketler, kadınlarla olan ilişkilerde bariz bir biçimde kontrolcü ve benmerkezci tavırlar, özgüven eksikliği. Kadınların dış görünüşüne dair bitmek bilmeyen yorumlar… Patriyarkanın kolluk gücü gibi davranma ihtiyacı. Bu hastalıktan mustarip olanlarda ego şişmesi, saçların seyrelmesi ve genel bir mızmızlık hali sıklıkla görülür.



Tedavisi: Hastalığın şiddetine göre değişiklik gösterebilir. İleri aşamalarda hastadan ümidi kesmek gerekse de, başlangıç aşamasında, farklı bir çevre, düzenli ve şefkatli bir ilişki ve sağlam bir okuma listesiyle hayati tehlike atlatılabilir.

Yararlanılan kaynak: Book Riot

Görsel: Mete Kaplan Eker