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Ece Karaağaç    24-08-2017

						
Edebiyatın büyülü yüzü: Cadılar!

						

						

							
							

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Kimi sevimliliğiyle ünlü, kimi korkunçluğuyla. Çocuk kitaplarından en dehşetli kurgulara kadar hemen her yerde karşımıza çıkabilen kahramanlar onlar: Cadılar.

Bugün cadı dendiğinde gözümüzün önüne gelen karga burunlu, sivri şapkalı, et benli görünüm kaynağını Orta Çağ'dan alsa da cadıların tarihi aslında epey geriye, Antik Yunan medeniyetlerine kadar dayanıyor. Antik Yunan'da Olimpos'a kurulan tanrı ve tanrıçalar arasında cadılıktan sorumlu biri de var: Hekate.


Cadıların zaman içinde edebiyatta da birçok yansıması olmuş haliyle. Kimi zaman bir kumandana krallık müjdeleyen, kimi zaman minik bir kız çocuğunu fareye dönüştüren karakterler olarak çıkıyorlar karşımıza. Gizemli, ilgi çekici ve biraz da korkunçlar. İşte edebiyatın büyülü yüzü: Cadılar!
 
Hermiona Granger - Harry Potter serisi
 


Cadılar - Macbeth
 
 
Cadılar  Cadısı - Cadılar 


Küçük Cadı - Küçük Cadı
 
Vini - Sakar Cadı 
 
 
Doğunun Kötü Cadısı - Oz Büyücüsü
 
 
Anna - Kasabada Bir Cadı serisi
 

Camille - Ayın Kız Kardeşleri serisi
 
						

						

						
						

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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