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    17-10-2016

						
Frankenstein için tasarlanmış 10 ilginç kapak

						

						

							
							

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Mary Shelley’nin adını edebiyat tarihine yazdıran romanı Frankenstein’ı bilmeyen yoktur. İnsanın ölümsüzlüğe duyduğu saplantılı arzunun bir meyvesidir Dr. Frankenstein’ın elinden çıkan bu insana benzer canavar.  Her ne kadar film uyarlaması okurların zihnindeki canavar imgesini belli bir kalıba soksa da esasen neye benzediği tümüyle belli değildir, Dr. Frankenstein onu birçok farklı kişiye ait beden parçalarından meydana getirmiştir. Bu durum kapak tasarımcılarının da zihnini harekete geçirmiş olacak ki ortaya birbirinden güzel Frankenstein kapakları çıkarmışlar:
 
1. Vintage, 2011
 
 
2. Puffin, 2011
 
 
3. Alma Classics, 2014
 
 
4. Puffin, 2016
 
 
5.Penguin Classics, 2011
 
 
6. Oxford, 2011
 
 
7. Everyman's Library, 1991
 
 
8. L&PM, 1985
 
 
9.
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Bookriot
						

						

						
						

							
							

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