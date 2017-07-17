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    17-07-2017

						
Game of Thrones hakkında en çok sorulan sorular

						

						

							
							

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Merakla beklenen gün geldi! HBO'nun dünyaca ünlü dizisi Game of Thrones yedinci sezonuyla döndü! Merak etmeyin, yeni sezonun ilk bölümüyle alakalı kopya vermeyeceğiz. Zira Game of Thrones hakkında bilinenlerle değil, merak edilenlerle ilgiliyiz daha çok. Gerçekten de, Game of Thrones hakkında en çok neleri merak ediyoruz? Bu soruya doğrudan bizim olmasa da, Google'ın bir cevabı var: İşte Game of Thrones hakkında en çok sorulan sorular!
 
1. Valyrian çeliği nedir?
 
Düşen Valyrian Krallığı'nda tanrısal yöneticiler tarafından dövülen ve büyülü güçlere sahip olduğu düşünülen bir çelik türüdür Valyrian çeliği. Valyrian çeliğinden dövülen silahlar asla keskinliklerini yitirmezler ve beklenmedik biçimde hafiftirler. Valyrian çeliğine büyülü özelliklerini katan dövülme biçimi düşen krallıkla birlikte tarihe karışmıştır, ancak bu çelikten dövülen silahları eritip aynı büyülü özellikte yeni silahlar yapmak mümkündür. Valyrian çeliği aynı zamanda White Walkers için de öldürücüdür.
 
2. Arya'nın kılıcının adı nedir?
 
Arya'nın kılıcının ismi İğne'dir. Kız kardeşi Sansa'nın aksine dikiş-nakış becerileri oldukça zayıf olan Arya kardeşine nazire edercesine kılıcının adını İğne koymuştur.
 
 
 
3. Joffrey Baratheon'ın kılıcının adı neden "Dul Feryadı"?
 
Joffrey Baratheon'ın ilk kılıcı olan Aslan Dişi Arya tarafından nehre atılmıştı. Ned Stark'ın idamından sonra Ned Stark'ın kılıcı Buz eritilmiş ve bu çelikle başkaca kılıçlar dökülmüştür. Bu kılıçlardan biri de Joffrey Baratheon'a dedesi Tywin Lannister tarafından hediye edilen Dul Feryadı'dır. Joffrey'nin kılıcına bu ismi vermesinin nedeni Ned Stark'ın idamını hatırlatmasıdır.
 
4. Jon Snow'un kılıcı Uzunpençe nereden gelmektedir?
 
Jon Snow'un kullandığı Uzunpençe esasen Mormont Hanesi'nin atalarından kalmış bir kılıçtır. Bu kılıç Lord Kumandan Jeor Mormont tarafından Jon Snow'a verilmiştir.
 

5. Game of Thrones evreninde Valyrian çeliğinden yapılan kılıçlar hangileridir?
 
Jon Snow'un kılıcı Uzunpençe, Samwell Tarly'nin kılıcı Yürekfelaketi, Tarth'lı Brienne'in kılıcı Yeminkar ve Joffrey Baratheon'ın kılıcı Dul Feryadı  Valyrian çeliğinden yapılan kılıçlardır. Yeminkar ve Dul Feryadı, Ned Stark'ın eritilen kılıcı Buz'un yeniden dökülmesi ile üretilmiştir.
 
6. Game of Thrones evreninde gayrımeşru çocuklara neden Snow(Kar) soyadı veriliyor?
 
İngilizcede kar anlamına gelen Snow sözcüğü aynı zamanda Game of Thrones evrenindeki gayrımeşru çocukların da ortak soyadlarından biri. Aslında bu seçim tümüyle coğrafyayla alakalı, Kuzey'de gayrımeşru çocuklara Snow soyadı verilirken güneyde ise Sand(Kum) soyadı veriliyor. Bu sebeple Oberyn Martell'in Kum Yılanları olarak da anılan gayrımeşru kızları da Sand(Kum) soyadını taşıyor.
 
 

7. Boğulmuş Tanrı kimdir?
 
Bilindiği üzere Game of Thrones evreninde birden çok inanış mevcuttur. Bunlardan biri de Boğulmuş Tanrı'dır. Boğulmuş Tanrı inancı Demir Adalar'da hakimdir ve Westeros'ta yalnızca Demirdoğumlular bu inanca sahiptir. Bu tanrı çoğu zaman belli belirsiz bir insan figürü olarak tasvir edilir.
 
8. Yedi İnancı nedir ve Yedi İnancı'nda tanrının görünüşleri nelerdir?
 
Yedi İnancı Westeros'ta hakim olan resmi inanıştır. Bu inanışta tek bir tanrı vardır fakat bu tanrı yedi görünüşe sahiptir. Bu görünüşler adaleti temsil eden Baba, doğurganlığı ve merhameti temsil eden Anne, cesareti ve zaferi temsil eden Savaşçı, masumiyeti ve güzelliği temsil eden Bakire, bilgeliği temsil eden Yaşlı Bilge, el becerisini ve işçiliği temsil eden Demirci ve ölümü ve bilinmeyeni temsil eden Yabancı'dır.
 
 
 
9. Daenerys'in babası kimdir?
 
Daenerys Targaryen, nam-ı diğer Khaleesi'nin babası Deli Kral olarak da bilinen II. Aerys Targaryen'dır. Aynı zamanda Targaryen soyundan Demir Taht'a oturan son kişi olan Aerys Targaryen zalim ve paranoid bir kraldır ve Robert Baratheon Ned Stark'tan da yardım alarak onu tahttan indirmiştir.

10. Hodor'un gerçek ismi nedir?
 
Hodor isminin hikayesini geçtiğimiz sezon, oldukça duygusal bir hikayeyle öğrenmiştik. Adını söyleyebildiği tek sözcükten alan Hodor'un gerçek adının ne olduğu ise pek bilinmiyor. Oysa Hodor'un gerçek adı Wylis'tir ve çocukluğundan beri Stark Hanesi'ne hizmet etmektedir.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Telegraph
 
						

						

						
						

							
							

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