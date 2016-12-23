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Gizem Koçak Sağmanlı    23-12-2016

						
Geçmişi sımsıkı tutan, yeni günleri umutla karşılayan hediye önerileri

						

						

							
							

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2016’nın bitmesine sayılı günler kaldı. Peki nasıl bir yıldı 2016  sizin için? Bitmek bilmeyen, kabus dolu bir yıl mı oldu? Yoksa  yaşadığımız sıkıntıları, üzüntüleri geride bırakıp, her şeye rağmen umut  dolu günleri beklediğiniz bir yıl mıydı? 2016’da yaşadığımız her günü  bir bir not tuttuk. Bazen bir gazete sayfasında, bazen de bir tweet ile.  Bazen de ilmek ilmek beynimize kazıdık her bir günü. Evet, bitiyor,  2016 da biten diğer tüm yıllar gibi bize hoşçakal demek için geri sayıma  başlıyor!
Peki 2017 nasıl olacak? Yılın ilk gününü birçoğumuz  dört gözle beklerken, raflarda yerini alan birbirinden güzel hediyeler  de paketlenmeyi ve tüm seven-sevilen insanların birbirini mutlu etmesini  bekliyor. Hem de sayfa sayfa… 2017’de de yaşayacağımız ne varsa -işe,  okula, hayata dair- hepsini bir arada sımsıkı tutabilmek için  ajandaların sayfaları arasına detaylı bir göz gezdirdik ve hediye  önerilerimizi sıralamaya karar verdik.
 
 
Yapraklarını koparmadan önce bir kez daha düşünün!

İlki 2015 yılında yayımlanan ve oldukça ilgi gören Resimli Türkçe Edebiyat Takvimi,  2016 yılında da masalarımızın en güzel köşesinde bizlerle oldu.  İletişim Yayınları bu yıl da geleneği bozmayarak, 2017 takvimini  çıkardı. Bu takvim ile yeni tanışacaklar olanlar var ise Saatli Maarif Takvimi’nin  nostaljik görüntüsü ile mutlu olmaya hazır olsun: Karton kapağı, ikinci  hamur kağıdı, tasarımı ve dolu dolu içeriği ile şahane bir hediye  olabilir.
Bu yıl editörlüğünü yine Levent Cantek’in üstlendiği takvim, klasik Saatli Maarif Takvimi’nin  siyah-beyaz görüntüsüne benzemesine ek olarak sayfalarda çerçeve olarak  kullanılan kırmızı renkli tasarımı ile karşımıza çıkıyor. (2015 takvimi  sarı, 2016 takvimi ise mor renkteydi.) Takvimin her bir sayfasında  edebiyat dünyasından derlenmiş bilgiler, yazarların doğum ve ölüm  günleri, çeşitli sanatçılar hakkında o güne ait bilgiler, dünya üzerinde  o gün gerçekleşmiş olaylar ve konulara yer verilmiş. Bu yılki takvimi  geçen senelerden ayıran en belirgin özellik ise her bir gün için adanmış  deyimler, kelimeler… Geçen sene her bir aya ithaf edilen kelimelere yer  verilmişti. 2017 takviminde ocak ayının ilk gününün deyimi ise  “Ofuldamak”, yani “Durmadan of puf etmek.” Yeni bir yıla bu kelimeyle  başlamak, umarım kalan 364 günü de aynı şekilde geçirmemize neden olmaz!  2017’yi uğurlayacağımız deyim ise “Getdiki Sene”; “Geçen yıl” anlamına  geliyormuş.
 
 

Takvim  yapraklarının arka yüzlerinde, önceki yıllarda olduğu gibi kitaplardan  çeşitli alıntılar ve yepyeni öyküler yer alıyor. Öykülere eşlik eden  illüstrasyonlar, yaratılan tiplemeler, karikatürler ise okuma zevkinizi  artırmak için hazırlar. Ayrıca sayfa arkaları bu yıl “Pıtpıt sözlük” ve  “ne demiş” köşesi ile çeşitlendirilmiş.
 
 
 
2017’de her koyun ütopyasından, bilemedin distopyasından asılır 

2005 yılından bu yana her yıl farklı bir temayla yayımlanan Metis Ajandası, bu yıl “Hiçbir Yerden” temasıyla karşımızda. Bu ajanda ile günlerin ütopyasından kaçarken distopyasına tutulabiliriz her an!

Ajandanın  sunuş bölümünde, "Filler tepişirken çimenler ezilirmiş,” deniliyor,  “ama çimen deyip geçmemeli. Tek tek cılız görünür belki; böğürüp duran,  gövdelerini oradan oraya savuran dev yaratıklar ezip geçiveririz  sanırlar; oysa yeryüzünün her yanını kaplayan, birlikteyken okyanus  dalgaları gibi salınan, kolay yok edilemez bir türdür çimen.”
 

“Madem  böyle bir çağ düştü kaderimize, hüznümüzde boğulmak yerine birbirimizin  hayallerinde bir ülke aramaya girişelim dedik, biz de. Yılların  ötesindeki, kilometrelerin berisindeki hayalperest akılların peşine  düştük. Dehşet de çıktı karşımıza hayret de. Günün zulmünün karanlığı  geleceğe yansıdı, geçmiş mücadeleler çatlaklardan ışık sızdırdı.  Terravenenum ve Terradulcium'da dolaştık, korkunun yanında umut  zerreleri bulduk: Ajandayı hiçbir yerden getirdik.”

Özde Duygu Gürkan ve Eylem Can’ın hazırladığı Metis Ajanda 2017: Hiçbir Yerden, önceki yıllardan bildiğimiz tasarımını korumuş. Ajandada ütopya ve distopyaya dair 20 farklı metin bulunuyor. Dan Hox’un Dünyaya Kafa Tutan Köy’üyle  başlıyor bu seneki metinler ve Oscar Wilde, Ursula Le Guin, Alain  Badiou, Margaret Atwood, David Harvey gibi birçok yazardan alıntılarla  devam ediyor. Meraklı gözler sayfaları karıştırdıkça, ütopya ve  distopyaya dair alıntılara, aşina olduğumuz atasözlerinin ütopya ve  distopya konusuna uyarlanmış hallerine, yazarların doğum ve ölüm  günlerine, önemli günler/haftalar ve Ay’ın hareketlerine de rastlıyor.  Ayrıca, metinlere çizimler de eşlik ediyor.
 
Bana ütopyanızı söyleyin, size nerede yaşadığınızı söyleyeyim!

Koyunun ütopyasında her yer çayır, kurdun ütopyasında her yer koyundur.

2017’de günlere iyi bakarsanız ütopya, bakmazsanız distopya olur. Ona göre!
 
 
 
Söz uçar, tüvit kalı! 
 
Giderek  daha çok yayınevinin ajandalar yayımlamasıyla, sanki hepimizi biraz  daha düzenli bir hayata geçiyoruz. Koşullar nedeniyle zaten not almadan  geçirmediğimiz tek bir gün bile yok.
 
Sayfa 6 da, bu yıl ajanda çıkaran yayınevlerinden biri. Kemal Gökhan Gürses’in hazırladığı Karga Kafası ajandası,  aslında Karga Kafası Twitter hesabının ajandaya yansıması... “Filler  tepinir, çimen ezilir,” sözüyle başlıyor ve günümüzün sorunlarına  göndermeler yapan bir sunuş ile devam ediyor.
 

Ajandaya  tema olarak "hafıza" seçilme sebebi ise şöyle açıklanmış: “Azınlığız  ama sesimiz kulak tırmalıyor. Gerçeğe tıkalı kulakları açmak için,  hatırlamayanlara hafıza olmak için, unutursak kaybettiğimiz her canı,  yaşadığımız her heyecanı bir daha yerine koyamayacağımızı bildiğimiz  için."
Ajandanın sayfalarını karıştırdıkça, 2017 ve 2018 yıllarına  ait birer takvim yaprağı karşılıyor bizi. Günlerin önemini ajandaya da  ismini veren karganın ağzından dinliyoruz. Sayfaların çoğunda üçer  günlük kısa not tutmamıza imkan verilmiş. Ajandanın sonunda ise geniş  notlar tutabildiğimiz boş sayfalar yer alıyor. Diğer bir deyişle,  hafızasız bir toplumda unutmamamız gerekenleri hatırlatan bir ajanda  olmuş...
Karga Kafası'nı merak edenler için de Twitter hesabını şöyle: karga kafası
 
 
 
“Ne kedisiz, ne ajandasız”

İlknur Özdemir’in hazırladığı Kedili Ajanda 2017 – Şiirle Dünya Güzel,  bol kedili kapağıyla, sempatik görüntüsüyle karşılıyor bizleri. Ajanda  2017-2018 Takvimi ile başlıyor. Her bir sayfanın başına bir kedi çizimi  yerleştirilmiş, üçer gün olarak ayrılan sayfalara not tutabilme imkanı  da önceki senelerde yayımlanan ajandalarla aynı.
 

Ajandanın  en arkasında ise Ulusal/Uluslararası telefon kodları ile notlar için  ayrılmış sayfalara yer verilmiş. “Ne kedisiz, ne ajandasız” diyenler  için kedili sayfalar sahiplerini bekliyor.
 
 
 
Ruhun midesine giden yol...

2017'nin,  "Daha kötüsü olamaz artık," dedikçe daha da kötüsüyle karşılaştığımız  bir yıl olmamasını umut ederek, Hrant Dink'in tarif ettiği o "yaşadığı  cehennemi cennete çevirmeye talip insanların" ruhunu besleyen bir ajanda  olması hedeflenerek titizlikle hazırlanmış bir çalışma bu. Hrant Dink  Vakfı Yayınları, her yıl bir tema çerçevesinde Türkçe, İngilizce ve  Ermenice olmak üzere üç dilde hazırladığı 2017 ajandasının bu yılki  temasını "yemek" olarak belirlemiş.

Yemeğin, bizim  coğrafyamızda sadece karın doyurmak değil, hayatın, kültürün, varoluşun  temel direklerinden biri olduğu vurgulanıyor. Mevsimler, bayramlar,  doğumlar, ölümler yemeklerle anıldığı; ibadetlerin yemekle yapıldığı;  yemek yemenin yasak olduğu zamanlar, belirli dönemlerde yenmesi âdet  olan ya da okunmadan yenmeyen yiyecekler boldur bu coğrafyada. Şarabın,  tahılın, peynirin muhtemel anavatanı olan bu topraklardan çeşitli  nedenlerle ayrılmak zorunda kalmış, koparılmış olanlar da boldur ama,  yemek insanların ortak paydasıdır burada. Yemeğe hamaset bulaştırma  çabaları hep boşa çıkar. En kutsal yemek harisa ile keşkek, anuşabur ile  aşure, ölünün arkasından yapılan helva hep aynı damardan beslenir. Bu  yüzden yemeğin milliyeti olmaz, coğrafyası olur. Bu yüzden medeniyetin  yeşerdiği bu toprakların yemek yemenin de kutsal toprakları olduğu  vurgulanmış içeriğinde.
 
Ajanda  yemeklerle ilgili kimi zaman bir bilgi paylaşırken, bazı sayfalarda ise  malzemelerle ilgili detaylar yer almış. (Çocukluğumun en sevdiğim  karakterlerinden biri olan Kurabiye Canavarı da unutulmamış!) Yemek ile  ilgili birçok bilgi vermesinin yanı sıra oldukça da işlevsel. Kişisel  bilgilerinizi girebileceğiniz bir bölüm ile başlayan ajanda, ay ay bütün  bir yılın günlerini gösteren takvim ile devam ediyor. Ayrıca, yıllık  planlama yapmak için bi alan da ayrılmış

Yemeklerin hep tatlı  olmadığı, acıyı da öğreten, tatlıyı anlamamıza yardımcı olacak bu ajanda  hediye alternatifi olarak da iyi bir seçenek; özellikle yemeğe ilgi  duyan bir karakteriniz varsa kendinize ya da yemek yapmayı seven  sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Yemekler de hep tatlı olmaz zaten;  acıyı bileceğiz ki tatlıyı anlayabilelim.
 
 
 
Kadın olmak
 
Kadın  Cinayetlerini Durduracağız Platformu, çalışmalarını kadınların etkin  biçimde korunması ve yasaların uygulanması, kadınların yaşam hakkı için  yürütüyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın cinayeti davalarını  takip ederek, davalara müdahil olarak caydırıcı cezaların uygulanmasını  sağlamaya çalışıyorlar örneğin.
 
Kadınlara  yönelik her türlü eşitsizliğe karşı kadınlarla birlikte yürüttükleri bu  mücadelelerini bu yıl "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" temasıyla  yayımladıkları ajandaya da yansıtmışlar. Derneğin çalışmalarına katkı  amacıyla hazırlanan ajandanın geliri tümüyle dernek çalışmalarına  aktarılacakmış. Kadınların güldüğü ve asla yalnız yürümediği bir 2017'yi  hep birlikte yaratmak mümkün...  
 
 
Düşlerinde Özgür Dünya
 
Ali İsmail'in kısacık ömrüne ancak bir kısmını sığdırmayı başardığı  hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan Düşlerinde Özgür Dünya platformu, bu yılki ajanda için "barış" temasını tercih etmiş. Her ay için 12 başarılı illüstratörün çalışması karşlıyor bizi ajandanın sayfalarında. Üstelik oldukça işlevsel bir aöandayla karşı karşıyayız...
 

Barış  sözlerinin yer aldığı her sayfasıyla umut aşılayan ajandanın kapak  tasarımında da bir kafes içinde hapsedilmiş kuş yer alıyor. Her yıl olduğu  gibi bu yıl da ajandadan elde edilen tüm gelir ALİKEV’e aktarılarak  gençlere destek olacak.
 
 
 
Muhabbet bağına girdik bugünlerde

İlki  2015 yılında yayımlanan  Rakı Ajandası, oldukça ilgi görmüştü... Dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir yenisiyle karşılaştık...
2017 ajandaları arasında belki de en büyük sayfalara sahip  ajanda olabilir elimizdeki; bol bol not tutabileceğiniz çizgili  sayfalara sahip... İlk sayfalarda klasik olarak 2017 takvimine,  resmi tatil günlerine yer  verilmiş. İlerleyen sayfalarda ise rakının tarihine ait yazılara  rastlıyoruz. Bu ajanda için  gazete arşivlerinin ve dergilerin bir bir tarandığını özellikle belirtelim. Televizyonlar,  şarkılar ve kitaplar da kaynak olarak kullanılmış.
 
 
Ajandanın  son sayfalarına ise, önceki yıllardan farklı olarak, “Balık Takvimi”  eklenmiş; hangi balık hangi dönem yenir... Diğer bir deyişle, balık seven sevdikleriniz için hem not tutabileceği hem de balıklarla ilgili bol bol bilgilerin  bulunduğu bir kaynak Rakı Ajandası. Ne diyelim, bu yıl  muhabbetiniz bol olsun!
 
						

						

						
						

							
							

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