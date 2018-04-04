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Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    04-04-2018

						
Hayvan dostlarımızla bu dünyayı daha adil paylaşmak için 20 kitap

						

						

							
							

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Son yıllarda, hem hayvan hakları hem de ekoloji konusunda tüm dünyada belirgin bir hareketlenme var. Doğaya yönelik tahribat ve hayvanların yaşam alanlarının talan edilmesi artık gezegenin geleceğini tehdit eden bir boyuttayken, geç de olsa, insan dışındaki türlerle de duygudaşlık kurmak yaygın bir hal aldı. Ekokritik eleştirel teoride giderek önem kazandı; doğanın ve hayvanların tarafından bakmaya çalışan pek çok kuramsal ve kurmaca yapıt ortaya çıkmaya başladı. 2010’dan bu yana 4 Nisan’da, Türkiye dahil 33 ülkede kutlanan Dünya Sokak Hayvanları günü de, bu yeni şekillenmeye başlayan duyarlılığın bir yansıması.

Bu projeyi geliştiren strayanimalsday.org platformu, dünya çapında 600 milyondan fazla sokak hayvanının zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekiyor ve 4 Nisan günü herkesi hayvan dostlarımıza şefkat göstermeye, bakımlarını üstlenmeye ve onların hayatına dokunabilmek için eyleme geçmeye davet ediyor. Birçok veteriner kliniği ve sivil toplum kuruluşu da bu kampanyaya destek veriyor.
 
 
Sokak hayvanları denince çoğumuzun aklına yalnızca kedi ve köpekler geliyor. Yine son dönemde daha fazla görünürlük kazanan ve hayvanlar üzerindeki her türlü sömürüye karşı çıkan bir politik duruş sergileyen veganizm ise bu tür duygudaşlıkların, tür ayırt etmeksizin, tüm hayvanlara yayılması gerektiğini; et, süt, yumurta endüstrisi gibi, ilaç ve kozmetik endüstrisi gibi pek çok alanda sömürülen hayvanların özgürleştirilmesi gerektiğini savunuyor. 

Tüm dünyadaki et tüketimi oranlarının yanı sıra süt, yumurta, peynir gibi gıdaların tüketim miktarını düşününce, bu düşünce ütopik gelebilir. Büyük kârların döndüğü sektörler de şimdilik vegan hareketi çok büyük bir tehdit olarak görmüyor olablirler. Ancak ister sağlık nedeniyle olsun ister etik gerekçelerle, veganizm tüm dünyada giderek daha çok destekçi kazanıyor.
 
 
Önümüzdeki yılların insan türünün geleceği hakkında neler getireceğini göreceğiz; ancak doğayı ve hayvan türlerini bu hızla sömürmeye devam edersek, ortada kimse için yaşanacak bir gezegen kalmayacağı bir gerçek.
 
 
1) Hayvanlara Niçin Bakarız?
 
 
2) Hayvanların Ne Kadar Zeki Olduğunu 
Anlayacak Kadar Zeki miyiz?
 
 
3) Hayvanat Bahçeleri ve Doğanın Sonu
 
 
4) Başka Kediler
 
 
 
5) Hayvan Yemek
 
 
6) Hayvan Hakları ve Veganizm
 
 
7) İstanbul'da Kedi
 
 
8) Felidae
 
9) Kediler
 
 
10) İnsan Neden Vegan Olur?
 
11) Vegan Beslenme
 
 
12) Hayvan Hakları İnsan Hukuku
 
 
13) Etin Cinsel Politikası
 
 
14) Vejetaryenliğin Yararları
 
 
15) Veganizm: Ahlakı, Siyaseti ve Mücadelesi
 
16) Hayvan Hakları
 
17) Doğanın Anatomisi
 
 
18) Ekokurgu
 
19) Bir Hayvanı Sevmekle Başladı Her Şey
 
 
20) Hayvanların Tarafı
 
 
 
 
 
 
 
Görseller: Elif Demir (üstte), Mert Tugen (altta)
 
						

						

						
						

							
							

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