Heybetli görüntüleriyle içine gireni büyüleyen kütüphaneler

Richard Silver, dünyayı gezerek heybetli manzaraları ve mimarisiyle onu etkileyen büyük, abidevi yapıları ölümsüzleştiren bir fotoğraf sanatçısı. Çalışmaları başta Metropolitan Sanat Müzesi olmak üzere ABD’de pek çok galeride sergilenen Silver, aynı zamanda bir kütüphane tutkunu. Silver’a göre, kütüphaneler, iç mimarileri, süslemeleri ve renkleriyle, objektifi için biçilmiş kaftan.



Çocukluğunda New York Manhattan’daki Halk Kütüphanesi’ne girdiğinde adeta büyülendiğini ifade eden Silver, şimdi bir gezi fotoğrafçısı olarak, seyahat ettiği kentlerde karşısına çıkan ilginç kütüphaneleri fotoğraflıyor.



Silver’ın Avusturya’dan Letonya’ya, Meksika’dan Brezilya’ya pek çok farklı diyarda çektiği fotoğraflar, kütüphanelerin halen sığınılacak bir tapınak misali etkileyici olduğunu hatırlatan bir güzelliğe sahip.





Strahov Kütüphanesi, Prag, Çekya

Real Gabinete Kütüphanesi, Rio de Janeiro, Brezilya

Morgan Müze & Kütüphanesi, New York

Saint Genevieve Kütüphanesi, Paris

New York Halk Kütüphanesi, ABD

Hendrik Conscience Heritage Kütüphanesi, Antwerp, Belçika

Victoria Devlet Kütüphanesi, Melbourne, Avustralya

Stuttgart Belediye Kütüphanesi, Almanya

Avusturya Ulusal Kütüphanesi, Viyana, Avusturya

House of the Redeemer Kütüphanesi, New York, ABD

Los Angeles Halk Kütüphanesi, California, ABD

Riiks Müze Kütüphanesi, Amsterdam, Hollanda

Jose Vasconcelos Kütüphanesi, Mexico City, Meksika

Çin Ulusal Kütüphanesi, Pekin

Viyana Üniversitesi Kütüphanesi, Avusturya

Mitchell Kütüphanesi, Sidney, Avustralya

Boston Halk Kütüphanesi, Boston, ABD

Üniversite Kütüphanesi, Lueven, Belçika

Letonya Ulusal Kütüphanesi, Riga, Letonya

AB

Kaynak: Bored Panda