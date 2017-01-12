İlhamını edebiyattan alan kurgusal sofralar

Edebiyatı yemek ve fotoğrafla buluşturan bir proje Fictitious Feasts. Fotoğrafçı Charles Roux edebiyatın yemekle olan ilişkisinden çıkarmış bu oldukça ilginç projeyi ve ortaya kitap sayfalarından fırlayan sofralar çıkmış en nihayetinde. Sofraların karakterlere kattığı sosyal ve kültürel kimliğe de dikkat çeken Charles Roux yazarlar tarafından tasarlanan kurgusal sofraları gerçek dünyaya taşımış ve ortaya oldukça ilginç bir portfolyo çıkarmayı başarmış. İşte o sofralar...
Goldilocks ve Üç Ayı - Grimm Kardeşler
Ulysses - James Joyce
Kolera Günlerinde Aşk - Gabriel Garcia Marquez
Jane Eyre - Charlotte Brontë
Sefiller - Victor Hugo
Deniz Feneri - Virginia Woolf
Dönüşüm - Franz Kafka
Moby Dick - Herman Melville
En Mavi Göz - Toni Morrison
Sırça Fanus - Sylvia Plath
Alice Harikalar Diyarında - Lewis Carroll
Don Quixote - Miguel de Cervantes
Pippi Uzunçorap - Astrid Lindgren
Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap - Clive Staples Lewis
Carrie - Stephen King
Kırmızı Başlıklı Kız - Charles Perrault
Heidi - Johanna Spyri
Oyun Sonu - Samuel Beckett
Çavdar Tarlasında Çocuklar - J. D. Salinger
Oliver Twist - Charles Dickens
Kayıp Zamanın İzinde - Marcel Proust
Kaynak: www.charlesroux.com
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