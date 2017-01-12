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    12-01-2017

						
İlhamını edebiyattan alan kurgusal sofralar

						

						

							
							

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Edebiyatı yemek ve fotoğrafla buluşturan bir proje Fictitious Feasts. Fotoğrafçı Charles Roux edebiyatın yemekle olan ilişkisinden çıkarmış bu oldukça ilginç projeyi ve ortaya kitap sayfalarından fırlayan sofralar çıkmış en nihayetinde. Sofraların karakterlere kattığı sosyal ve kültürel kimliğe de dikkat çeken Charles Roux yazarlar tarafından tasarlanan kurgusal sofraları gerçek dünyaya taşımış ve ortaya oldukça ilginç bir portfolyo çıkarmayı başarmış. İşte o sofralar...
 
Goldilocks ve Üç Ayı - Grimm Kardeşler
 
 
Ulysses - James Joyce
 

Kolera Günlerinde Aşk - Gabriel Garcia Marquez
 

Jane Eyre - Charlotte Brontë
 
 
Sefiller - Victor Hugo
 

Deniz Feneri - Virginia Woolf
 
 
Dönüşüm - Franz Kafka
 

Moby Dick - Herman Melville
 

En Mavi Göz - Toni Morrison
 
 
Sırça Fanus - Sylvia Plath
 

 
Alice Harikalar Diyarında  - Lewis Carroll
 

Don Quixote - Miguel de Cervantes
 

Pippi Uzunçorap - Astrid Lindgren
 
 
Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap - Clive Staples Lewis
 

Carrie - Stephen King
 

Kırmızı Başlıklı Kız - Charles Perrault
 

Heidi - Johanna Spyri
 

 
Oyun Sonu - Samuel Beckett
 

Çavdar Tarlasında Çocuklar - J. D. Salinger
 

Oliver Twist - Charles Dickens
 
 
Kayıp Zamanın İzinde - Marcel Proust
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: www.charlesroux.com
						

						

						
						

							
							

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