Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling’in Twitter’ı (@jk_rowling) en aktif kullanan yazarlardan biri olduğu malum. Geçtiğimiz günlerde, depresyonla boğuşan Sally isimli bir Harry Potter hayranının sosyal medyada paylaştıkları, Rowling’i harekete geçirdi. Ağır bir depresyonla boğuşurken Harry Potter kitaplarını yeniden okumanın onun hayatını kurtardığını yazmıştı Sally.



Rowling, Sally'ye cevaben paylaştığı tweet’inde, o kitapların, bizzat yazarını da böylesi karanlık bir dönemden çekip çıkardığını yazdı. Edebiyatın sayfalardan taşıp gerçek dünyaya tesir etmesi, başka insanların yaşamlarını da değiştirmesi kadar onu mutlu eden bir şeyin olmadığını dile getirdi. Sonra da, Harry Potter’ın karanlık ruhlara karşı kendine ruhani bir kalkan oluşturan meşhur büyüsüne atıfta bulunarak ekledi: “Patronus’unu hep güçlü tut!”







Rowling, daha sonra paylaştığı tweet’lerinde de benzer durumda olan hayranlarına tavsiyeler vermeyi sürdürdü: “Eğer çok yoğun bir baskı altındaysam ve artık baş edemeyecek gibi hissediyorsam, fırtınalı hayatlar yaşamış olan insanların biyografilerini okurum. Zorlukların içinden çıkmayı başaran insanlar hakkında okumayı çok ilham verici buluyorum.”



Bir başka hayranından gelen “hayata dair bir anlam arayışında olan ve nihayetinde tüm ümidini kesenlere ne söylemek istersiniz?” sorusuna Rowling, “tanıdığım en yetenekli, en başarılı, en parlak insanlardan bazılarının depresyona girdiğini gördüm. Dünya, henüz görmediğiniz muazzam şeylerle dolu. Onları görme ihtimalinden asla ümidinizi kesmeyin.” yanıtını verdi.







Kaynak: Huffington Post