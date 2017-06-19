Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    19-06-2017

						
Jane Eyre'den günümüz kadınlarına hayat dersleri

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 1


						

						

					

					

					

					
					

											

														
Charlotte Brontë'nin çağının sınırlarını aşan romanı Jane Eyre'yi bilmeyen yoktur. 1847 yılında yayınlanan bu roman Victoria dönemi İngiltere'sinde aralarında sınıf farkı bulunan iki karakter arasındaki aşkı anlatır. Romanın kahramanı Jane Eyre zorlu bir çocukluğun ardından öğretmen olmuştur ve yaşadığı dönemin kadınlara dayattığı pek çok normu ve edilgen konumu da reddetmektedir. Nereden baksanız feminist bir hali vardır Jane'in. Bu durum bir nebze de Charlotte Brontë'nin kişiliğinin kurguya sızmasındandır. Yazarın kendisi de yaşadığı çağda kadın yazarların ciddiye alınmamasından mustariptir ve romanını bir erkek ismi olan Currer Bell adı altında yayınlamıştır.
 
Peki ilk kez 1847'de yayınlanan Jane Eyre günümüz kadınlarına ne söyler, ne gibi bir mesaj iletir? Gelin, beraber düşünelim.
 
Başka insanlar uğruna öyle olmadığın halde mutluymuş gibi davranmayın.
 
Küçük Jane zor bir çocukluk geçirmiştir. Zalim akrabalarının yanında büyüyen bir yetimdir o; kuzenlerinin zorbalıklarına katlanmış ve "yeterince mutlu olmadığı için" cezalandırılmıştır. Ama Jane duygularını bastırmayı ve gizlemeyi reddeder ve bir yetişkin olduğunda da kimseye "nasıl hissetmesi gerektiğini" dikte etmez.
 
Güzellik herşey değildir.
 
Jane hiçbir zaman güzelliğiyle tanınan bir kadın olmamıştır. Örtük bir güzelliktir onunki, ancak biri ona güzel olduğunu söylediğinde ortaya çıkan cinstendir. Sade biridir Jane. Çirkin değildir ama büyüleyici bir güzelliği de yoktur. Bu kadarı yeterlidir Jane için. Hakeza Rochester'ın da öyle abartılacak cinsten bir yakışıklılığı yoktur. Zaten Jane ve  Rochester'ın aşkı da birbirlerinin görüntüsünden kaynaklanmaz, çok daha derin bir ilişkidir onlarınki. Bu karakteri yaratmakla Charlotte Brontë'nin Victoria dönemi güzellik kıstaslarına tepkisini ortaya koyduğunu söylemek de yanlış olmaz.
 
Bağımsızlığınızdan asla vazgeçmeyin.
 
Jane ve Rochester birbirlerini ne kadar severlerse sevsinler, eşit konumlara gelmedikçe beraber olamazlar. Öncelikle Jane'in Rochester için çalışmayı bırakması, kendi yolunu çizmesi ve kendi kendinden memnun olması gereklidir. Ya da Jane'in ifadesiyle o bir kuş değildir, kafese konulamaz. O bağımsız bir iradesi olan özgür bir insandır.
 
 
 
Sesinizi yükseltin. 
 
Eğer bir şey söylemek istiyorsanız söyleyin. Sessizce oturup hayatın kendi kendine yoluna girmesini beklemeyin. Aşık olduğunuz kişiye duygularınızdan bahsetmekten çekinmeyin. Adaletsizliğin üstünün sessizlikle örtülmesine müsaade etmeyin. Ve ne olursa olsun, aşağılık kimselerin size üstünlük taslamasına izin vermeyin.

Evlenmeniz gerektiğini düşündüğünüz için evlenmeyin.
 
Sırf evlenmeniz gerektiğini düşündüğünüz ya da sizden evlenmeniz beklendiği için evlenmeyin. Toplumsal normların devamlılığını sağlamaya adanmış bir nefer olmaktansa kendi özgürlüğünün ardından koşan biri olun. Eğer evlenecekseniz de bunu salt kendi arzunuz bu yönde olduğu için yapın ve sizinle eşit şartlarda bulunan bir partner seçin.

Dünyanın ne denli geniş olduğunu unutmayın. 
 
Zaman zaman kendinizi bir ilişkide ya da döngüde kapana kısılmış gibi hissedebilir, kendi hayatınızı yönlendirme kuvvetini kendinizde göremiyor olabilirsiniz. Böyle anlarda Jane'in öyküsü size hayatın nasıl da ihtimallerle dolu olduğunu hatırlatabilir ve kendi hayatınız için ilham verebilir.
 
 
 
Onuru değil, mutluluğu önemseyin.
 
Jane Eyre'nin evreninde onurlu olmanın ne denli önemli olduğu yadsınamaz. Fakat onurlu olmak bir noktada toplumun inşa ettiği norma uyum sağlamak haline gelebilir ve bu da mutluluğunuza mal olabilir. Onurlu olmak iyidir ama onurlu ama mutsuz biri olmak da sandığınız kadar iyi olmayabilir. İnsanlar sizi, size mutluluk veren şeylerden ötürü yargılarsa onlara hiç aldırmamak en iyisidir. Yani Brontë'nin de dediği gibi, "Geleneklere bağlılık ahlaklılık değildir."
 
Kendiniz olun olun.
 
Hemen hemen tüm gotik kahramanlar gibi, Jane de oldukça güçlü duygulara ve hayallere sahiptir. Ama onu Jane Eyre yapan özelliği de ayaklarının her zaman yere basması, hedeflerini ve beklentlerini makul ölçüde tutması ve onu hükmü altına almaya çalışanlara var gücüyle kafa tutmasıdır. Jane mükemmel olmaya, olmadığı biri gibi davranmaya çalışmaz. "Ben bir melek değilim," diyerek itiraf eder gerçekçi varoluşunu. "Ve ölene kadar da olmayacağım. Ben kendim olacağım."
 
Kendinizi sevin.
 
Jane Eyre'nin ilettiği en geçerli mesajlardan biridir bu. Romantizm ne denli heyecan verici olursa olsun, Jane kendine saygı duymayı ve kendini sevmeyi öğrenemedikçe romantik bir ilişkide de başarılı olamaz. "Kendimi önemsiyorum," der Jane Eyre. "Ne kadar yalnız, ne kadar dostsuz, ne kadar güçsüz kalırsam kalayım, kendimi bir o kadar önemsiyorum."
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Bustle
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
J.R.R Tolkien ve Orta Dünya hakkında doğru sanılan yanlışlar

						
J.R.R. Tolkien'in İngiliz edebiyatına kattığı mitolojik bir evrendir Orta Dünya. Yazarın büyük eseri Yüzüklerin Efendisi serisinde de olaylar bu evrende geçmektedir. Yüzüklerin Efendisi, Peter Jackson tarafından sinemaya aktarılmasıyla fantastik kurguyla haşır neşir olmayan birçok kişi tarafından da tanındı ve sevildi.

						
					

					

					

										

					

						
Agatha Christie hakkında az bilinen 10 gerçek

						
Bugün polisiye roman dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biridir hiç kuşkusuz Agatha Christie. "Cinayetler kraliçesi" olarak anılan Christie'nin sadece kitapları değil, hayatı da bazı gizemler içeriyor. 1926’da 11 gün boyunca kaybolmuştu örneğin. Bütün aramalara rağmen bir sonuç alınamamış, arabası ağaçlara çarpmış ve terk edilmiş biçimde bulunmuştu.

						
					

					

					

										

					

						
Ünlü yazarlar ve en sevdikleri kitaplar

						
Hemen herkesin hayatında benzerlerinden ayrılan, kendine özel bir yer edinen kitaplar vardır. Bu bağ o kitabın yazarıyla ya da ana karakteriyle kurduğunuz duygudaşlıktan da ileri gelebilir, kitabı okuduğunuz zaman diliminde yaşadıklarınızdan da. O kitap bizim için özeldir, bizden başka kimsenin görmediği hayali bir arkadaşımız gibidir.

						
					

					

					

										

					

						
Niçin Okumalıyız? // Federico García Lorca 

						
Her okurun bir yazarı çok sevmek için son derece haklı ve bir o kadar özgün gerekçeleri vardır şüphesiz. Yola bu bilinçle, SabitFikir okurlarının edebiyatın öne çıkan yazarlarını neden sevdiklerine ilişkin bir tartışma başlatmak için çıktık. Öyleyse soruyoruz:  Siz Federico García Lorca'yı niçin okuyorsunuz?
 
 

						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Reese Witherspoon'dan iki yeni uyarlama 

					

				

				
				

					
Black Mirror kitap oluyor!

					

				

				
				

					
36. İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı ve teması belirlendi

					

				

								
				

					
Uluslararası Man Booker Ödülü'nün sahibi David Grossman oldu

					

				

								
				

					
Barış Ödülü Margaret Atwood'un

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Tevfik Uyar’la söyleşi:

 "Günümüz bilimkurgusu, bugünün teknolojilerini alıp daha da büyütmek şeklinde bir içeriğe sahip değil."

Ece KARAAĞAÇ
 
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Jane Eyre'den günümüz kadınlarına hayat dersleri
						
					
					
				

																

						2 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						3 - Edebiyatdışı// Ölüme hayranlık duyuyorum
						
					
					
				

																

						4 - Okumanın zihne ve beyne 14 faydası
						
					
					
				

																

						5 - A’dan Z’ye Ahmet Büke
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap