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Dosya

				

					

					

						
Murat Can Aşlak    09-03-2018

						
KararsızOkur // Aşkın sıradışı hikayeleri 

						

						

							
							

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Yılın kırmızı balonlu, göbeği kalpli pelüş ayıcıklı, çilek-çikolata fondü mevsimine geldik. Bu ajandaya paralel olarak, "En ölümsüz 10 aşk romanı", "Ağlamaktan helak olacağınız 15 romantik roman", "Unutulmaz aşk hikayeleri" başlıklı listeler şubat ayı boyunca orada burada karşınıza çıkmaya başlayacak. KararsızOkur, raflarda önlere kendini atacak ana akım romantizm kitaplarından hoşlanmayan; ancak aşkı bir şekilde hamuruna katmış, düzen dışı ve özgün kitaplarla bu vesile ile tanışmak isteyen okurlarına sesleniyor.
 
Bir süredir konfor alanlarının tahkim edildiği, yeninin ışıltısının zayıfladığı, ortaklıkların övülüp farklılıkların kuşkuyla karşılandığı, ortalamaya yakın durmanın muteber sayıldığı, tektipleşmenin alkışlandığı bir dönemin içindeyiz. Özgün olan ve ayrık duran her şey ve herkes için zor zamanlar...
 
Sürüden ayrılan ve tüm aşkların hatrına; tek bir kalıbın içine aynı hamuru farklı çeşniyle atıp kabartanlardan, alışılagelmişi yaratanlardan ve alışılagelmişin etrafında dolananlardan; ana akımın güçlü akıntısından uzak durduk. Ruhen, fikren, şeklen farklılıklardan, tek başına ayakta durabilenlerden; özgün aşklara, müstesna sevgilerle dolu bir KararsızOkur yaptık...
 
 
 
 
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Çizimler: Onur Atay
 
 
 
 
						

						

						
						

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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