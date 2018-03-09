KararsızOkur // Aşkın sıradışı hikayeleri

Yılın kırmızı balonlu, göbeği kalpli pelüş ayıcıklı, çilek-çikolata fondü mevsimine geldik. Bu ajandaya paralel olarak, "En ölümsüz 10 aşk romanı", "Ağlamaktan helak olacağınız 15 romantik roman", "Unutulmaz aşk hikayeleri" başlıklı listeler şubat ayı boyunca orada burada karşınıza çıkmaya başlayacak. KararsızOkur, raflarda önlere kendini atacak ana akım romantizm kitaplarından hoşlanmayan; ancak aşkı bir şekilde hamuruna katmış, düzen dışı ve özgün kitaplarla bu vesile ile tanışmak isteyen okurlarına sesleniyor.

Bir süredir konfor alanlarının tahkim edildiği, yeninin ışıltısının zayıfladığı, ortaklıkların övülüp farklılıkların kuşkuyla karşılandığı, ortalamaya yakın durmanın muteber sayıldığı, tektipleşmenin alkışlandığı bir dönemin içindeyiz. Özgün olan ve ayrık duran her şey ve herkes için zor zamanlar...

Sürüden ayrılan ve tüm aşkların hatrına; tek bir kalıbın içine aynı hamuru farklı çeşniyle atıp kabartanlardan, alışılagelmişi yaratanlardan ve alışılagelmişin etrafında dolananlardan; ana akımın güçlü akıntısından uzak durduk. Ruhen, fikren, şeklen farklılıklardan, tek başına ayakta durabilenlerden; özgün aşklara, müstesna sevgilerle dolu bir KararsızOkur yaptık...

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Çizimler: Onur Atay