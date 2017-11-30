KararsızOkur // Gezegeni kurtarmaya giriş

Bu sayının dosya konusu ekokurgu olunca, KararsızOkur sayfasında da fırsattan istifade Mavi Gezegen’i kurtaralım dedik! İnsanlık, yerel/bölgesel sıkıntılar ve baskın ekonomik sistemin getirdiği sorunlarla boğuşurken, öncelik listelerinde aşağılara düşen -hepimizin sorunu- küresel ekolojik krize farklı perspektiflerden bakmak istedik. En geniş tanımıyla yeşil hareketi, bu hareketin dallarını budaklarını ve hareketin gidişatı çevirmek için önerdiklerini sayfaya taşıdık. Günümüz ekolojik keşmekeşinin düğümlerini anlamak için felsefi, siyasi, tarihsel, ekonomik ve sosyolojik açıdan büyük resmi tanımlayacak, birbirlerini tamamlayacak kanallar inşa etmeye çalıştık. Büyük resmin yanına, hemen uygulanabilir önerileriyle aşağıdan yukarıya bir dalga peşinde koşan kitaplara da sayfada yer verdik.
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Sürdürülebilirlik ve permakültür
- Doğal Tarımın Yolu - Masanobu Fukuoka
Toprağı sürmeden, gübrelemeden, ilaçlama yapmadan, ağacı budamadan, her şeyi kendi yurdunda, kendi mevsiminde yalnızca ihtiyacımız kadar tarım.
- Bana Ait Bir Yer - Michael Pollan
Bu bir "nasıl yapılır"dan çok bir "nasıl düşünmek gerekir" kitabı. Mimarlık sanatına ve inşaat işine doğa gözlüğünden bakabilmek.
- Ekoköyler Sürdürülebilirliğin Yeni Ufukları - Jonathan Dawson
- Permakültüre Giriş - Bill Mollison
Çevresini sömürmeyen ve kirletmeyen, uzun vadeli sürdürülebilir insan yerleşimleri oluşturmak.
- Zehirsiz Ev - Mercan Yurdakuler Uluengin
Çamaşırdan bebek bakımına, kişisel bakımdan gıdaya uzanan bir kılavuz.
- İnsan Neden Vegan Olur? - Anna Charlton, Gary L. Francione
Vegan beslenme söz konusu olduğunda "İyi ama..." diye başlayan otuzdan fazla itiraz tartışılıyor. Hayvanlar konusundaki ikiyüzlülüğümüze tutulan ayna...
Fikri altyapı felsefi iskelet
- Ekolojizm - Andrew Dobson
Zenginlikten refaha... Ekolojizmin bir ideoloji olarak ilanı.
- Modern Dünya İçin Transandantal Doğa - Henry David Thoreau
"Hayatımız detaylarla mahvoluyor. Sadeleştirmeliyiz."
- Doğa Araştırmaları - Lucius Annaeus Seneca
Doğayı insandan ayırmadı ve toplumsak eleştiri ve önerileri ölümünden iki bin yıl sonraya ulaşıyor.
- Hayvanat Bahçeleri ve Doğanın Sonu - Steven Best
Hayvanat bahçeleri hem devlet iktidarının hem de türler arası iktidarın uzantısı ve örneğidir.
- Vahşi Hukuk - Cormac Cullinan
Bir yeryüzü adaleti manifestosu...
Politik perspektif
- Ekolojik Anayasa - ed. Mahmut Boynudelik
Doğanın da bir hak öznesi olarak tanınıp tanınmayacağı sorusu sadece bir etik veya hukuk meselesi değil, bir varoluş sorunu.
- Yeşil Kapitalizm İmkansızdır - Daniel Tanuro
Rengarenk, çoğulcu; yeşil politikaların dinamiklerinin bir analizi.
- Yeşil Politika - Derek Wall
Teorik perspektifte çevreci hareketler ve radikal ekoloji düşüncesi üzerine tartışmalar.
- Siyasal Ekoloji - Özcan Sezer, Fatih Kırışık
- Yeşiller ve Sosyalizm - der. Tanıl Bora
Mavi gezegen ve iklim
- Düünya - Bill Mckibben
Sanki burası bambaşka bir yer, bizim o güzel dünyamızın kötü bir sureti.
- İklim Adaletine Doğru - Brain Tokar
- İklim Değişikliği Konusunda Neden Anlaşamıyoruz? - Mike Hulme
Ekonomi penceresi
- Gıda Bağımsızlığı - Uwe Hoering
İpin ucu tüketicilerin ellerinde.
- Yeşil Ekonomi Küçülmek Güzeldir - kolektif
Kalkınmak ve büyümek sağ ya da sol siyaset için, adeta bir din gibi. Sadece bu hedefe varmak için feda edilecek olgularda anlaşamıyorlar.
- Yeşil Paradoks - Küresel Isınmaya Arz Yanlı Yaklaşım - Hans-Werner Sinn
Paradoks şu: Fosil yakıtların ağırlığının azalacağı beklentisi küresel ısınmayı hızlandırıyor. Ne yapmalı?
- Kutsal Ekonomi - Charles Eisenstein
Parayla ilişkimizde yanlış olan ne?
- Küreselleşme: Büyük Hayal Kırıklığı - Joseph E. Stiglitz
Kurgu gerçek el ele
- Karbon Günlükleri 2017 - Saci Lloyd
- Yeryüzünde Sesler - Özcan Doğan
Bir gazetecinin tanıklığında, yeryüzünün ayakta kalma mücadelesine katılan insanların hikayesi.
- Kıyamet Koparken - Derrick Jensen
Kapitalist politikacısından çevreci aktivistine dünyayı elbirliğiyle yağmalayan uygar insan.
- Göğü Delen Adam - Erich Scheurmann
Samoa'ya iki misyoner, bir yelkenliyle gelmişti. Yerliler bu beyaz yelkenliyi ufukta bir delik olarak gördüler, beyaz adamın içinden çıkıp kendilerine geldiği bir delik. O, göğü delip geçmişti.
Görsel: Onur Atay
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