Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
Gökçe İrten    29-06-2018

						
Kiremit rengi Bologna

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 10


						

						

					

					

					

					
					

											

														
İnsanı soğuktan ve yağmurdan koruyan kemerleri, tuğla binaların kızıllığı ve İtalya’nın belki de en güzel yemekleri.... Bologna, çok da küçük bir şehir olmasa da, şehir merkezi hızlıca gezilebilecek bir şehir. Ama Bologna’dan gerçekten zevk almak için birkaç güne ihtiyacınız olacak. 

Eski şehir kısmında görülebilecek birkaç yapı var, kocaman da bir meydanı: Piazza Maggiore. Şehrin ünlülerinden San Petronio Bazilikası ve Neptün Çesmesi de bu meydanda. Şehrin genç nüfusunun ve enerjisinin kaynağı ise dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan Bologna Üniversitesi. Hâlâ Avrupa’dan ve İtalya’nın diğer şehirlerinden çok sayıda öğrenci alan, 1088 yılına uzanan büyük bir tarih. Maggiore Meydanı’na açılan minik sokaklardan biri olan Via Pescherie Vecchie, saat sekizden sonra yer bulamayacağınız şarküterileriyle meşhur. Adından da tanıdık geleceği üzere Bolognese sosun ana vatanı Bologna. Herhangi bir restoranda yiyeceğiniz bolonez soslu bir spagetti veya lazanya, “Biz daha önce ne yiyormuşuz,” dedirtiyor! Yine İtalyanların vazgeçilmezleri arasından olan enginar ve kuşkonmazı da favorileriniz arasına koyun derim. Şehrin merkezinde ufacık tefecik bir kitapçı var; La Libreria dei Ragazzi. Özelliği, sadece çocuk kitapları satıyor olması. Dünyanın birçok yerinden, her yaşa uygun, rengarenk kitaplar. İlginizi çekiyorsa iki saatinizi ayırmanızı öneririm.
Gelelim benim her yıl Bologna’yı sebebi ziyaretime: Bir çocuk kitabı yazarı ve çizeri olarak dünyanın en büyük çocuk kitabı fuarını görmek, yeni kitaplar keşfetmek ve o güzel kitaplarda kaybolmak... Her bir sayfası ev duvarını süsleyebilecek sanat eserlerinden matbaanın tüm nimetlerinin kullanıldığı pop-up kitaplara, görsel çeşitliliği çok yüksek bir fuar Uluslararası Bologna Çocuk Kitapları Fuarı. Çocuk kitabı ne kadar gelişebilir, nerelere gider, çocuk bu işten ne anlar, bu kadar sanata ihtiyaç var mı gibi soruların tam karşılığı oluyor bu fuar. Çeşitlilik ülkelerin beğenilerine göre değişiklik gösteriyor. İtalya, İspanya, Fransa, Polonya gibi ülkeler gerçekten çocuklar için sanat kitabı üretiyor. Konularından çizimlerine, alıp eve asmalık çizimlerin sahipleri onlar. Çocuğa yeni bakış açısı katabilecek kadar yaratıcı, yetişkinin okurken harika mesajlar alabileceği kadar eğlenceli... Dolayısıyla favorim kesinlikle bu ülkeler. Deneyseller, özgürler, rahatlar ve bizler tarafından çok kıskanılıyorlar. Tam aksi yönünde daha şirin, sevimli, popüler kültüre dayalı, renkli çizimlerden oluşan kitaplara ev sahipliği yapan İngiltere ve Amerika var. Minik burun ve pembe yanak severler bu iki ülkenin kitaplarından daha çok hoşlanacaktır. Tabii İtalya'da pembe burun yok mu, İngiltere'de karakalem deneysel kitaplar yok mu, elbette var. Bir de Uzak Doğu kitapları var ki, iki kategoride de kitapları bulunuyor. Şirin ama yaratıcı, sevimli ama sanat bakışı yüksek kitaplar. Daha çok soğuk ve yumuşak renkler kullanmayı tercih ediyorlar. Özellikle Tayvan ve Kore standları görülmeye değer. Hem stand tasarımı olarak hem kitap kalitesi olarak ön sıralardalar. Matbaada da çok iyiler. Çeşit çeşit kağıtlar ve kusursuz baskılar var. 

Ülkeler ve sergiledikleri kitaplar dışında illüstratörlere yönelik bir de sergi oluyor Uluslararası Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’nda. Her yıl binlerce iş yollanıyor ve arasından 50 kişi seçilip kitap fuarı boyunca sergilenmeye hak kazanıyorlar. İzlemesi çok keyifli bir sergi; Meksika'dan İran'a, İspanya'dan Kore'ye bir sürü kişi seçiliyor. Dijital işler de oluyor, orijinal işler de....

Gelelim Türkiye standına... Kitaplarımızı güzel sergileyebilen, gezenleri içeri davet edebilecek alımlılıkta bir standımız ne yazık ki bu yıl da olmadı. Türkiye'de çocuk kitabı denince akla ilk gelen yayınevleri, kitaplarımızı yurt dışına pazarlamak ve dünyaca ünlü kitapları ülkemizde basabilmek için oradaydı. Gönül isterdi ki sanat gözü gelişmiş, yaratıcı, eğlenceli ve yeni bakış açıları oluşturabilecek kitaplarımız standlarımızı boy boy süslesin. Ancak çizimleriyle olduğu kadar konularıyla da oldukça büyük bir yelpazemiz mevcut. Bunu biraz dezavantaj olarak görebiliriz, çünkü Türkiye denince akla gelen bir “çizgi” ne yazık ki olmuyor. Bunların yanı sıra, yazar ve çizer çeşitliliğiyle hızla büyüyen, büyüdükçe yenilikler keşfetmek isteyen, keşfettikçe çocuklara daha farklı ve yaratıcı kitaplar sunan bir mecra ülkemizde çocuk kitapları. Bizler, yani genç yazar ve çizerlerin yeniliklerine fırsat vermek gerekiyor. Benzer çizimleri, renkleri görmek istemek aynı gömleğin her renginden almak gibi aslında. Bahsettiğim ülkelerin çeşitliliğine ve görsel kalitesine ulaşabilmek için yeni şeyler denemek ve bunlara destek olmak gerekiyor. O zaman çocuklar da iyi kitabı ve çeşitli sanat yaklaşımlarını ayırt edebilir hale gelecek.
 
 
 
 
 
Görsel: Gökçe İrten
 
 
 
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Londra’da edebiyatın izinde, mavi plaka rotası

						
Londra’da tarihte rol oynamış önemli kişilerin yaşadıkları ya da bir süre vakitlerini geçirdikleri evlere asılmış ve hâlâ asılmaya devam edilen, geçmişle şimdiyi birleştiren mavi plakalar bulunur. Londra ile kırmızı telefon kulübeleri, black cab’ler ve çift katlı otobüsler kadar özdeşleşmiş durumdalar.

						
					

					

					

										

					

						
Dosya // Edebiyat festivalleri

						
Edebiyat ve festival kelimeleri nedense pek çokları için uzlaşmaz bir niteliğe sahip. Edebiyatın zihinlerdeki ilk çağrışımından olsa gerek bu: inzivaya çekilip kendi içine dönmüş biri, kalabalığa karşı bir koruma kalkanı olarak kitabın açtığı dünyalara gömülmüş, hazdan ve şimdiden uzak, geçmişin bilgisinin ve geleceğin tahayyülünün peşinde... 

						
					

					

					

										

					

						
Nobel'i kazandığı 1957 yılında kameralar bir futbol maçında Albert Camus'ye rastlarsa

						
Bir Nevi Dipnot adlı Youtube kanalının Türkçe altyazıyla paylaştığı videoda, 1957 yılında Albert Camus ile bir futbol müsabakası sırasında yapılan röportajdan kısacık bir parça izliyoruz.

						
					

					

					

										

					

						
ÇizgiRoman // Elde var şablon

						
Asteriks, Türkiye’de yayımlandığı hiçbir dönemde çoksatar olmadı ama hemen her zaman sevilen, hatırlanan, eğlenceli ve nitelikli bulunan, ismi dokuzuncu sanatla özdeşleşen bir çizgi roman sayılageldi. Benzerlerinin aksine çoğunlukla başarılı edisyonlarla, ortalamanın üzerinde tercümelerle sunuldu.

						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Fatih Akın'dan Stephen King uyarlaması!

					

				

				
				

					
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri

					

				

				
				

					
Oscar Ödülleri'ni veren Akademi'den J.K. Rowling'e davet

					

				

								
				

					
Orwell Ödülü İskoçyalı rapçi Loki'nin

					

				

								
				

					
Yeni Hercule Poirot ile tanışın: John Malkovich

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
 
Emily Gould ile söyleşi // Zeynep Şen


			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - Londra’da edebiyatın izinde, mavi plaka rotası
						
					
					
				

																

						3 - Kiremit rengi Bologna
						
					
					
				

																

						4 - Fatih Akın'dan Stephen King uyarlaması!
						
					
					
				

																

						5 - Nobel'i kazandığı 1957 yılında kameralar bir futbol maçında Albert Camus'ye rastlarsa
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap