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Dosya

				

					

					

						
    19-04-2017

						
Kısa sürede okuyup bitirebileceğiniz 10 kitap

						

						

							
							

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Günlük hayatın koşuşturmacası içinde kitap okumaya ayırabildiğimiz zaman git gide kısalıyor. Hele ki kalınca bir romanı okumak eskisine göre çok daha fazla vaktimizi alıyor, hatta kimi zaman uzun bir hikayeyi takip etmekte zorlanıyoruz ve kitabı ne yazık ki yarıda bırakıyoruz. Yarıda bıraktığımız kitapların sayısı arttıkça okuma şevkimiz de hızla azalıyor ve tekrar düzenli bir biçimde okumak ulaşılması güç bir hedef haline geliyor. Böyle bir döngünün içine girdiyseniz bir süre daha kısa ve çoğunlukla bir ya da birkaç gün içinde bitirebileceğiniz kitapları tercih etmek döngüyü kırmanıza yardımcı olabilir. Başladığınız kitabı kısa süre içinde bitirmek sizi motive edecek ve okumaya devam etmenizi kolaylaştıracaktır. Tekrar okumaya başlamak isteyen, fakat nereden başlayacağınızı bilemeyenler için kısa sürede okuyup bitirebilecekleri, her biri 200 sayfadan kısa 10 kitabı sıraladık:
 
1. Hayvan Çiftliği - George Orwell ( 160 sayfa)
 
 
2. Muhteşem Gatsby - F. Scott Fitzgerald (184 sayfa)
 
 
3. Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck ( 128 sayfa)
 
 
 
4. Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupery (112 sayfa)
 
 
 
 
 
5. Siddharta - Hermann Hesse (152 sayfa)
 
 
6. Yaşlı Adam ve Deniz - Ernest Hemingway (136 sayfa)
 
 
 
7. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde - Robert Louis Stevenson ( 107 sayfa)
 
 
8. Yabancı - Albert Camus (119 sayfa)
 
 
9. Kendine Ait Bir Oda - Virginia Woolf (128 sayfa)
 
 
 
 
10. Kırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marquez (111 sayfa)
 
 
 
 
 
						

						

						
						

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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