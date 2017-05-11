Kitap kurtları daha nazik ve anlayışlı

Kitaplara hayatında daha önemli bir yer veren, boş vaktinin çoğunu kitap okuyarak geçiren insanların sosyal becerilerinin düşük olduğu yaygın bir inanıştır. Fakat bilimsel araştırmalar bunun tam tersini söylüyor!

Londra'da bulunan Kingston Üniversitesi'nin yürüttüğü ve Brighton'da gerçekleştirilen British Psychological Society konferansında sundukları çalışmaya göre düzenli olarak kitap okuyan, özellikle de kurgu eserler okuyan insanlar daha nazik ve empati kurmaya daha yatkın oluyor!

Aynı araştırma televizyon konusunda ise pek iç açıcı şeyler söylemiyor. Araştırmaya göre vaktini televizyon başında geçirenlerin nezaket seviyesi daha düşük oluyor ve bu kişiler başkalarını anlamakta zorlanıyorlar.

Araştırma çerçevesinde 123 kişilik denek grubuna kitaplar, televizyon programları ve oyunlar hakkındaki alışkanlıklarına dair sorular yöneltildi. Ardından bireylerin kişilerarası becerilerinin incelenmesine geçildi ve katılımcıların başkalarının duygularını fark etme ve anlama becerileri, başkalarının bakış açılarına saygı gösterip gösteremedikleri ve başka insanlara aktif olarak yardım edip etmedikleri test edildi.

Araştırma sonuçlarını yorumlayan uzmanlar düzenli olarak kurgu okumanın başka insanların bakış açılarını anlamayı kolaylaştırdığı sonucuna varıyor; bu durum da kişilerin başkalarını daha iyi anlamalarını sağlıyor.

Ortaya çıkan sonuçlar araştırmacılar açısından da hayli enteresandı. Kitap okumayı tercih eden bireyler daha olumlu sosyal davranışlar sergiliyor ve daha iyi bir biçimde empati kurabiliyorlardı. Televizyon izlemeyi tercih eden bireyler açısından ise durum tam tersiydi: Bu bireyler empati kurmakta fazla başarılı olamıyor ve asosyal davranışlar sergiliyordu.

"Bulgular, kurgu okumanın bir dizi empatik kabiliyetle ilişkili olduğuna dair önceki kanıtları destekliyor," diyor ve ekliyor araştırmanın lideri Rose Turner. "Yine de kurgunun tüm türleri için eşit bir etki söz konusu değil." Başkalarıyla ilişki kurmak konusunda en rahat olanlar komedi severler iken dram ve romantik türleri sevenler ise en empatik davranışları sergiliyor ve başkalarının bakış açısını anlamakta daha başarılı oluyorlar. "Özellikle kurgusal nesir ve komedi ile etkileşim kurmak insanların empatetik yeteneklerini arttırmanın anahtarı olabilir," diyor Rose Turner.

Araştırma sonucunu değerlendiren uzmanlar düzenli olarak kurgu okuyan kişilerin başkalarının bakış açısını anlamak konusunda daha başarılı olduğu, bunun da kişilerin başkalarını anlama becerisini artırdığı sonucuna ulaşmış görünüyor. Okumanın faydalarının bilimsel olarak ispatlanması en çok kitap kurtlarını sevindirmiş olsa gerek!

Kaynak: IFL Science