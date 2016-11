Kitaplar ve rekorlar

Kitaplar ve rekorları aynı cümle içinde düşündüğümüzde ilk akla gelen uzunluklarıdır çoğu kere. Oysa kitapların rekorlara imza attığı tek konu uzunlukları değil. İşte konu rekorlar oldu mu ilk akla gelen adres olan Guiness Rekorlar Kitabı'ndan kitaplarla alakalı 8 şaşırtıcı rekor:

1. Dünyanın en büyük üç boyutlu kitabı:

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük üç boyutlu kitabının kapalı hali 4 metreye 3 metre boyutlarındaydı. My Word ismini taşıyan kitap bir televizyon reklamında kullanılmak için hazırlanmıştı. Açıldığında içinden çıkan üç boyutlu parçaların boyu 2 metre 35 santimetreye ulaşıyordu.

2. Dünyanın en yaşlı çizgi roman sanatçısı:

Dünyanın yaşayan en yaşlı çizgi roman sanatçısı olan Ken Bald 1920 doğumlu, yani tamı tamına 96 yaşında. Üstelik emekli olmaya da hiç niyetli görünmüyor!





3.Şimdiye dek yayınlanmış en kalın kitap:

Polisiye türünün kraliçesi Agatha Christie şimdiye dek yayınlanmış en kalın kitap rekorunu da elinde bulunduruyor. Rekora konu olan kitap ise Miss Marple hikayelerinin toplu bir baskısı. HarperCollins tarafından yayınlanan bu baskı Miss Marple'ın 12 romanını ve 20 kısa hikayesini içeriyor ve tamı tamına 4.032 sayfa! Kitabın genişliği 322 mm iken ağırlığı da 8.04 kg.

4. Dünyanın en yavaş satılan kitabı

Dünyanın en yavaş satılan kitabı "muhtemelen" David Wilkins'in antik Mısır dilinden Latinceye yaptığı Yeni Ahit çevirisi. Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından 1716'da yayınlanan kitaptan sadece 500 adet basılmış ve bu 500 adet kitabın tükenmesi 191 yıl sürmüş!

5. Dünyanın en geniş imzalı kitap koleksiyonu

Dünyanın en geniş imzalı kitap koleksiyonu California'dan Richard Warren'a ait. 1970 yılında, 16 yaşındayken kendi kütüphanesini kurmaya başlayan Warren'ın koleksiyonunda bizzat yazarları tarafından imzalanmış 2381 kitap bulunuyor. Warren bu tutkusu uğruna birçok yere seyahat edip kitaplarını imzalatmış. Koleksiyonu genişledikçe yazarlardan imzalı kitaplar da gelmeye başlamış.

6. Ödenen en yüksek kitap iade cezası

Kütüphaneye iade edilmekte gecikilen bir kitap için bugüne dek ödenen en yüksek ceza miktarı 345.14 Dolar'dır. 1955 yılında Emily Callenos- Simms'in Illinois'teki Kewanee Halk Kütüphanesi'nden ödünç aldığı Days and Deeds adlı kitabı iade etmediği her gün için iki cent ceza ödemesi gerekiyordu. Emily Callenos-Simms kitabı iade etmekte öylesine gecikti ki kitabı geri götürmeyi başardığında 345.14 Dolar'lık cezayla yüz yüze geldi.

7. En geniş katılımlı online kitap tartışması

24 saatlik bir zaman zarfında gerçekleştirilen en geniş katılımlı kitap tartışmasının 33.695 katılımcısı olmuştu. Kanada'da, I Can Believe in Myself adlı kitap üzerinden gerçekleşen tartışmada asıl amaç pozitif ruh durumunu teşvik etmekti.

8. En genç yaşta kitap yayınlatan kişi

Dorothy Straight profesyonel yazarlık dünyasına ilk adımını attığında sadece 4 yaşındaydı! 1958 yılında doğan Straight How the World Began adlı kitabını yazdığında takvimler 1962'yi gösteriyordu, yani küçük Dorothy 4 yaşındaydı. Kitap 1964 yılında Pantheon Books tarafından yayınlandı. Dorothy Straight bu kitabı aslında büyükannesi için yazmıştı.

Kaynak: Flavorwire