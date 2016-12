KuşBakışı // Doğu Yücel'in masasından

2016’nın bitmesine sayılı günler kaldı. Peki nasıl bir yıldı 2016 sizin için? Bitmek bilmeyen, kabus dolu bir yıl mı oldu? Yoksa yaşadığımız sıkıntıları, üzüntüleri geride bırakıp, her şeye rağmen umut dolu günleri beklediğiniz bir yıl mıydı? 2016’da yaşadığımız her günü bir bir not tuttuk. Bazen bir gazete sayfasında, bazen de bir tweet ile.