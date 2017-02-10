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    10-02-2017

						
KuşBakışı // Ercan Kesal'ın masasından

						

						

							
							

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Yazar, yönetmen, oyuncu, senarist, doktor… Ercan Kesal’ın çalışma  masasından kalkmaya pek vaktinin olmadığını düşünüyorduk. Nitekim, yine  tam da bir çalışmanın ortasındayken, “fotoğraf okumaları” olarak  nitelendirebileceğimiz özel bir kitabın hazırlık sürecinde ziyaret ettik  kendisini.
 
 
 
 
(Fotoğrafı büyütmek için tıklayınız.)
 
 
 
Ve işte bu masadan çıkmış bir metin; Ercan Kesal’ın Ayrıntı Yayınları için hazırladığı o özel kitaptan,  Zamanın İzinde'den tadımlık bir bölüm:

 
 
Cennetin Kokusu… (foto 281)


Fotoğraf,  bir cezaevi görüşünden. ‘Açık görüş’ olduğuna göre dini bayramlardan  biridir mutlaka. Ramazan mı, Kurban mı bilmiyoruz.


Mevsim bahar olmalı.

Fotoğraftakiler için kış kötü geçmiş. Anne ve kızı için babasız, baba içinse eşsiz ve evlatsız geçen bir kış.
Anne  ve kızın üzerlerinde hala kıştan kalma kazaklar var. Baba gömlekle  gelmiş görüşe, belli ki açık havanın ve güneşin tadını çıkarmak istiyor.

Anne  babasını coşkuyla kucaklayan kızına bakıyor. Erkeğinin yanında, ona  hafifçe dokunmak, şimdilik yetmiş ona. Bütün sevme haklarını kızına  devretmiş sanki. 
Küçük kızın bir eli hala annesinde.  Birazdan  babasından ayrılacak ve annesi hala yanında, iyi ki. Baba kızının  ensesine gömmüş kafasını, kokluyor. Biliyor mu acaba cennet kokusunun  çocukların güzel ve masum ensesinde olduğunu? 


Yazar, yönetmen, oyuncu, senarist, doktor… Ercan Kesal’ın çalışma  masasından kalkmaya pek vaktinin olmadığını düşünüyorduk. Nitekim, yine  tam da bir çalışmanın ortasındayken, “fotoğraf okumaları” olarak  nitelendirebileceğimiz özel bir kitabın hazırlık sürecinde ziyaret ettik  kendisini.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotoğraflar: Pelin Ulca
 
 
						

						

						
						

							
							

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Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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