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Dosya

				

					

					

						
Ece Karaağaç    01-11-2016

						
Latin Amerika’dan doğan 6 harika kitap

						

						

							
							

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Büyülü gerçekçiliğin anavatanı Latin Amerika. Aynı zamanda edebiyatın birçok usta ismini de doğuran, yetiştiren topraklar...  Öyle ki Latin Amerika edebiyatı İspanyolca edebiyat içinde geniş ve köklü bir yere sahip. Peki Latin Amerika edebiyatı denince akla ilk kimler ya da hangi kitaplar gelir?
 
1. Seksek - Julio Cortázar
 
 
 
 
 
Julio Cortázar'ın başyapıtı olan Seksek aynı zamanda üzerine en çok yazılıp çizilen, en çok tartışılan romanlardan biridir. Julio Cortázar bu yapıtında seksek oyununa benzer "sıçramalı" bir okuma deneyimi sunar okuruna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel García Márquez
 
 
 
 
 
 
Büyülü gerçekçilik dendi miydi akla ilk gelen isimdir Márquez. Ve Yüzyıllık Yalnızlık da  Márquez'in çocukluğunda dinlediği masallardan ve efsanelerden izler taşıyan, içinde o çocuksu masumiyeti de barındıran ve onu kitlelere tanıtan romanıdır. Yıllar içinde öyle bir hâl almıştır ki bu Latin Amerika edebiyatını Yüzyıllık Yalnızlık olmaksızın düşünemeyiz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Motorsiklet Günlükleri - Ernesto Che Guevara
 
 
 
 
 
Ernesto Che Guevara, nam-i diğer "Che" kuşkusuz sadece edebiyatseverlerin değil, her yaştan insanın da ilgisini çeken bi isim.  Bu kitap Che Guevara'nın 23 yaşında, arkadaşı Alberto Granado ile çıktığı ilk Güney Amerika yolculuğu sırasında tuttuğu günlükten ibarettir. Genç Che bize anıları vasıtasıyla kendi gözünden bir Güney Amerika panaroması sunar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ruhlar Evi - Isabel Allende
 
 
 
 
 
Isabel Allende Şili'nin özgün seslerinden biridir Isabel Allende. Şili'nin ilk sosyalist lideri olan Salvador Allende'nin Pinochet önderliğindeki ordu tarafından devrilmesi ve öldürülmesinden sonra ömrünün önemli bir kısmı sürgünde geçen Isabel Allende'nin kökleriyle kurduğu bağın bir meyvesidir ilk romanı Ruhlar Evi. Romanda, yaşayan kişilerle geçmişin ruhları sanki iç içe geçmiş, birbirlerine karışmışlardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Simyacı - Paulo Coelho
 
 
 
 
 
 
Aslen Brezilyalı olan Paulo Coelho'yu bir dünya yazarı haline getiren kitap desek Simyacı için yalan olmaz. Mesnevi'de yer alan bir öyküden yola çıkılarak yazılan bu roman Coelho'nun yazarlık kariyerinde adeta bir sıçrama tahtası görevi görmüştür. Simyacı yayınlandıktan sonra hızla popülerleşmiş ve altı yıl içinde tam 26 dile de çevrilmişti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Artemio Cruz'un Ölümü - Carlos Fuentes
 
 
 
 
 
 
Hem Meksika Devrimi'ne, hem de Meksika'nın 20. Yüzyıl'daki kaderine dair bu hikaye bizi Meksika'nın ateşli ve sarsıntılı ruhunda bir maceraya çıkarır. Bu sadece Artemio Cruz'un değil, Meksika'nın da geçmişiyle hesaplaşmasının hikayesidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Telegraph
 
 
 
						

						

						
						

							
							

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