Leyla ile Mecnun’un yolu edebiyatla kesişirse

Senaryosuyla, karakterleriyle, yönetmenliğiyle, hayranlarıyla kurduğu özel ilişkiyle tüm zamanların en ayrıksı yerli dizisi hangisi diye sorsak, Leyla ile Mecnun cevabının gür bir şekilde duyulacağını öngörebiliriz. Burak Aksak’ın senaryosunu yazdığı, Onur Ünlü’nün genel yönetmenliğini üstlendiği dizi yalnızca 2011-2014 yılları arasında ekranlarda kalsa da, kısa sürede öylesine bir etki yarattı ki, dizinin çekildiği Kireçburnu sahiline gidip “İsmail Abi”nin beklediği gemiye el sallayanlar, Erdal Bakkal’ın dükkanı önünde sallama çay içenler, sosyal medyada dizideki sayısız popüler kültür referansını deşifre etmeye çalışanlar bugün bile diziyi hafızalarda taze tutmaya devam ediyor.



Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonant ve Cengiz Bozkurt’un doğaçlamaya da sıklıkla başvurarak yarattığı kendilerine has dilleri günlük kullanıma girmiş, karakterlerle oyuncular neredeyse hemhal olmuşken dizi TRT tarafından sonlandırılınca Leyla ile Mecnun hayranları derin bir hayal kırıklığı yaşamıştı.



Burak Aksak, yıllardır Leyla ile Mecnun’un devam etmesini dileyen hayranlarına müjdeyi yakın zamanda verdi. Aksak, dizinin kendine has dünyasını artık kitap sayfalarında yaşatacaktı. Sonrasında her şey hızla gelişti, Küsurat Yayınları’ndan çıkacak Leyla ile Mecnun kitabının 9 Nisan’dan itibaren raflarda olacağı teyit edildi.



Hem güncel olayların, hem de Hollywood filmlerinin parodisini yapan, adı sürekli absürd komediyle anılan dizinin bu denli etkili olmasındaki nedenlerden biri de, edebiyat geleneğimizle kurduğu sıkı bağ. Sevdiği kadına İkinci Yeni şiirleri okuyan Yavuz Hırsız’dan tutun da, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün başkarakteri Halit Ayarcı'yla iş görüşmesine giden İsmail Abi'ye kadar...

Burak Aksak’ın dizinin evrenini roman formunda nasıl devam ettireceğini göreceğiz. Leyla ile Mecnun romanının okuma masamızdaki yerini almasını beklerken, bir kült haline gelen dizide bahsi geçen 10 edebiyatçıyı hatırladık.