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    23-01-2017

						
Mark Twain'den kedilere dair...

						

						

							
							

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Kediler vakur, sevimli ve özgürdürler. İnsanlarla mazileri oldukça geçmişe dayanan bu egsantrik canlıların seveni de çoktur. Fakat çok az insan kedileri Mark Twain kadar sevmiştir desek yalan olmaz. Amerika'nın en ünlü yazarlarından biri olan Mark Twain gerçek bir kedi tutkunuydu. Hayatı boyunca kedilerle iç içe yaşayan Twain onlar hakkında birkaç kelime de etmişti elbette.İşte Mark Twain'in ağzından, kedilere duyduğu derin sevgiye dair cümleler...
 
1.    Eğer bir adam kedileri seviyorsa benim de dostum ve yoldaşımdır, başka bir açıklamaya gerek duymam.
 

2.    Kediler insanların sandığından çok daha zekidirler, öyle ki suç işlemeyi bile öğrenebilirler.
 

3.    Eğer hayvanlar konuşabilseydi köpekler boşboğazlıklarıyla epey çam devirirlerdi, kedi ise az konuşmanın o az rastlanan erdemine sahip olurdu.
 

4.    Bir kediye asla karşı koyamam, hele de mırmırlayan bir kediye. Kediler gördüğüm en akıllı, en şirin ve en temiz şeyler, tabii aşık olduğunuz kız haricinde.
 

5.    Kralların tehlikeli olduğunu söyledim. Öyleyse kediler de tehlikeli dedi. Kedilerin soylu ailesinin her niyete cevap vereceğinden emindi. Soyluluğun nedensizce yüceltildiği şu durumda bu vakur ve zararsız kediler de diğer soylular gibi, hatta daha fazla mukaddes sayılabilir. Ne de olsa onlar kimseyi asmamış, kimsenin kellesini uçurmamış, kimseyi hapsetmemiş ya da kimseye acımasızca veya adaletsizce davranmamıştır. Bu yüzden de insanların krallarından daha derin bir sevgi ve saygıya layıktır ve bu sevgi ve saygıyı da görmelidir.
 
6.    Tanrının yarattıkları arasında boynuna bir tasma geçirilerek köleleştirilemeyen yalnızca kedilerdir. İnsanla kedinin bir melezi olsa insandan iyi, kediden kötü olurdu.
 

7.    Eğer bir kediyi suistimal edersen sana her daima onurlu bir ihtiyatla yaklaşır, onun güvenini bir daha asla tümüyle kazanamazsın.
 

8.    Bir kedi ve bir yalan arasındaki en büyük fark kedinin dokuz canı olmasıdır.
 

9.    Kediler böyledir, siz de bilirsiniz ya, disiplinle hiç mi hiç araları yoktur.
 

10.    Eğer onu severseniz o da sizin dostunuz olur, ama ancak eşit şartlar altında. İster bir kral olun, isterse ayakkabı tamircisi bir kediyle asla üstünlük oyununa giremezsiniz.
 
 
EK
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Book Glove
						

						

						
						

							
							

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