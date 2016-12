The New York Times'tan yılın en iyi kitap kapakları

Bir yıl daha biterken, aslında her yıl olduğu gibi, "yılın enleri" listeleri yayımlanmaya başladı. The New York Times Book Review sanat yönetmeni Matt Dorfman, 2016 yılının en iyi kitap kapaklarını The New York Times için seçmiş. İşte o kapaklar:

The Mothers - Britt Bennett - Riverhead Books

Tasarım: Rachel Willey

Moonglow - Michael Chabon - HarperCollins

Tasarım: Adalis Martinez

The Bed Moved - Rebecca Schiff - Knopf

Tasarım: Janet Hansen

Beautiful Gravity - Martin Hyatt - Antibookclub

Tasarım: John Gall

The Hideous Hidden - Sylvia Legris - New Directions



Tasarım: Erik Carter

But What If We’re Wrong? - Chuck Klosterman - Blue Rider Press



Tasarım: Paul Sahre

Against Everything - Mark Greif - Pantheon

Tasarım:Kelly Blair

The Underground Railroad - Colson Whitehead - Doubleday



Tasarım: Oliver Munday

Private Novelist - Nell Zink - Ecco



Tasarım: Sara Wood, Çizim: Evgenia Loli

Cannibals in Love - Mike Roberts - Farrar, Straus and Giroux



Tasarım: Na Kim





On Trails - Robert Moor - Simon & Schuster

Tasarım: Jim Tierney

How to See - David Salle - W. W. Norton & Company



Tasarım: Peter Mendelsund

Bildiğiniz gibi SabitFikir de 2011'den bu yana her yıl, yılın öne çıkan 50 romanı seçiyor. Fakat bu yılki 50 roman listesi bir sürpriz de içeriyordu: Yılın "göze çarpan" kitap kapakları!

Kaynak: The New York Times