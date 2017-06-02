Niçin Okumalıyız? // Federico García Lorca

Her okurun bir yazarı çok sevmek için son derece haklı ve bir o kadar özgün gerekçeleri vardır şüphesiz. Yola bu bilinçle, SabitFikir okurlarının edebiyatın öne çıkan yazarlarını neden sevdiklerine ilişkin bir tartışma başlatmak için çıktık. Öyleyse soruyoruz: Siz Federico García Lorca'yı niçin okuyorsunuz?

1. Bizi sözcüklerin sözlük anlamlarının ötesindeki manalarıyla da tanıştırdığı için.





2. Yeryüzündeki insan hegemonyasını bir yana koyup, ağacın, rüzgarın ve yeri geldiğinde çelik bir bıçağın sesini de duyurabildiği için.





3. Hayatın tek bir dizeye, ölümün tek bir sözcüğe nasıl sığabildiğini gösterdiği için.

Ve tabii bir de duende için, duende aşkına!





Görsel: Kürşat Çetiner