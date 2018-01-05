Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    05-01-2018

						
Niçin Okumalıyız? // Jules Verne

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 1


						

						

					

					

					

					
					

											

														
Her okurun bir yazarı çok sevmek için son derece haklı ve bir o kadar özgün gerekçeleri vardır şüphesiz. Yola bu bilinçle, SabitFikir okurlarının edebiyatın öne çıkan yazarlarını neden sevdiklerine ilişkin bir tartışma başlatmak için çıktık. Öyleyse soruyoruz:  Siz Jules Verne'i niçin okuyorsunuz?
 
 
1. Hayal gücünün sınırlarını zamanın teknolojisinin ve ulaşım koşullarının 'fersah fersah' ilerisine taşıdığı için.  

2. İnsanoğlunun bilinmeyene veya ulaşılamayanı keşfetme güdüsünün, önüne çıkan tüm doğal, sosyolojik hatta siyasi engelleri sonuna kadar zorlayarak aşmaya çalıştığını anlattığı için.  

3. Bilim ve teknolojinin, yerleşik ve kalıplaşmış inanış ve gelenekleri, ideolojik ve sosyal dogmaları değiştirdiğini veya ortadan kaldırdığını gösterdiği için.
 
 
 
 
 
Görsel: Kürşat Çetiner
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Dünyadan // Ödüllerin ışık tuttuklarıyla 2017

						
Kazananlarıyla ve bazen de kaybedenleriyle ödüllerin ışıklarını takip etmek, sanırım gelenekselleştirdiğim bir yöntem oldu; basit ama pratik, belki de bazıları için çok uysal bir okurluğa götürebilecek bir yöntem.

						
					

					

					

										

					

						
Editörden // İsim ve şöhret hırsızı!

						
“Frankenstein” garip bir kahraman; öncelikle ismi Frankenstein değil! Frankenstein, aslında hikayedeki doktorun ismi olmasına rağmen genellikle doktorun yarattığı “canavarın” ismi olarak anılagelmiştir. Bu isim hırsızlığının yanı sıra, işin içinde bir şöhret hırsızlığı marifeti de var.

						
					

					

					

										

					

						
2017’nin “göze çarpan” roman kapakları

						
1833’te Britanyalı bir yayıncı tarafından ilk kitap kabı kullanıldığında, amacı, toz ve ışığın tahrip edici etkilerinden kitapları korumaktı. Cilt etrafına sarılan ve içine doğru katlanan kalın kağıt, satın aldıktan sonra atılmak içindi. Diğer bir deyişle, kitap kabı olarak bilinen kaplama, öncelikli olarak işlevseldi.

						
					

					

					

										

					

						
KararsızOkur // Yeni kararlar almak için bahane: Yılbaşı

						
devamı

					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Costa Ödülleri Jon McGregor ve Gail Honeyman'ın

					

				

				
				

					
Alfabe “y”de kaldı!

					

				

				
				

					
David Bowie Kitap Kulübü kuruluyor

					

				

								
				

					
Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Fuat Sevimay'ın

					

				

								
				

					
Buket Aşçı hayatını kaybetti

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Jean-Paul Didierlaurent ile söyleşi:

“Okunmayan kitap, ölü kitaptır. Bu yüzden ortadan kalkması mı gerekir?”

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - 2017’nin “göze çarpan” roman kapakları
						
					
					
				

																

						2 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						3 - SabitFikir'in ocak sayısı çıktı: "Frankenstein" 200 yaşında
						
					
					
				

																

						4 - Dünyadan // Ödüllerin ışık tuttuklarıyla 2017
						
					
					
				

																

						5 - Costa Ödülleri Jon McGregor ve Gail Honeyman'ın
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap