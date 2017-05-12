Niçin Okumalıyız? // Marcel Proust

Her okurun bir yazarı çok sevmek için son derece haklı ve bir o kadar özgün gerekçeleri vardır şüphesiz. Yola bu bilinçle, SabitFikir okurlarının edebiyatın öne çıkan yazarlarını neden sevdiklerine ilişkin bir tartışma başlatmak için çıktık. Öyleyse soruyoruz: Siz Marcel Proust'u niçin okuyorsunuz?

1. Derinlikli anlatımıyla toplum içindeki bireyin ötesini görmemizi ve kendimize ve başkalarına belirli bir mesafeyle bakmamızı sağladığı için.

2. Burjuva kültürünün kabul-dışlama düzlemini detaylarıyla yansıttığı ve birtakım ritüeller içinde var olmanın ne anlama geldiğini tabuları zorlayarak aktardığı için.

3. Şatafatlı bir dilin bile ne kadar sade olabileceğini gösterdiği için.

Görsel: Kürşat Çetiner