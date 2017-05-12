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    12-05-2017

						
Niçin Okumalıyız? // Marcel Proust

						

						

							
							

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Her okurun bir yazarı çok sevmek için son derece haklı ve bir o kadar özgün gerekçeleri vardır şüphesiz. Yola bu bilinçle, SabitFikir okurlarının edebiyatın öne çıkan yazarlarını neden sevdiklerine ilişkin bir tartışma başlatmak için çıktık. Öyleyse soruyoruz:  Siz Marcel Proust'u niçin okuyorsunuz?
 
 
 
 
1. Derinlikli anlatımıyla toplum içindeki bireyin ötesini görmemizi ve kendimize ve başkalarına belirli bir mesafeyle bakmamızı sağladığı için.
 
2. Burjuva kültürünün kabul-dışlama düzlemini detaylarıyla yansıttığı ve birtakım ritüeller içinde var olmanın ne anlama geldiğini tabuları zorlayarak aktardığı için.
 
3. Şatafatlı bir dilin bile ne kadar sade olabileceğini gösterdiği için.
 
 
 
 
 
 
Görsel: Kürşat Çetiner
						

						

						
						

							
							

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