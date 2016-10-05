Niçin Okumalıyız? // Roberto Bolaño

Her okurun bir yazarı çok sevmek için son derece haklı ve bir o kadar özgün gerekçeleri vardır şüphesiz. Yola bu bilinçle, SabitFikir okurlarının edebiyatın öne çıkan yazarlarını neden sevdiklerine ilişkin bir tartışma başlatmak için çıktık. İlk soruyu da o yazar üzerine çalışmalar yapmış bir isme yönelttik. Öyleyse soruyoruz: Siz Roberto Bolaño'yu niçin okuyorsunuz?

1. Sözcüklerin sadece zihinsel değil, fiziksel etkisinin de olabileceğini kanıtladığı için. (Bkz. 2666)



2. 21. yy'da romanın ölmediğini, öldüyse de küllerinden yeniden doğduğunu kanıtladığı için. (Bkz. Vahşi Hafiyeler ve diğer tüm romanları)



3. Latin Amerikalı olduğu ve öyküler anlattığı için. Aslında bence bu tek başına kafi.

Görsel: Burak Dal

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