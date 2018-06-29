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Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    29-06-2018

						
Nobel'i kazandığı 1957 yılında kameralar bir futbol maçında Albert Camus'ye rastlarsa

						

						

							
							

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Bir Nevi Dipnot adlı Youtube kanalının Türkçe altyazıyla paylaştığı videoda, 1957 yılında Albert Camus ile bir futbol müsabakası sırasında yapılan röportajdan kısacık bir parça izliyoruz. Aynı yıl Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüş olan Camus, Nobel'i ondan önce kazanması gereken başka yazarlar olduğundan bahsediyor ve bir yandan da izlediği Monaco- Racing Paris maçını değerlendiriyor.

 





 


 


 


Cezayir topraklarında doğan Camus kendisi de Cezayir Üniversitesi Racing Club kulübünde kalecilik yapmıştı. Camus bir keresinde futbolla ilgili şunları söylemişti: "Dünyada geçirdiğim bunca yıl ve yaşadığım bunca tecrübenin ardından şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, uzun vadede bana ahlak ve sorumluluğu öğreten futbol olmuştur."


 




Albert Camus, ön sırada, koyu renkli Racing Club formasıyla...
 


 

						

						

						
						

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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