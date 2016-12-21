Okumak dendi miydi nedense evvela roman okumak gelir akla. Öykü ise nedense romandan ayrı bir yerde durur ve okuru da kendine hastır. Kimi okurlar da öyküye önyargıyla yaklaşır, bir romandan alacakları tadı öyküde bulamayacaklarına inanır nedensiz yere. Oysa öykülerin de kendilerine has biçimleri ve lezzetleri var. İşte öykü okumak için 6 geçerli sebep:

1. Çoğu insanın kitap okumamaktaki bahanesi okuyacak zaman bulamıyor oluşudur. Bu insanlar çoğu kere okumaya başladıkları bir kitabı bitirebileceklerine inanmazlar. Oysa öyküler öyle değildir! Onları bir oturuşta okuyup bitirmek mümkündür genellikle. Böylelikle zamansızlıktan yakınma imkanınız da olmaz. Otobüste giderken, bir kuyrukta sıra beklerken ya da öğle arasında çayınızı içerken bir yandan da öykü okuyabilirsiniz.

2. Bir kitabı bitirmek, bir hikayede sona varmak garip bir haz verir okura. Konu öykü olduğunda bu hazza ulaşmak çok daha kısa sürer.

3. İnsanlar uzun sürede okudukları bir kitaptan sonra, üzerlerine çöken yorgunluğu da düşününce, bir sonrakine başlamak konusunda pek hevesli olmazlar çoğu kere. Ama öyküler öyle değildir. Öykünün tadı damağınızda kalır. Öyle ki bir sonrakini okumaya başlamak için arzu ve enerji dolu olursunuz.

4. Öykü okumak yeni yazarları keşfetmek ya da daha önce okumadığınız türleri denemek için iyi bir yoldur. Sırf nasıl yazdığını merak ettiğiniz için bir yazarın 600 sayfalık romanına başlamaktansa önce - varsa- öykülerini okumak o yazarın tarzını ve dilini daha çabuk kavramamızı sağlar. Ya da fantastik-kurgudan hoşlanıp hoşlanmayacağınızı bilmiyorsanız sekiz ciltlik bir seri yerine fantastik öykülerle başlamak daha akılcı olur.

5. Öyküler romanlar arasında harika duraklar yaratabilirler okurlarına. Hikayesinin derinliği ve kuvvetiyle bizi uzun bir yolculuğa çıkaran bir romanın ardından aynı yoğunlukta başka bir romana geçmek o kadar da kolay olmayabilir. Bu noktada hem okumayı elden bırakmamak hem de derin bir soluk almak için öyküler yetişir imdadımıza.

6. Öyküler okuma alışkanlığı kazanmak isteyenler için güzel bir başlangıçtır. Hem gözünüzü korkutmazlar hem de hızlı okunan doğalarıyla adım adım bir okuma alışkanlığı edinmenize yardımcı olurlar.

Kaynak: Electric Literature