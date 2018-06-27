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    27-06-2018

						
Özel Kütüphaneler 9 // SALT Araştırma

						

						

							
							

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SALT Araştırma, görsel pratikler, yapılı çevre, sosyal yaşam ve ekonomik tarih konuları ağırlıklı ihtisas kütüphanesi ile fiziki/dijital belge ve kaynaklardan oluşan bir arşiv sunuyor kullanıcıların erişimine. 19. yüzyıl sonlarından günümüze, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye, Güneydoğu Akdeniz havzası ve Güneydoğu Avrupa’da odaklanıyor.
 
 

1950 sonrası Türkiye sanat tarihi ve 20. yüzyıl Türkiye’sinde mimarlık ve tasarımın gelişimini, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılından Türkiye Cumhuriyeti’nin 1990’lı yıllarına toplum ve coğrafyanın dönüşümünü detaylandıran yazılı ve görsel belge ve kaynaklara ayrıca saltresearch.org’dan da ulaşmak mümkün. Dijital imkanlar var olmakla birlikte, İstanbul Karaköy’deki SALT Galata’da yer alan  SALT Araştırma, hem merkezi konumu, hem bünyesindeki ve yakın çevresindeki olanaklar hem de fiziki albenisiyle mutlaka ziyaret edilmesi gereken mekanlardan. Ama tam da bu özellikleri nedeniyle belli bir kalabalığı göze almakta fayda var. Yine de, mutlak sessizlik ihtiyacında olan araştırmacılar da göz ardı edilmemiş. SALT Galata -1 katında yer alan SALT Araştırma Ferit F. Şahenk Salonu’ndaki özel odalar ve köşeler, konsantrasyon için biçilmiş kaftan. Kütüphanenin bu özel bölgelerinde çalışmak için ise mutlaka kayıt yaptırmak gerekiyor.
 
 
 

SALT Araştırma, salıdan cumartesiye her gün 10.00-19.00 ve pazar günleri 12.00-18.00 saatlerinde hizmet veriyor. Ancak, önümüzdeki yaz aylarında, temmuz ve ağustosta pazar günleri kapalı olacağını hatırlatalım.
 
 
 
 
 
 
 
Fotoğraflar: Pelin Ulca
 
 
 
						

						

						
						

							
							

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