Podcast // Leyla ile Mecnun'dan tadımlık bir bölüm

SabitFikir podcast'leri "yazarların sesinden tadımlık" serisiyle başladı. Günümüz edebiyatının öne çıkan isimleri, son romanlarından bir pasajı SabitFikir takipçileri için seslendiriyor.

Televizyonda yayımlandığı dönemde, hem edebiyata hem de popüler kültüre verdiği sonsuz referanslarla benzersiz bir dünya yaratan Leyla ile Mecnun dizisi, yayından kaldırıldıktan sonra da sosyal medya başta olmak üzre pek çok mecrada mizah anlayışımıza damga vurmayı sürdürdü.

Dizinin son bölümü yayınlanalı neredeyse beş yıl olmuşken, dizinin senaristi Burak Aksak'ın Leyla ile Mecnun'un dünyasını bu kez bir romanla devam ettireceği haberi geldi. Aksak, çıkar çıkmaz yoğun ilgi gören romanından bir bölümü SabitFikir takipçileri için seslendirdi. Kaydın finalinde Leyla ile Mecnun mizahını hatırlatan bir numara yapmaktan da geri durmadı.