Reddit kullanıcılarına göre gelecekte klasik olarak anılacak 12 kitap

Hangi kitapların "klasik" unvanını hak ettiği hep tartışmalı bir konu olmuştur. Bir kitap neden klasiktir? Edebiyat tarihçilerinin onayını aldığı için mi? Çıktığı dönem edebiyatta bir kırılma yarattığı için mi? Bir şekilde insanlığa dair benzersiz bir noktayı kavrattığı için mi? Kuşaktan kuşağa aktarılırken tesirinden bir şey kaybetmediği için mi?

Belki bunların hepsi, belki de çok daha fazlası... Klasikleri tanımlamak zor olsa da, onları görünce bir şekilde tanırız sanki, bazen de, çağdaş bir kitabı okuyup çarpılır ve bu metnin edebiyat tarihinde kalıcı olacağını o an anlarız.

Pek çok konuda olduğu gibi edebiyat hakkında da hayli hararetli ve verimli tartışmaların yer aldığı Reddit forumlarında, geleceğin klasiklerinin hangi kitaplar olabileceği sorusu ortaya atılmış.

Klasik kitaplar denilirken kast edilenen Moby Dick, Don Kişot, Suç ve Ceza, Bülbülü Öldürmek, Sefiller gibi, yıllar boyunca tekrar tekrar üzerine yazılıp çizilmiş, tekrar tekrar okunmuş ve önemi geniş kitlelerce defalarca onaylanmış metinler olduğu da not düşülmüş.

Sonuçta aşağıdaki 12 kitap çıkmış ortaya. İçlerinde grafik roman da var, çok satanlar listelerine girenler de... Hepimizin ekleyecekleri, çıkaracakları vardır elbette, ancak bize sorarsanız hiç de fena bir liste olmamış! Siz ne dersiniz?

Maus - Art Spiegelman

Amerikana - Chimamanda Ngozi Adichie

Beni Asla Bırakma - Kazuo Ishiguro





Persepolis - Marjane Satrapi





Geceyarısı Çocukları - Salman Rushdie





Gülün Adı - Umberto Eco

İnci Gibi Dişler - Zadie Smith

Sing, Unburied, Sing - Jesmyn Ward

Napoli Romanları - Elena Ferrante





İmkansızın Şarkısı - Haruki Murakami





Küçük Şeylerin Tanrısı - Arundhati Roy

Vahşi Hafiyeler - Roberto Bolaño

AB

Kaynak: Bustle