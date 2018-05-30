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    30-05-2018

						
Reddit kullanıcılarına göre gelecekte klasik olarak anılacak 12 kitap

						

						

							
							

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Hangi kitapların "klasik" unvanını hak ettiği hep tartışmalı bir konu olmuştur. Bir kitap neden klasiktir? Edebiyat tarihçilerinin onayını aldığı için mi? Çıktığı dönem edebiyatta bir kırılma yarattığı için mi? Bir şekilde insanlığa dair benzersiz bir noktayı kavrattığı için mi? Kuşaktan kuşağa aktarılırken tesirinden bir şey kaybetmediği için mi?
 
Belki bunların hepsi, belki de çok daha fazlası... Klasikleri tanımlamak zor olsa da, onları görünce bir şekilde tanırız sanki, bazen de, çağdaş bir kitabı okuyup çarpılır ve bu metnin edebiyat tarihinde kalıcı olacağını o an anlarız.
 
Pek çok konuda olduğu gibi edebiyat hakkında da hayli hararetli ve verimli tartışmaların yer aldığı Reddit forumlarında, geleceğin klasiklerinin hangi kitaplar olabileceği sorusu ortaya atılmış.
 
Klasik kitaplar denilirken kast edilenen Moby Dick, Don Kişot, Suç ve Ceza, Bülbülü Öldürmek, Sefiller gibi, yıllar boyunca tekrar tekrar üzerine yazılıp çizilmiş, tekrar tekrar okunmuş ve önemi geniş kitlelerce defalarca onaylanmış metinler olduğu da not düşülmüş.
 
Sonuçta aşağıdaki 12 kitap çıkmış ortaya. İçlerinde grafik roman da var, çok satanlar listelerine girenler de... Hepimizin ekleyecekleri, çıkaracakları vardır elbette, ancak bize sorarsanız hiç de fena bir liste olmamış! Siz ne dersiniz?
 
 
 
 
 
Maus - Art Spiegelman
 
 
 
 
 
Amerikana - Chimamanda Ngozi Adichie
 
 
 
 
 
Beni Asla Bırakma - Kazuo Ishiguro
 
 
 
 

Persepolis - Marjane Satrapi
 
 
 
 

 
Geceyarısı Çocukları - Salman Rushdie
 
 
 
 

Gülün Adı - Umberto Eco
 
 
 
 
 
İnci Gibi Dişler - Zadie Smith
 
 
 
 
 
 
Sing, Unburied, Sing - Jesmyn Ward
 
 
 
 
 
 
Napoli Romanları - Elena Ferrante
 
 
 
 
 

İmkansızın Şarkısı - Haruki Murakami
 
 
 
 
 

Küçük Şeylerin Tanrısı - Arundhati Roy
 
 
 
 
Vahşi Hafiyeler - Roberto Bolaño
 
 
 
 
 
AB
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Bustle
 
 
						

						

						
						

							
							

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