Roald Dahl’ın sözlüklere kattığı altı güzel sözcük

Roald Dahl artık buralardan çok uzaklarda olsa da geçtiğimiz hafta, 13 Eylül günü edebiyata Willy Wonka, Mathilda ve George gibi unutulmaz kahramanları kazandıran bu usta yazarın 100. doğum günü kutlandı. Bu özel güne dair kutlamaların en anlamlılarından birine dünyaca ünlü Oxford Sözlüğü imza attı: Geçtiğimiz Mayıs ayında Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından Roald Dahl tarafından üretilen ya da gün yüzüne çıkarılan 8.000 sözcükten oluşan bir Roald Dahl Sözlüğü basılmasının ardından şimdi de Oxford Sözlüğü Roald Dahl tarafından “uydurulan” altı sözcüğü kapsamına aldı. İşte o sözcükler:



Darlesque: Egzantrik planlar yapmalarıyla bilinen, alçak ve mide bulandırıcı yetişkin karakterler, korkunçluk ya da kara mizah.



Golden Ticket : Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nda Willy Wonka’nın çikolata fabrikasına giriş imkanı sağlayan ve çikolata paketinin içine gizlenmiş olan bilet.



Human bean: The BFG’deki arkadaş canlısı devin “human being” (insanoğlu) sözcüğü yerine kullandığı sözcük. Yine de “human bean” sözcüğünün ilk kullanımı 1842 tarihli Punch dergisine kadar gidiyor.



Oompa Loompa: Bu sözcüğün kaynağı da tıpkı Golden Ticket gibi Charlie’nin Çikolata Fabrikası kitabına dayanıyor. Çikolata fabrikasının bir yandan dans edip şarkı söylerken bir yandan da çikolata üreten ufak tefek işçileri Oompa Loompa’lar.



Scrumdiddlyumptious: Aşırı derecede mükemmel, leziz, müthiş. Genellikle yiyecekleri tanımlamakta kullanılan bu sözcük de The BFG’nin İngilizce’ye armağanlarından.



Witching Time: Yine The BFG’de geçen sözcüklerden biri olan “witching time” gece yarısı, tüm çocukların ve dahi yetişkinlerin derin derin bir uykuda olduğu ve bütün karanlık şeylerin saklandıkları yerlerden çıkıp kendilerini dünyaya gösterdikleri bir saat dilimini ifade ediyor. Aslına bakarsanız bu ifade de yeni sayılmaz; zira ilk olarak Shakespeare’in Hamlet oyununda kullanılmıştı, yani 1604 yılında!

Kaynak: www.qz.com