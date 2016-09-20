Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    20-09-2016

						
Roald Dahl’ın sözlüklere kattığı altı güzel sözcük

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 0


						

						

					

					

					

					
					

											

														
Roald Dahl artık buralardan çok uzaklarda olsa da geçtiğimiz hafta, 13 Eylül günü edebiyata Willy Wonka, Mathilda ve George gibi unutulmaz kahramanları kazandıran bu usta yazarın 100. doğum günü kutlandı. Bu özel güne dair kutlamaların en anlamlılarından birine dünyaca ünlü Oxford Sözlüğü imza attı: Geçtiğimiz Mayıs ayında Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından Roald Dahl tarafından üretilen ya da gün yüzüne çıkarılan 8.000 sözcükten oluşan bir Roald Dahl Sözlüğü basılmasının ardından şimdi de Oxford Sözlüğü  Roald Dahl tarafından “uydurulan” altı sözcüğü kapsamına aldı. İşte o sözcükler:

Darlesque: Egzantrik planlar yapmalarıyla bilinen, alçak ve mide bulandırıcı yetişkin karakterler, korkunçluk ya da kara mizah.

Golden Ticket : Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nda Willy Wonka’nın çikolata fabrikasına giriş imkanı sağlayan ve çikolata paketinin içine gizlenmiş olan bilet.

Human bean: The BFG’deki arkadaş canlısı devin “human being” (insanoğlu) sözcüğü yerine kullandığı sözcük. Yine de “human bean” sözcüğünün ilk kullanımı 1842 tarihli Punch dergisine kadar gidiyor.

Oompa Loompa: Bu sözcüğün kaynağı da tıpkı Golden Ticket gibi Charlie’nin Çikolata Fabrikası kitabına dayanıyor. Çikolata fabrikasının bir yandan dans edip şarkı söylerken bir yandan da çikolata üreten ufak tefek işçileri Oompa Loompa’lar.

Scrumdiddlyumptious: Aşırı derecede mükemmel, leziz, müthiş. Genellikle yiyecekleri tanımlamakta kullanılan bu sözcük de The BFG’nin İngilizce’ye armağanlarından.

Witching Time: Yine The BFG’de geçen sözcüklerden biri olan “witching time” gece yarısı, tüm çocukların ve dahi yetişkinlerin derin derin bir uykuda olduğu ve bütün karanlık şeylerin saklandıkları yerlerden çıkıp kendilerini dünyaya gösterdikleri bir saat dilimini ifade ediyor. Aslına bakarsanız bu ifade de yeni sayılmaz; zira ilk olarak Shakespeare’in Hamlet oyununda kullanılmıştı, yani 1604 yılında!
 
 
 
 
Kaynak: www.qz.com
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Rebecca Solnit’ten yazarlara 10 tavsiye

						
Rebecca Solnit dünya çapında haklı bir şöhrete sahip olsa da Türkiye'de okuruyla buluşması yakın bir zamana tekabül ediyor. Yine de Türkiyeli okurlar son olarak Yol Aşkı: Yürümenin Tarihi isimli kitabıyla karşımıza çıkan Solnit'i bir hayli sevdi ve benimsedi. 21.

						
					

					

					

										

					

						
15. Filmekimi'nde edebiyat uyarlamaları

						
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 15. kez düzenlenen Filmekimi, bu yıl 7-16 Ekim tarihlerinde...

						
					

					

					

										

					

						
J.K. Rowling bu kez Harry Potter çizimleri ile karşımızda

						
Harry Potter serisiyle dünya çapında büyük bir şöhrete kavuşan ve adını edebiyat tarihine yazdıran J.K Rowling’in bir yazar olarak başarısı tartışılmaz. Ancak kendisinin çizim yapmak konusunda da bir hayli yetenekli olduğunu bilmiyorduk doğrusu!

						
					

					

					

										

					

						
Gerçek kötüler

						
İnternet üzerinde yayın yapan “televizyon” kanalları arasındaki rekabet, bu yaz Netflix’in, janr severlere armağan ettiği Stranger Things kisvesinde o beklenen meyveyi verdi. Merkezine, onlu yaşlarının başındaki Will Byers’ın 1983 yılında, yaşadığı küçük Amerikan kasabasında ortadan kayboluş hikayesini alan dizi, 80’ler pop kültürüne yazılmış bir aşk mektubu gibi.  

						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Çınar Yayınları artık Kırmızı Kedi çatısı altında

					

				

				
				

					
Amerikan tiyatrosunun önde gelen ismi Edward Albee hayatını kaybetti

					

				

				
				

					
Yeni Agatha Christie pulları gizli ipuçlarını açığa çıkarıyor

					

				

								
				

					
Man Booker kısa listesi açıklandı!

					

				

								
				

					
V for Vendetta'nın yaratıcısı emekli oluyor

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Nermin Yıldırım ile söyleşi:

Edebiyat ve başka hayatlara bakabilmek

ECE KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Rebecca Solnit’ten yazarlara 10 tavsiye
						
					
					
				

																

						2 - Dracula’nın yaratıcısı hakkında az bilinen 10 gerçek
						
					
					
				

																

						3 - Amerikan tiyatrosunun önde gelen ismi Edward Albee hayatını kaybetti
						
					
					
				

																

						4 - Yeni Agatha Christie pulları gizli ipuçlarını açığa çıkarıyor
						
					
					
				

																

						5 - Man Booker kısa listesi açıklandı!
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap