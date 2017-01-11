Stephen King'in yazar karakterleri

Altın Kitaplar Yayınevi’nden gelen bilgilere göre, yakın bir zaman içerisinde Stephen King’in unutulmaz kitabı Korku Ağı yeniden raflarda olacak. King’in yayımlanmış ikinci romanı olan 1975 tarihli Korku Ağı, Türkçede ilk olarak 80’li yılların başında yine Altın Kitaplar tarafından yayımlanmıştı. Diğer bir deyişle, 25 yıl sonra yeniden çevrilen ve tam metin halinde yayımlanacak Korku Ağı’yla bir kez daha o tekinsiz kasabaya adım atacağız...



Korku Ağı romanının dikkat çeken bir diğer özelliği de, merkezinde bir yazarın yer alması. Yazar Ben Mears, çocukluk yıllarını konu alan ve o günlerden beri ona musallat olmuş korkularıyla yüzleşmek amacıyla bir roman yazmak için küçük bir New England kasabası olan Jerusalem’s Lot’a döner. Çok geçmeden de Mears’ın belleğindeki karanlık anılar canlanmaya başlar...



Korku Ağı, Stephen King’in merkezine bir yazar karakteri yerleştirdiği tek kitabı değil; hatta tam tersine, sıklıkla rastladığımız bir durum bu. Peki başka hangi yazarlarla karşılaşmıştık Stephen King romanlarında?



1. Gizli Pencere Gizli Bahçe / Secret Window







Gece Yarısını Dört Geçe kitabında yer alan “Gizli Pencere Gizli Bahçe” hikayesinde, bir yazarın ve onu kendi eserini çalmakla suçlayan bir psikopatın haklılıklarını kanıtlamak için gösterdikleri çaba anlatılıyordu. King’in pek çok eseri gibi bu hikayesi de beyazperdeye uyarlanmış ve Mort Rainey isimli yazar karakterini Johnny Depp canlandırmıştı.



2. Sadist / Misery







Tek cümleyle şöyle tanıtılıyor Sadist romanı: “Çok ünlü bir yazardı, ama bir gün, hayatta kalabilmek için kitap yazması gerekeceğini hiç düşünmemişti...” 1990 tarihli film uyarlamasında, söz konusu o ünlü yazar Paul Sheldon’ı James Caan canlandırmıştı ama asıl, Kathy Bates’in performansı hatırlanır daha çok...

3. “1408”







Stephen King’in Karanlık Öyküler kitabında bir araya getirdiği hikayelerinden biri olan “1408”de, Mike Enslin’le tanışmıştık. Mike Enslin, doğaüstü olayların yaşandığı iddia edilen yerleri araştıran ve bunlarla ilgili kitaplar yazan bir yazardır. New York'taki Dolphin otelinin 1408 numaralı odasına hiç gitmemesi konusunda aldığı bir uyarı notu, onun için aslında bir “davet” olacaktır... Hollywood da bu hikayeye kayıtsız kalamamış ve başrollerinde John Cusack ile Samuel L. Jackson’ın yer aldığı aynı adlı bir uyarlamayı 2007’de izlemiştik.



4. Medyum / The Shining







Böylesi bir listede Jack Torrance’i unutmak mümkün değil elbette. Beyazperdede Jack Nicholson’ın unutulmaz performansıyla izlediğimiz bu karakter, Stephen King’in üçüncü romanı Medyum'da yer alıyordu ve bu romanın başarısı, Stephen King'in korku romanları yazarı olarak ününü pekiştirmişti.



