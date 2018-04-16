Sylvia Plath’in hayatında iz bırakan 10 şey

1) İlk şiiri 8 yaşındayken yayımlandı

1941 yılında Boston Herald’da yayımlanan şiirin başlığı “Poem”, yani Şiir’di. Yazarın alametifarikası olan karanlık metinlerden çok farklı, kısa ve neşeli dizeler bunlar.

2) Aynı zamanda bir ressamdı

Aslına bakarsanız, İngiliz edebiyatı okumadan öne Smith College’da sanat eğitimi aldı. Onun imzasını taşıyan kolajlarda ve çizimlerde soyut sanat temayülleri özgün şekilde kendini belli eder. Plath’in çalışmaları bir süredir Washington’daki Smithsonian Ulusal Galerisi’nde sergileniyor. Sergi 20 Mayıs 2018’e kadar ziyaretçilere açık olacak.





3) 12 yaşındayken 160 civarında bir IQ’ya sahipti

Eğer bir referans noktasına ihtiyacınız varsa, IQ'su140’ın üzerindekilerin dâhi olarak değerlendirildiğini bilmek kâfi. Plath, tüm eğitim hayatı boyunca özel yeteneklere sahip olduğu belli olan bir öğrenciydi. Sayısız burs ve ödül kazandı.





4) 8 yaşındayken babasını kaybetti

Otto Plath şeker hastasıydı ve gerekli tedaviyi alamadığı için bir ayağını kaybetmiş, daha sonra oluşan komplikasyonlar sonucu yaşama veda etmişti. Genç yaşta babasını kaybetmek Sylvia Plath’in üzerinde derin bir etki bıraktı. İlerleyen yıllarda, pek çok şiirinin ilham kaynağı babası olacaktı. En çok bilinen şiirlerinden “Daddy” (Babacığım) de bunlardan biri.

5) Fulbright kursu kazanmıştı

Plath bu prestijli ödül sayesinde İngiltere’deki bir üniversiteden, Cambridge’deki Newham College’dan kabul almıştı. Burada, edebiyat alanında o dönem hayli saygı duyulan İsrailli bir akademisyen olan Dorothea Krook’un yanında çalıştı. Plath, Cambridge’de geçirdiği yıllar boyunca yazmayı sürdürdü ve yazları Avrupa’da seyahatlere çıktı.





6) Evlilik tarihi olarak Bloomsday’i seçti

James Joyce’un Ulysses’i Plath için büyük bir öneme sahipt. Evleneceği tarih olarak Bloomsday, yani tek bir günde geçen Ulysses’te Harold Bloom'un Dublin sokaklarını arşınladığı 16 Haziran’ı seçmesi tesadüf değildi. Plath, şair Ted Hughes ile Cambridge’deki bir partide tanıştı. İki yazar 16 Haziran 1956’da evlendi. Sorunlu bir evlilik onları bekliyordu. Yıllar sonra ortaya çıkacak mektuplar, Hughes’ün Plath’e şiddet uyguladığını ortaya koyacaktı.





7) Sırça Fanus yayınevi tarafından reddedilmişti

Plath, New York’taki Harper&Row yayınevinden (ki bu yayınevi daha sonra Harper&Collins’e dönüşecekti) Sırça Fanus’u yazmak üzere 2 bin dolarlık bir ödeme aldı. Metni bitirip yayınevine teslim ettiğinde, editörlerden biri, Sırça Fanus’u şöyle tanımladı: “bir hayal kırıklığı... ergence ve fazlalıklarla dolu.” Roman nihayetinde Britanya’da kendine bir yayınevi buldu ancak Plath yaşadığı dönemde kitabın ABD’de yayımlandığını göremedi.

8) Sırça Fanus’u Victoria Lucas müstear ismiyle yayımlattı

Plath’in yarı otobiyografik romanı Sırça Fanus İngilterede müstear isimle yayımlandı. Ancak Plath’in intiharından 3 yıl sonra, 1966’da roman ilk kez onun ismiyle basıldı. Yakın arkadaşlarından biri, Plath’in kendi ismini annesini üzmemek adına koymadığını ileri sürdü ve romanın müstear isimle yayımlanmaya devam etmesi gerektiğini savundu. Plath’in annesi, Sırça Fanus’un ABD’deki baskılarında yazarın gerçek isminin yer almasına 1971 yılına dek izin vermedi.

9) Plath klinik depresyon teşhisiyle elektroşok tedavisi gördü

Sırça Fanus’ta anlattıklarıyla kendi hayatı arasındaki paralelliklerden biri de elektroşok terapisi görmesiydi. O dönemde elektroşok tedavisi kabul gören bir yöntemdi. Depresyon nedeniyle pek çok kez hastaneye yatırılmıştı. İlk elektroşok tedavisini 20 yaşında, bir intihar teşebbüsünün ardından gördü. Robert Lowell, Anne Sexton, David Foster Wallace, James Taylor, and Ray Charles gibi isimler gibi o da Massachusetts’teki Maclean Hastanesi’nde tedavi gördü.

10) Daha önce W.B. Yeats’in oturduğu bir evde yaşadı

Plath’in yaşadığı son daire daha önce 20. Yüzyılın en önemli şairlerinden birine, İrlandalı W.B. Yeats’e aitti. Plath, 1963 yılında intihar ederek yaşamına bu evde son verdi. Londra’da Fitzroy Road’daki bu adres artık herkes tarafından biliniyor.

Kaynak: Bustle