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    26-03-2018

						
Sylvia Plath müzayedesi

						

						

							
							

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21 Mart’ta Londra’daki Bonhams Müzayede Evi'nde düzenlenen bir açık artırma, edebiyat dünyası için de önem arz ediyordu. Bir zamanlar Sylvia Plath ve Ted Hughes çiftine ait olan 300’e yakın nadir kitap, elyazması ve kişisel eşya açık arttırmayla koleksiyonerlere sunuldu. Müzayedenin en değerli parçası, Sylvia Plath’in kendi Sırça Fanus kopyasıydı. Üzerine “1962 Noel’i” tarihiyle birlikte Plath’in ev adresi de not düşülen (ki bu adreste daha önce W. B. Yeats de oturmuştu) kitap 87.500 pounda alıcı buldu. 

Plath ve Hughes çiftinin vârisi olarak koleksiyonun haklarını elinden bulunduran Frieda Hughes, koleksiyondaki “her bir parçanın kendi öyküsü olduğu”nu dile getirdi: “Kitapçıklar, imzalı dosyalar, şiirler, hem onların edebiyatlarına hem de güçlü ilişkilerine tanıklık ediyor.”

Koleksiyonda, Plath’in Sırça Fanus üzerinde not aldığı titiz düzeltmeler, romanda zaman içinde hangi bölümlerin değişim geçirdiğine de ışık tutuyor.
Plath, 1959’da annesine yazdığı bir mektupta, yeşil renkli Hermes 3000 model daktilosundan (ki Sırça Fanus’u da bu daktiloyla kaleme almıştı) bahsederken “Olağanüstü, ona âşığım” diyecekti. Daktilo 32.500 pound karşılığı satıldı.
 
 
Koleksiyonda daha pek çok ilgi çekici “parça” bulunuyor: Plath’in yazı masası, cüzdanı, lise yıllığı fotoğrafları... Bunlardan belki de en dikkate değer olanı, Sylvia Plath tarafından çizilen Ted Hughes portresi. Hughes’ün Sylvia’ya diye başlayarak yazdığı şefkatli notlarla birlikte okunduğunda, Plath’in şiddet maruz kaldığına dair yaygın kanı da yeniden gözden geçirilir mi bilinmez.
 
Plath'in, Ted Hughes portresini 1956 yılının yazında, 
Paris ve İspanya'da balayına çıktıklarında çizdiği tahmin ediliyor.
 
 
 

Kaynak: Lithub
 
 
						

						

						
						

							
							

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