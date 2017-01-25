Ünlü yazarlardan yaratıcılık, üretkenlik ve başarı  üzerine düşünceler

Yazarların tanrı vergisi bir yetenekle, kendiliğinden ortaya çıkan esrimeler neticesinde yazdıklarına dair oldukça yanlış bir inanış mevcut. Oysa gerçek çoğu kere bunun tam tersidir. Bir solukta ve hayranlık duyarak okuduğumuz birçok kitap esasında yoğun bir emek, çaba ve dirayet neticesinde yazılmıştır. İşte eserleriyle bizi kendilerine hayran bırakan bazı ünlü yazarların yaratıcılık, üretkenlik ve başarı üzerine düşünceleri...

"Amatörler oturup ilham gelmesini beklerler, biz geri kalanlarsa uyanır ve çalışmaya başlarız."

Stephen King





"Bedeniniz bir makinedir fakat bu makineyi idare eden zihninizdir. İlerlemeyi kendinize hedef edinip zihninizin sizi götürdüğü yere kadar gitmelisiniz."

Ayn Rand





" Şans tesadüf değildir, ancak çok çalışmakla elde edilir. Talihin kıymetli gülüşünü hak etmelisiniz."

Emily Dickonson





"Başkalarının değil de, yalnızca sizin sahip olduğunuz tek şey yine sizsiniz. Sesiniz, zihniniz, hikayeniz, vizyonunuz. O halde yapabildiğiniz müddetçe yazın, çizin, inşa edin, oynayın, dans edin ve yaşayın."

Neil Gaiman









"İlham gelsin diye bekleyemezsiniz, sizin onu kovalamanız gerekir."

Jack London





"Yaratıcılığın en büyük düşmanı kendinizden şüphe etmektir."

Sylvia Plath





"Bazı başarısızlıklar kaçınılmazdır. Tabii sürekli ihtiyatlı davranarak yaşamıyorsanız ki zaten buna da yaşamak denemez. Yani bu durumda da başarısız olduğunuzu varsayabiliriz."

J. K. Rowling

"Yapabilirsiniz, yapmalısınız ve başlamanıza yetecek kadar cesursanız yaparsınız."

Stephen King





Kaynak: Bustle