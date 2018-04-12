Ursula Le Guin’in bir albüme imza attığını biliyor muydunuz?

Yakın zamanda kaybettiğimiz Ursula K. Le Guin arkasında öylesine bir külliyat bıraktı ki, onun metinleri arasında gezindikçe sürekli daha derinlere inmeye başlıyoruz. Le Guin’in Hep Yuvaya Dönmek adlı kitabını okuyanlar bilir, Kesh adlı hayalî bir topluluğun detaylı bir tarihçesidir bu. Kitap ilerledikçe, bu toplumun kültürünü, şiirlerini, şarkılarını öğrenirsiniz. Varolmayan bir topluluğa dair yazılmış antropolojik bir çalışma gibidir Hep Yuvaya Dönmek.

Yakın zamanda The Guardian’da çıkan bir haber, fantazya ve bilimkurgunun bu bilge yazarının, müziğe olan ilgisini de bize hatırlattı. Le Guin, 1985 yılında, elektronik müzikle haşır neşir kompozitör Todd Barton’la birlikte, Hep Yuvaya Dönmek’teki şarkılara hayat vermişti. Kitaba eşlik etmesi için tasarlanan 13 parçalık albüm, Kesh dilinde yazılmış ve bizzat Le Guin tarafından seslendirilmiş şarkılar da içeriyordu.

Elektronik dokunuşlar ve folk tınıları taşıyan albümü spotify üzerinden dinlemek mümkün.

Kaynak: The Guardian