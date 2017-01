The X-Files hayranlarına birkaç okuma önerisi

Tüm zamanların en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan The X-Files, 2017'nin başlarında raflardaki yerini alacak iki gençlik kitabıyla süreceğini geçtiğimiz yılın başında duyurmuştuk. Yazar Kami Garcia X-Files hayranlarını fazla bekletmedi; The X-Files Origins: Agent of Chaos ve The X-Files Origins: Devil's Advocate 3 Ocak'ta raflardaki yerini aldı. Fakat bu kadarı dizinin sadık takipçileri için yeterli gelmeyebilir. Hal böyle olunca The X-Files hayranlarını cezbedecek kitapları listeleyelim dedik.İşte The X-Files hayranları için birkaç okuma önerisi:

1. The Fever - Megan Abbott





The X-Files'ın küçük bir kasaba lisesinde hormonal durumlardan kaynaklanan doğaüstü olayları işlediği “Syzygy,” bölümünü hatırlar mısınız? O bölümü sevdiyseniz Megan Abbott'ın The Fever romanını da sevebilirsiniz. Bir kız öğrencide ortaya çıkan gizemli bir hastalığın kızlar arasında salgın haline gelişini ve zamanla bir tür histeriye dönüşümünü anlatıyor Abbott bu romanında. Megan Abbott'ın Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabı da var: Cesaretin Var mı?





2. Mongrels - Stephen Graham Jones

The X-Files klasik edebiyattan birçok ünlü canavarı bölümlerine konuk etmişti, kurt adamlar da bundan nasiplerini almıştı tabii. Mongrels de son dönemin en ilginç kurt adam temalı romanlarından biri. Anne babasının ölümüyle yetim kalan bir çocuğun "enteresan gece alışkanlıkları" olan teyzesi ve amcasıyla sürdürmeye çalıştığı hayatının hikayesi bu.

3.The Mothman Prophecies: A True Story - John A. Keel

Gökyüzünde beliren gizemli ışıklar, öldürülen ya da sakatlanan evcil hayvanlar... Eğer tüm bunlar sizi korkutmaya yetmediyse John A. Keel imzalı The Mothman Prophecies'in gerçek olaylara dayandığını da belirtelim!

4. No Word From Gurb - Eduardo Mendoza

Eğer "Jose Chung’s ‘From Outer Space" bölümü favorilerinizden biri isedünyaya bir keşif gezisine gönderilen ve şekil değiştirebilen Gurb adlı dünya dışı bir yaratıkla ilgili bu eğlenceli hikayeyi seveceksiniz. Gurb kendisini şarkıcı Madonna'ya dönüştürüyor, dünyaya aşık oluyor ve gemisiyle irtibatı kesiyor. Absürt olduğu kadar eğlenceli de bir hikaye.





5.The Troop - Nick Cutter

"Ice" veya "Firewalker" bölümlerini seviyorsanız, bir adada karaya oturan ve onları birer birer hayattan koparmaya başlayan katil bir parazitle karşılaşan Boy Scout askeriyle ilgili bu korkunç hikayeyi de sevebilirsiniz.

6. Tiffany and Tiger’s Eye - Foxglove Lee





Scully'nin Maine'de tatile çıktığı ve kendini katil bir oyuncak bebeği soruştururken bulduğu bölümü hatırlar mısınız? (ki o bölüm Stephen King tarafından yazıldı!) Tüyler ürpertici bebek kitaplarından hoşlanıyorsanız, teyzesiyle kalan genç bir kadının hikayesini gözden kaçırmayın. Rebecca neden odayı ateşe vermek gibi şeylerle suçlandığını anlayamıyor. Allahtan oyuncak bebeği Yvette yanında (!)

7. Kötü Kızlar Ölmez - Katie Alender

Alexis sorunlu lise yılları geçiren tipik bir öğrenci olduğunu düşünmektedir: Problemli evlilikleriyle uğraşan bir aile, oyuncak bebeklerine kafasını takmış on iki yaşında bir kız kardeş ve kendisinin anti-sosyal, anti-ponpon kız tutumu… Kız kardeşlerin birbirine yakınlaşmasını sağlayan bir olay sonrasında Alexis, sorunlu hayatının tehlikeli sulara doğru hızla kaydığını fark eder. Kız kardeşi Kasey her zamankinden de tuhaf davranmaktadır: Mavi gözleri bazen yeşerir, oldukça eski kelimeler kullanarak konuşur, hatta zaman zaman kendinden geçer. Üstelik o bu tuhaf davranışlarının farkında bile değildir. Oturdukları eski evde de garip şeyler olmaktadır: Kapılar kendi kendine açılıp kapanır, yanmayan ocakta duran su kaynar ve fişe dahi takılmamış havalandırma evi buz gibi yapar. Sizin anlayacağınız önümüzde insanı iliklerine dek ürperten bir hikaye var.

8. The Sacred Lies of Minnow Bly - Stephanie Oakes

Eğer “The Field Where I Died” adlı bölümü beğendiyseniz bu kitabı da beğenebilirsiniz. Bir tarikat içinde yaşayan ve tarikat liderinin öldürülmesinin ardından devlet gözetimine alınan bir kız çocuğunun parmaklıkların arkasına uzanan hikayesi bu. Rahatsız edici ve harika bir hikaye...

Kaynak: Book Riot