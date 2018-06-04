Yazın size boş vakit bırakmayacak denli uzun 10 kitap

Tatilde bavula atılacak kitaplar konusunda iki zıt görüş var. Bir taraf sıcağın yarattığı rehavet içinde ancak hızlı okunacak, "hafif" ve kelimeleri tasarruflu kullanan kitapları tercih ederken, diğer taraf ise bunun tam tersi istikamette ilerliyor. Hayatın akışının yavaşladığı yaz aylarında artan "aylaklık hakkı"nı, uzun zamandır beklettiği, başlamaya cesaret edemediği uzun soluklu ve bol labirentli okumalar için saklıyor.

İkinci yolu tercih edip hacimli kitapların sayfaları içinde kendinizi kaybettiğinizde, hem okunacaklar listenizden birkaç "büyük yapıt"ı silebilir hem de yaz aylarının bazen tekdüze ve kuru gelen rutinlerinden sıyrılmanın en güzel yolunu keşfedebilirsiniz.

Bustle'ın önerdiği uzun yaz okumalarını kendi önerilerimizle harmanladık ve pek çoğu modern klasik niteliği taşıyan 10 kitaplık bir liste ortaya çıkardık. Gerisi size ve gölgede, ağaç altında, hafif bir rüzgarın eşliğinde geçirebilireceğiniz vaktin bolluğuna kalmış.

1) Seksek - Julio Cortazar

2) Sahipler - A. S. Byatt

3) Düzeltmeler - Jonathan Franzen

4) Yaşam ve Yazgı - Vasili Grossman

5) Niteliksiz Adam - Robert Musil

6) Gülün Adı - Umberto Eco

7) Mıntıka - Mathias Enard

8) Geceyarısı Çocukları - Salman Rushdie

9) 2666 - Roberto Bolaño

10) Shantaram - Gregory David Roberts

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