Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    28-12-2016

						
Yetişkinler için de yazan çocuk kitabı yazarları

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 4


						

						

					

					

					

					
					

											

														
Birçoğumuz onları çocukluk günlerimizde okuduğumuz eğlenceli kitapların yazarları olarak tanıyoruz. Oysa neşeli çocukluk günlerimize eşlik eden kimi yazarlar aslında yetişkinlere hitap eden bazı kitaplara da imza atmışlardı. Üstelik bu kitapları kimi de oldukça erotikti! Fakat baştan uyaralım, duyacağınız isimler sizi biraz şaşırtabilir! İşte yetişkinler için de yazan çocuk kitabı yazarları:
 
 
1. Judy Bloom
 
Şimdilerde 78 yaşında olan Judy Bloom çoğunlukla çocuk kitapları ve genç yetişkin romanlarıyla tanınıyor. Kitapları 32 dile çevrilen ve 82 milyon kopyadan çok satan Bloom'un Türkçede de Arsız Kızlar Çetesi adlı bir çocuk kitabı var. Fakat yazarın çocuk kitaplarının gölgesinde kalmış, canı sıkılan bir ev hanımının çıplak bir adamı dikizlemesini anlatan bir romanı da var: Wifey.
 
 
 
2. Roald Dahl
 
Roadl Dahl bu listedeki en şaşırtıcı isimlerden biri kuşkusuz. Türkiye'de de oldukça popüler olan Dahl'ın Avrupa'yı boydan boya dolaşarak zengin ve güçlü adamların spermlerini toplayan Oswald adlı karakteri anlattığı My Uncle Oswald adlı bir kitabı da bulunuyor. Üstüne üstlük Oswald'ın maceraları burada da bitmiyor, yazarın Oswald'in devam eden hikayelerinden oluşan Switch Bitch adlı bir kitabı daha var! Roald Dahl'ın bu kitapları zamanında Can Yayınları tarafından yayımlanmıştı ancak şimdilerde baskılarını sahaflarda bile bulmak güç.
 
 
3. Dr. Seuss
 
Dr. Seuss denince aklınıza ilk olarak şapkalı kedi geliyor olabilir ama Dr. Seuss'un yetişkinler için kaleme aldığı bir kitabı da var: The Seven Lady Godivas. Dr. Seuss kariyerine politik karikatürlerle başlamıştı. The Seven Lady Godivas da yetişkinler için kaleme aldığı bir tür resimli kitaptı. Fakat resimli kitap dediysek çocuklara da uygun olabileceği düşünülmesin! Zira bu yedi kadın kitap boyunca tümüyle çıplak ve kitapta çocuklar için pek uygun olmayan konular işleniyor!
 
 
4. A.A. Milne
 
A. A. Milne ismi belki pek tanıdık gelmemiştir ama Winnie The Pooh'yu da tanımayan yoktur muhtemelen. Sevimli ayı Winnie The Pooh'nun yaratıcısının daha sevimsiz konuları işlediği bir kitabı da bulunuyor: The Red House Mystery. Bu roman yukarıda bahsi geçenlerin aksine erotik bir temele oturmuyor, klasik bir cinayet romanı. Yine de o sevimli karakterleri yaratan yazarın kanlı bir cinayeti de kaleme alması biraz şaşırtıcı doğrusu.
 
 
 
 
5. Louisa May Alcott
 
Bir çocuk klasiği olan Küçük Kadınlar'ın yazarı olarak tanıdığımız Louisa May Alcott'ın para kazanmak için kaleme aldığı hikayelerden oluşan bir kitabı var: Behind A Mask. Ama baştan uyaralım, Küçük Kadınlar'ın şefkat dolu atmosferinin aksine, Behind A Mask seks, uyuşturucu ve cinayet dolu hikayelerden oluşuyor!
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: The Bustle
 

 
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Westworld hayranları için 7  kitap önerisi

						
Son günlerin dilden dile nam salan dizilerinden biri Westworld. Michael Crichton'un yazıp yönettiği 1973 tarihli filmden uyarlanan dizi hem bilimkurgu hem de western meraklılarını cezbedecek cinsten. Hal böyle olunca Westworld'ün önlenemez yükselişine seyirci kalmadık ve  Westworld izleyicilerini cezbedecek 7 kitabı bustle.com'dan derledik.

						
					

					

					

										

					

						
KuşBakışı // Doğu Yücel'in masasından

						
Doğu Yücel’in çalışma ortamında -onu yakından takip edenlerin tahmin edebileceği gibi- fantazya, bilimkurgu ve korku hikayelerinden aşina olduğumuz çok sayıda figür karşılıyor bizi – elbette kitapların yanı sıra... Iron Maiden’ın Eddie’sinin de başrolde olduğunu söyleyebiliriz. Benzer bir durum, masası için de geçerli hiç kuşkusuz...
 

						
					

					

					

										

					

						
Yazarlar ve hayvan dostları

						
Bugün çoğumuzun yakından tanıdığı ve sevdiği birçok yazar aynı zamanda sıkı birer hayvanseverdi. Öyle ki kimi yazdıklarında onlara yer vermiş, kimi kaybolan kedisi için gazeteye ilan vermiş, kimi ise alışılmışın biraz dışına çıkan hayvanını üniversiteye bile götürmüştü. İşte yazarlar ve hayvan dostları:
 
1.    Charles Dickens ve kuzgunu Grip

						
					

					

					

										

					

						
Geçmişi sımsıkı tutan, yeni günleri umutla karşılayan hediye önerileri

						
2016’nın bitmesine sayılı günler kaldı. Peki nasıl bir yıldı 2016  sizin için? Bitmek bilmeyen, kabus dolu bir yıl mı oldu? Yoksa  yaşadığımız sıkıntıları, üzüntüleri geride bırakıp, her şeye rağmen umut  dolu günleri beklediğiniz bir yıl mıydı? 2016’da yaşadığımız her günü  bir bir not tuttuk. Bazen bir gazete sayfasında, bazen de bir tweet ile.

						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Kitaba Dönüşmek serisinin son konuğu Can Yayınları

					

				

				
				

					
Yılmaz Güney İthaki Yayınları'nda

					

				

				
				

					
J.K Rowling'ten güzel haber: İki yeni roman yolda

					

				

								
				

					
CerEdebiyat söyleşileri yeni yılda da devam ediyor

					

				

								
				

					
Orlando Katliamı'nda ölenlere adanan bir çizgi roman

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Dilek Baştuğ ile söyleşi:

Felsefe Olimpiyatları için "ısınma" okumaları
 
Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Yetişkinler için de yazan çocuk kitabı yazarları
						
					
					
				

																

						2 - Kitaba Dönüşmek serisinin son konuğu Can Yayınları
						
					
					
				

																

						3 - Westworld hayranları için 7  kitap önerisi
						
					
					
				

																

						4 - 2016'da neler oldu? (1)
						
					
					
				

																

						5 - KuşBakışı // Doğu Yücel'in masasından
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap