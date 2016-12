Birçoğumuz onları çocukluk günlerimizde okuduğumuz eğlenceli kitapların yazarları olarak tanıyoruz. Oysa neşeli çocukluk günlerimize eşlik eden kimi yazarlar aslında yetişkinlere hitap eden bazı kitaplara da imza atmışlardı. Üstelik bu kitapları kimi de oldukça erotikti! Fakat baştan uyaralım, duyacağınız isimler sizi biraz şaşırtabilir! İşte yetişkinler için de yazan çocuk kitabı yazarları:

1. Judy Bloom

Şimdilerde 78 yaşında olan Judy Bloom çoğunlukla çocuk kitapları ve genç yetişkin romanlarıyla tanınıyor. Kitapları 32 dile çevrilen ve 82 milyon kopyadan çok satan Bloom'un Türkçede de Arsız Kızlar Çetesi adlı bir çocuk kitabı var. Fakat yazarın çocuk kitaplarının gölgesinde kalmış, canı sıkılan bir ev hanımının çıplak bir adamı dikizlemesini anlatan bir romanı da var: Wifey.

2. Roald Dahl

Roadl Dahl bu listedeki en şaşırtıcı isimlerden biri kuşkusuz. Türkiye'de de oldukça popüler olan Dahl'ın Avrupa'yı boydan boya dolaşarak zengin ve güçlü adamların spermlerini toplayan Oswald adlı karakteri anlattığı My Uncle Oswald adlı bir kitabı da bulunuyor. Üstüne üstlük Oswald'ın maceraları burada da bitmiyor, yazarın Oswald'in devam eden hikayelerinden oluşan Switch Bitch adlı bir kitabı daha var! Roald Dahl'ın bu kitapları zamanında Can Yayınları tarafından yayımlanmıştı ancak şimdilerde baskılarını sahaflarda bile bulmak güç.

3. Dr. Seuss

Dr. Seuss denince aklınıza ilk olarak şapkalı kedi geliyor olabilir ama Dr. Seuss'un yetişkinler için kaleme aldığı bir kitabı da var: The Seven Lady Godivas. Dr. Seuss kariyerine politik karikatürlerle başlamıştı. The Seven Lady Godivas da yetişkinler için kaleme aldığı bir tür resimli kitaptı. Fakat resimli kitap dediysek çocuklara da uygun olabileceği düşünülmesin! Zira bu yedi kadın kitap boyunca tümüyle çıplak ve kitapta çocuklar için pek uygun olmayan konular işleniyor!

4. A.A. Milne

A. A. Milne ismi belki pek tanıdık gelmemiştir ama Winnie The Pooh'yu da tanımayan yoktur muhtemelen. Sevimli ayı Winnie The Pooh'nun yaratıcısının daha sevimsiz konuları işlediği bir kitabı da bulunuyor: The Red House Mystery. Bu roman yukarıda bahsi geçenlerin aksine erotik bir temele oturmuyor, klasik bir cinayet romanı. Yine de o sevimli karakterleri yaratan yazarın kanlı bir cinayeti de kaleme alması biraz şaşırtıcı doğrusu.

5. Louisa May Alcott

Bir çocuk klasiği olan Küçük Kadınlar'ın yazarı olarak tanıdığımız Louisa May Alcott'ın para kazanmak için kaleme aldığı hikayelerden oluşan bir kitabı var: Behind A Mask. Ama baştan uyaralım, Küçük Kadınlar'ın şefkat dolu atmosferinin aksine, Behind A Mask seks, uyuşturucu ve cinayet dolu hikayelerden oluşuyor!





Kaynak: The Bustle