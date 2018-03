Hikayesi aşkla mayalanmış bir roman

Ve Kızın Adı Gece, öncelikle bir aşkın romanı. Ondan sonra Türkiye’nin, dünyanın ve içinde geçen diğer şeylerin...

Ertürk Akşun, son romanı Ve Kızın Adı Gece’de hem kendine, hem dönemimize hem de geçmişe dokunmuş. Bir kısmı 90’larda, diğer kısmı günümüzde geçen kitapta Ertürk Akşun, 70’lerin buhranlı dönemini de hikayeye katarak çok sesli bir senfoni oluşturmuş. Kelimelerle gerçeği, imalarla anlamı ve satır aralarındaki suskunlukla acıları anlatmış. Bir kuşağın belgesellerde izlediği, bir başka kuşağın büyüklerinden dinlediği, bir diğer kuşağın ise maruz kaldığı ülkenin iç kanama yaşadığı dönemlerin kelimelerle tasavvuru…



Günümüzde geçen bölüm, her ayrıntısıyla dönemin çürümüşlüğünün kelimelerle vücut bulmasıdır. Sahteliğin bağımlılık yaptığı, hayal kırıklıkların kronikleştiği, güven denen şeyin anlamının sözlükte kaldığı, popüler kültürün her şeyi gösterişe çevirdiği, tüketim çılgınlığının herkesi çıldırttığı baştan ayağa kokuşmuş bir dünya. İçinde bulunduğumuz dönemde insanın kaçınılmaz sonudur, tükettiğine benzemesi. Gerçeklerle değil algılarla yol alan, dünü yok sayıp yarına kilitlenen kaygı toplumu…



90’larda geçen bölümde ise 80 darbesinin soğuk gölgesi hâlâ topluma hâkimdir. Dünya yeni bir sürecin eşiğindedir ve ülke de bu süreci kendince yaşamaktadır; topluma ve dolayısıyla bireye sirayet eden, hüznün hâkim olduğu bir ruh hali mevcuttur. Ama tüm bunlara rağmen her zaman olduğu gibi aşk hep vardır; bir çölün ortasında bir çiçek gibi açarak varlığıyla her çağın, her dönemin ve her kuşağın içinde bir güneş gibi doğar.



Ve Kızın Adı Gece, öncelikle bir aşkın romanı. Ondan sonra Türkiye’nin, dünyanın ve içinde geçen diğer şeylerin... Ertürk Akşun, naif üslubuyla anlattığı bu aşkı, kelimeler denizinde yüzdürerek okurun yüreğinde karaya çıkarıyor. Kıyısında köşesinde aşka bulaşmış herkesin kendinden bir şey bulduğu Ve Kızın Adı Gece, anlaşıldığı kadarıyla, yazarın da hayatından çok şey içeriyor.



Ve Kızın Adı Gece, “Bir erkeğe verilebilecek en büyük hediye, zeki, güzel ve cesur bir kadın tarafından sevilmektir,” diyerek başlıyor; “Başka birisi için ölümü göze almıyorsan pek de yaşıyor sayılmazsın,” diyerek devam ediyor ve “Arkasında bir hikaye bırakmış her insan sonsuza dek yaşar,” diyerek sona eriyor. Hikayesi aşkla mayalanmış, Ve Kızın Adı Gece’nin…