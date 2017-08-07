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Eleştiri

			

			
			
			

				
Eleştiri

				

					
										

					

						
Özge Uysal    07-08-2017

						
Şüpheleri besleyen, tekinsiz bir kurgu

						

							
							

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Toplam oy: 6

						

						

					

					

					

					
					
					

												

							

								

								

									
Bu Bizim Hikayemiz

									
Ashley Elston // Çev. Ezgi Kızmaz 

									
Yabancı

									
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Kurgusuyla, detayların işlenişiyle ve sürpriz katiliyle okura bir serüven vaat ediyor...

						

																					
Sevilsin ya da sevilmesin, “kendini okutan kurgu” diye bir şey var. Kimilerince bu yeterince edebi bulunmuyor olsa da çoğu okur böylesi sürükleyici kitaplara oldukça fazla ilgi gösteriyor. Bu Bizim Hikayemiz de, okurun ilgisini hak eden kitaplardan...


Yaşanan cinayeti ve sonrasında olanları iki farklı kişinin anlatımından takip ediyoruz: Bölge savcısının stajyeri olan Kate ve kitabın sonuna kadar kim olduğunu bilmediğimiz genç adam. Polisiye atmosferin daha baskın olduğu Kate’in anlatımı, okur için, olayların daha da ilgi çekici bir hal almasını sağlıyor. Gizemli genç adamın anlatımı ise okurdaki gerilim ve merak güdüsünü harekete geçiriyor; çünkü bu anlatıcı, olayın bütün detaylarına hakim.
 
 


Kate, bölge savcısının yanında stajını yapan, annesiyle birlikte hayatına devam eden genç bir kadın. Şüpheli ölümüyle herkesi derinden etkileyen Grant’i yakından tanıyor ancak bu tanışıklıktan pek kimsenin haberi yok. Kate, Grant’le aralarındaki yakınlık sebebiyle bu ölümden fazlasıyla etkileniyor ve gerçek katili bulmak için tehlikeli, yoğun bir araştırmaya girişiyor. Şüpheli dört gencin ailelerinin durumu ve birilerinin “hayatını kolaylaştırmak” için yaptıkları yardımlar, Kate’in ve bölge savcısının işini daha da zorlaştırıyor.
 
Kate, görme bozukluğu hayli ilerlemiş olan bölge savcısına yardım etmek için şüpheli dört gencin ilk sorgularının kayıtlarını, kendi yorumlarını da ekleyerek savcıya teslim ediyor. Kitabın en önemli kısımlarından biri, “beden dili yorumu” içeren bu ilk sorgular. Okur, işlenen cinayetle ilgili ipuçlarını toplamaya bu sayfalar aracılığıyla başlıyor. River Burnu Oğlanları olarak bilinen gençler, bu cinayetin hemen sonrasında bir anlaşma yapıyor; tek kalmak yok, sürü olarak hareket ediyorlar. Hiçbirinin ismi katil olarak anılmaya bir adım daha yaklaşmasın diye, grubu dağıtmadan yola devam ediyorlar. En azından dışarıdan görünen bu… Ancak aralarındaki adı konulmayan huzursuzluk Kate’in gözünden kaçmıyor.


Yazar, kitabın ikinci yarısından itibaren, okuru, gerçek katilin kim olduğu ile ilgili bir “twist”e hazırlıyor. Ama bu süreç çok hızlı ilerliyor ve yazar “şüphe edilmesi gereken” kişiler listesinin başındaki kişiyi o kadar sık değiştiriyor ki, “twist”in etkisi sönükleşiyor. Yine de, Bu Bizim Hikayemiz, kurgusuyla, detayların işlenişiyle ve sürpriz katiliyle okura bir serüven vaat ediyor.
 
 
 
 
Görsel: Erhan Cihangiroğlu
						

						

						
						
												

							
							

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