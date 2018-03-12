“Denetim değil, eleştiri istiyoruz”

Çocuk ve gençlik edebiyatı üzerine uzmanlaşan Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği 11. Eğitimde Edebiyat Semineri, 10 Mart’ta gerçekleşti. FMV Işık Ortaokulu’nun ev sahipliğini üstlendiği seminere 500’den fazla öğretmen, eğitim yöneticisi, kütüphaneci ve akademisyen katıldı.



Konuşmacılar arasında dikkat çeken isimlerden biri, yeni romanı Dünyadan Aşağı ile gündemde olan Gaye Boralıoğlu’ydu. 2015 Yunus Nadi Öykü Ödülü sahibi yazar, kendi yazma deneyiminden yola çıkarak, edebiyat öğretmeniyle yaşanan ilk karşılaşmanın önemini vurguladı.





Seminerin yoğun katılıma sahne olan oturumlarından biri “Özgür Çocuk Edebiyatı Mümkün mü?” başlıklı tartışmaydı. Çocuk ve gençlik edebiyatına uzun yıllardır emek veren yazar-yayıncı Mine Soysal; uzman klinik psikolog, pedagog İnci Vural ve blogcuanne.com adlı blog sayfasıyla tanınan Elif Doğan, son dönemde sıklıkla gündeme gelen “çocuk kitaplarında denetim” meselesini farklı açılardan ele aldı. Edebiyatta denetimin değil, eleştirinin aslolduğunu hatırlatan Mine Soysal, özgür çocuk edebiyatı için, yaratıcı yazarların özgür veriminin, bu alanda uzman editörlerle yayınevlerinin ve buluşturucuların (eğitimci, kütüphaneci, kitapçı, medya vb.) belirleyici olduğunu söyledi.



İletişim ve sosyal medya konuları üzerine çalışa, Next Academy Başkanı Levent Erden, seminerin kapanış konuşmasında, dijital çağda yazıyla farklı mecralar üzerinden ilişkilenen bu nesli anlamanın ve onların ihtiyaçlarına göre eğitimler düzenlemenin önemini vurguladı.





Çocuk ve gençlik edebiyatının çok sevilen, ödüllü yazarlarından Gülsevin Kıral, “Edebiyatın Umut Sokakları” başlıklı konuşmasında çocuk kitapları yoluyla sevgi, dayanışma ve barış dilini kurmanın olanaklarını anlattı.





Zeynep Cemali Öykü Yarışması Proje Başkanı ve Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni Müren Beykan, yarışmanın sekizinci yılının teması “kararlılık” üzerine bir konuşma yaptı; son başvuru tarihi 22 Mayıs olan yarışmaya ilişkin önemli ayrıntıları paylaştı.





11. Eğitimde Edebiyat Semineri’nin tüm içeriği haziran ayında, online edebiyat dergisi Keçi’nin yaz sayısında, keciedebiyat.com adresinde yayınlanacak ve ücretsiz olarak okunabilecek.